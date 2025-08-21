/
Samsung ulepszy Galaxy S25 Ultra. Potrzebna będzie tylko aktualizacja

Wygląda na to, że przyszła aktualizacja Samsunga Galaxy S25 Ultra z One UI 8 przyniesie spore ulepszenie możliwości smartfona. Nie chodzi tylko o nowe funkcje systemu, ale też jakość wykonywanych zdjęć.

Albert Żurek
Samsung ulepszenie aparatu One UI 8
Obecnie smartfony z serii S25 i starsze działają na One UI 7 na Androidzie 15. Są jednak już pierwsze propozycje takie jak Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 bazujące na nowszej wersji oprogramowania One UI 8. Samsung już wcześniej zapowiedział, że nowy system trafi do serii S25 jeszcze we wrześniu. W sieci pojawiły się nowe informacje ujawniające, że aktualizacja będzie lepsza, niż mogłoby się wydawać.

One UI 8 przyniesie ulepszenie aparatu Galaxy S25 Ultra. Zdjęcia z przybliżeniem będą wyraźniejsze

W nowym One UI 8 wszystkie smartfony Samsunga mogą liczyć na nowość znaną głównie ze smartfonów z Chin: trybu ze znakiem wodnym. W praktyce będzie wyglądać to tak, że po aktywowaniu funkcji każde zdjęcie ma mieć oznaczenie znakiem wodnym ujawniającym model smartfona, wybrany obiektyw, czas naświetlania, ISO, datę i godzinę.

Tryb również zapewnia wrażenie włożenia zdjęcia w ramkę, co wygląda naprawdę ciekawie. Jednak to nie jest jedyna zmiana wynikająca z nowego oprogramowania. Wraz  One UI 8 smartfony Samsung Galaxy - a przynajmniej sztandarowy model S25 Ultra ma oferować ogólnie lepszą jakość wykonywanych zdjęć w tym trybie (lub ogólnie, choć obecne informacje wskazują tylko na ulepszenie w tym trybie).

Zaufany informator pod pseudonimem PhoneArt pokazał różnice w zdjęciach robionych smartfonem z dotychczasowym i nowym oprogramowaniem. Fotografie zostały usunięte z oryginalnego źródła, ale jak to mawiają - w internecie nic nie ginie. W serwisie X można znaleźć porównanie.

Jak widać na załączonych materiałach, zdjęcia z nowym oprogramowaniem zapewniają znacznie żywsze kolory oraz ogólnie lepszą jakość wykonywanych zdjęć podczas 10-krotnego przybliżenia hybrydowego (ekwiwalent ogniskowej 230 mm). Zwykłe zdjęcie wygląda jakby było pozbawione kolorów - jest też trochę niewyraźnie i zawiera więcej szumów. S25 Ultra z One UI 8 natomiast zapewnia znacznie lepsze efekty. 

To tylko jeden przykład pokazujący możliwości oprogramowania, ale oczekuje się, że nowa wersja wpłynie na ogólne ulepszenie w zakresie fotograficznym Samsunga Galaxy S25 Ultra. Smartfon już dziś oferuje naprawdę bardzo dobry zestaw do zdjęć składający się z czterech modułów: głównego 200 Mpix, szerokiego 50 Mpix, teleobiektywu 50 Mpix o 5-krotnym zbliżeniu i teleobiektywu 10 Mpix z 3-krotnym zbliżeniem.

Oznacza to, że posiadacze najlepszego smartfona Samsunga z 2025 r. otrzymają darmowe ulepszenie swojego urządzenia. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na aktualizację. Ta powinna zostać udostępniona jeszcze we wrześniu 2025 r. - czyli już w następnym miesiącu.

One UI 8 ogólnie znacząco ulepszy smartfony Samsunga

Co jeszcze wprowadzi aktualizacja One UI 8 z Androidem 16? Nie będzie to aż tak duże uaktualnienie, jak One UI 7, natomiast i tak przyniesie kilka przydatnych nowych funkcji. Wiele z nich ma bazować na sztucznej inteligencji i multimodalności - czyli możliwości analizy treści z różnych źródeł: tekstu, obrazów, dźwięku czy filmów. System będzie lepiej rozpoznawać kontekst i podpowiadać sugestie.

Ulepszone zostaną także funkcje personalizacji: przeprojektowane motywy, ikony aplikacji, widżety, łatwiejsze ustawienia ekranu blokady czy nowości związane z Now Bar i Now Brief. W One UI 8 pojawi się także odświeżony tryb DeX zamieniający smartfon w komputer bazujący na rozwiązaniu przygotowanym przez Google w ramach Androida 16.

21.08.2025 07:00
