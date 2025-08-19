Nikt nie będzie gapił ci się na ekran. Samsung ma sprytny plan

Ładowanie...

Każdy zna ten moment: siedzisz w autobusie czy pociągu, a obok ktoś zerka w twój ekran. Czasami celowo, czasami nieumyślnie. Co prawda możemy łatwo sobie z tym poradzić, kupując folię prywatyzującą lub szkło hartowane, ale Samsung postanowił zrobić to za nas. Wprowadzi technologię, która ograniczy kąty widzenia ekranu.

Smartfony będą odporne na podglądaczy. Nie zobaczą już, co przeglądamy

Doniesienia z Korei Południowej wskazują na to, że Samsung uruchomił masową produkcję technologii Flex Magic Pixel. Co kryje się pod tą nazwą? To rozwiązanie łączące sprzęt oraz oprogramowanie w celu zapewnienia większej prywatności użytkowników. Będą to specjalne panele OLED wspierane sztuczną inteligencją.

Algorytm AI ma na celu sterowanie poszczególnymi strefami wyświetlacza - w ekranach OLED jest możliwość zarządzania każdym pojedynczym pikselem (a nawet jego wygaszaniem). Nowość będzie zmieniała wyświetlane treści w taki sposób, aby regulować i w razie potrzeby ograniczać kąty widzenia. Z twojej perspektywy nic się nie zmieni, ale osoba próbująca zerknąć z boku nie zobaczy nic.

Oznacza to, że osoba zerkająca na ekran nie zobaczy żadnych wyświetlanych informacji. Z przecieku wynika, że prawdopodobnie funkcja ma aktywować się przede wszystkim w aplikacjach z poufnymi danymi, takich jak bankowość.

Może to dotyczyć innych różnych programów, które są domyślnie chronione przez system operacyjny - np. mObywatel składujący personalne dane użytkownika (nie tylko imię, nazwisko, ale też PESEL czy numery dokumentów). W takich aplikacjach najczęściej nie można wykonywać także zrzutu ekranu.

Zabezpieczenie wyświetlacza przydałoby się także w innych aplikacjach, takich jak np. komunikatory internetowe. W moim odczuciu nowość ma naprawdę duży potencjał blokowania wścibskich oczu przed jakimikolwiek treściami wyświetlanymi na telefonie. Nieważne, czy oglądamy serial w komunikacji zbiorowej, piszemy z kimś, czy może przeglądamy aplikację zakupową, takie zabezpieczenie byłoby przydatne.

Nadchodząca technologia Samsung Flex Magic Panel ma być zaawansowana, a zwiększenie prywatności nie wpłynie negatywnie na jakość jasności wyświetlacza. Nie wspominam jednak o tym bez powodu.

Dzisiejsze rozwiązania takie jak folie i szkła prywatyzujące ograniczają kąty widzenia, ale psują przy tym jasność i kontrast ekranu. Samsung zapewnia, że nowa technologia nie będzie miała takich wad. Flex Magic Pixel trafi już do przyszłorocznych smartfonów Samsunga - najprawdopodobniej pojawi się już w Galaxy S26 Ultra lub serii Galaxy Z (Flip/Fold) 8.

Albert Żurek 19.08.2025 16:22

