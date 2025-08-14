/
Tak potężny będzie nowy Samsung. iPhone 17 Air może się schować

Samsung najwyraźniej nie chce zrezygnować ze swojego ultrasmukłego smartfona. Następna generacja Galaxy S26 Edge przyniesie znaczące ulepszenie pod względem mocy. Telefon będzie lepszy od iPhone'a 17 Air.

Albert Żurek
Samsung Galaxy S25 Edge
Nadchodzący najcieńszy Samsung został dostrzeżony w teście wydajnościowym. Telefon zostać wyposażony w zupełnie nowy procesor Snapdragon, co oznacza, że producent pozostawi dla niego najpotężniejszy czip i nie zastosuje cięć w specyfikacji i możliwościach. 

Sprawdzili wydajność Samsunga Galaxy S26 Edge. Jest niesamowita

Zaufany informator Abhishek Yadav zauważył, że nadchodzący Galaxy S26 Edge pojawił się w bazie testu Geekbench. Smartfon nosi nazwę kodową SM-S947U, działa na Androidzie 16 z nakładką One UI 8.0 i oferuje zupełnie nowy procesor Snapdragon 8 Elite 2 połączony z 12 GB pamięci operacyjnej. To 8-rdzeniowa jednostka bazująca na sześciu rdzeniach pracujących z zegarem 3,63 GHz oraz dwóch jednostkach 4,74 GHz. 

Dzięki takiemu połączeniu w teście procesora (CPU) czip zdobywa 3393 punktów w teście jednego rdzenia i 11 515 w konfiguracji wielordzeniowej. Wynik może wam nic nie mówić, dopóki nie porównamy go z wartościami uzyskiwanymi przez obecną generację smartfonów Samsung Galaxy z procesorem Snapdragon 8 Elite. Taki Galaxy S25 Ultra uzyskuje ok. 2850 punktów dla jednego rdzenia i 9500 punktów w teście wielu rdzeni.

Nowy Samsung Galaxy S26 Edge może pochwalić się zatem ok. 20-procentowym skokiem pod względem wydajności procesora (zarówno jednego rdzenia, jak i wielu rdzeni). Oznacza to, że będzie naprawdę szybkim smartfonem w codziennym użytkowaniu i grach. Czip znacząco przewyższa obecne iPhone’y 16, ale trudno powiedzieć, jak sobie poradzi ze swoim prawdziwym konkuentem - ultrasmukłym iPhonem 17 Air.

Nadchodzący model ma zaoferować czip A19 Pro, który według wcześniejszych doniesień zapewnia ok. 4000 punktów jednego rdzenia i ponad 10000 w konfiguracji wykorzystujących całą moc obliczeniową. Jeśli informacje się sprawdzą, będzie oznaczać, że S26 Edge będzie szybszy od swojego smukłego konkurenta sygnowanego jabłkiem.

Co jeszcze zaoferuje Samsung Galaxy S26 Edge? Będzie lepszy niż iPhone 17 Air

Poza wydajnością, Samsung Galaxy S26 Edge będzie prawdopodobnie po prostu bardzo dobrym smartfonem. W urządzeniu znajdziemy 6,7-calowy ekran AMOLED LTPO pracujący w rozdzielczości FullHD+ i z odświeżaniem 120 Hz, aparat główny 200 Mpix, aparat szeroki 50 Mpix i 12-megapikselowy moduł do selfie. 

Propozycja Samsunga ma oferować zatem dwa aparaty, gdzie w nadchodzącym iPhone 17 Air ma zostać wykorzystany tylko jeden moduł na tylnym panelu. Pod tym względem Samsung Galaxy S26 Edge przebije najsmuklejszy smartfon Apple’a. 

W nowym Galaxy S26 Edge Samsung powinien zastosować także zauważalne ulepszenie w kwestii akumulatora względem obecnego Galaxy S25 Edge. Nadchodzący model ma zaoferować akumulator 4200 mAh wsparty ładowaniem o mocy 45 W. Obecny model to natomiast 3900 mAh i 25-watowe ładowanie. Mimo większej baterii S26 Edge będzie też smuklejszy od poprzednika - ma mierzyć zaledwie 5,5 mm (S25 Edge mierzy 5,8 mm).

Nadchodzący iPhone 17 Air również ma mieć obudowę o grubości 5,5 mm, tyle że w środku podobno znajdzie się akumulator o pojemności mniej niż 3000 mAh. Według wcześniejszych doniesień pierwszy ultrasmukły telefon Apple’a będzie oferował bardzo krótkie czasy pracy na baterii. Samsung Galaxy S26 Edge powinien go przebić pod każdym względem. Dodam, że w przyszłym roku model z dopiskiem Edge zastąpi Galaxy S+.

Albert Żurek
14.08.2025 22:12
Tagi: AndroidiPhoneSamsungSmartfony
