Cienkiego iPhone'a 17 Air będziesz musiał nosić w grubym etui. Inaczej będzie nieużywalny

Wzruszyłem się na wieść o tym, że wracają cienkie smartfony. Nie mogę się doczekać, aż w moje ręce trafi Samsung Galaxy S25 Edge, ale to tylko jeden ze smukłych smartfonów, które trafią na rynek w tym roku. Nie oszukujmy się - najważniejszym będzie ten od Apple, bo tak się już przyjęło, że dopiero firma z Cupertino sprawia, że coś staje się modne. iPhone 17 Air zadebiutuje już we wrześniu, ale do sieci przedostaje się coraz więcej plotek i to właśnie one napawają mnie zdumieniem.