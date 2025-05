Jak jabłka są robione, czyli z wizytą u Apple’a w Irlandii

Już na wejściu do pierwszej z dwóch prezentowanych mediom hal pełnych stanowisk testowych mogłem zobaczyć komputer iMac, który był raz po raz przewracany. Zostałem zresztą zachęcony do tego, by samemu go poprzewracać, stawiając maszynę pod różnymi kątami. A to tylko początek, bo parę metrów dalej maszyna metodycznie, raz za razem, wtykała końcówkę USB-C do jednego z portów, aby sprawdzić, po ilu razach ten wreszcie się podda i odmówi posłuszeństwa.