Black Week 2025. Najlepsze promocje na smartfony i inne gadżety

Black Friday, czyli po naszemu Czarny Piątek, to jedno z najważniejszych wydarzeń zakupowych w roku przyciągające miliony fanów wyprzedaży - kiedyś do sklepów, a dziś głównie przed ekrany. To też czas, kiedy sprzedawcy prześcigają się w oferowaniu atrakcyjnych promocji, a klienci polują na najlepsze okazje. Niezależnie od tego, czy szukasz nowego sprzętu, czy też prezentów świątecznych, to idealny moment, by zaoszczędzić - a pierwsze oferty pojawiły się jeszcze przed piątkiem w ramach Black Week.

Najlepsze promocje na Black Friday 2025

W czasie Black Friday możecie liczyć na wyjątkowe okazje niemal w każdej kategorii produktowej: od elektroniki, przez sprzęt AGD, gadżety technologiczne, aż po wiele innych. Czas przed Świętami Bożego Narodzenia to zaś idealna okazja, by zaoszczędzić podczas kupowania prezentów dla swoich bliskich - no ale kto powiedział, że nie można obdarować nimi przy okazji również siebie?

Dla fanów technologii przygotowano mnóstwo rabatów na najnowsze smartfony, laptopy, telewizory, słuchawki i inne urządzenia. Miłośnicy domowych gadżetów znajdą zniżki na urządzenia kuchenne, roboty sprzątające, sprzęt AGD i inne praktyczne akcesoria do domu. Na graczy czekają promocje na konsole, komputery gamingowe, akcesoria do gier oraz popularne tytuły w niższych cenach.

Black Week na Spider’s Web 🖤 Okazje, promocje, wyprzedaże i kody rabatowe

Apple TV za 16,99 zł miesięcznie przez pół roku. Bierzcie i nie zadawajcie pytań

Może nie jest to największy serwis streamingowy, ale za to posiadający największą bazę jakościowych produkcji. Rozdzielenie, Pluribus, Fundacja, Ted Lasso, a to dopiero początek topowych seriali dostępnych na Apple TV. Z okazji Black Friday możecie mieć półroczny dostęp do platformy w zdumiewająco niskiej cenie.

Źródło: Apple

Apple TV dostępne jest w promocji za 16,99 zł przez 6 miesięcy, czyli o połowę taniej, niż wynosi cena regularna. Wystarczy zaakceptować ofertę, która wyświetli się na stronie. Ja już wziąłem, więc nie czekajcie, tylko zacznijcie oglądać.

Ninja Blast Max blender bezprzewodowy Cyber Space za 299,99 zł (taniej o 33 proc.)

Ninja Blast Max to najlepszy przyjaciel podróżników i miłośników smoothie, którzy mają mało miejsca, ale nie chcą rezygnować z pełnej mocy blendera. Bezprzewodowa lecz przemyślana konstrukcja i silnik PowerBlast radzą sobie nawet z lodem i twardymi składnikami, a automatyczne programy Auto-iQ gwarantują gładkie koktajle w kilka sekund. Kubek Twist & Go z szczelną pokrywką pozwala zabrać napój prosto z blendera do plecaka, na trening czy w podróż. Urządzenie jest lekkie, kompaktowe i oferuje do 25 miksowań na jednym ładowaniu, co czyni je idealnym wyborem do małych kuchni, biura i na wyjazdy.

Blast Max jest dostępny w oficjalnym sklepie Ninja za jedyne 299,90 zł - 33 proc. taniej względem ceny regularnej.

Ninja Blast Max Blender Bezprzewodowy Cyber Space jest dostępny w oficjalnym sklepie Ninja

Myszka bezprzewodowa Logitech Lift Right Vertical za 198 zł (taniej o 29 proc.)

Logitech Lift Right Vertical to ergonomiczna mysz o pionowym kształcie, która szybko pokazuje, jak bardzo taki układ odciąża nadgarstek i poprawia komfort pracy. Kąt 57 stopni ustawia dłoń w naturalnej pozycji, a ciche kliknięcia i płynne SmartWheel sprawiają, że codzienne zadania wykonuje się ciszej i precyzyjniej. Na uwagę zasługuje także opcja personalizacji przycisków w Logi Options+ oraz łatwe przełączanie się między urządzeniami przez Easy-Switch i Flow to wyraźne ułatwienie dla osób pracujących na wielu ekranach. Lift została zaprojektowana specjalnie dla małych i średnich dłoni i powstała we współpracy z ekspertami od ergonomii, gwarantując zmianę doświadczeń podczas rutynowych zadań.

W RTV Euro AGD kosztuje teraz 159 zł, czyli 29 proc. mniej niż wynosi najniższa cena z 30 dni.

Myszka jest dostępna w RTV Euro AGD

Tablet Apple iPad 11. generacji (Wi-Fi/128GB) za 1399~1415,41 zł (najniższa cena w ciągu 6 msc.)

iPad stanowi to świetny początek przygody z urządzeniami Apple'a, a dla wielu prawdopodobnie także początek listu do Mikołaja - zwłaszcza gdy mówimy o najnowszym iPadzie 11. generacji. Jego ekran Liquid Retina o przekątnej 11 cali oferuje znakomitą ostrość i naturalne barwy, dzięki czemu równie dobrze nadaje się do filmów, nauki, rysunku i pracy. Procesor A16 zapewnia płynność, której nie ubędzie tabletowi przez lata. iPad został wyposażony 12-megapikselowe kamery z Center Stage pozwalają wygodnie prowadzić wideorozmowy, robić zdjęcia i skanować dokumenty, skutecznie stając się dobrym urządzeniem do pracy poza domem. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu iPadOS, który - dzięki swojej intuicyjności - nie sprawi problemów nawet najbardziej opornym użytkownikom.

Tak jak w przypadku frytkownicy beztłuszczowej Philips Ovi, iPad 11 generacji jest obecnie przeceniony o 3 proc. co zbiło jego cenę do najniższego poziomu w ciągu ostatnich 6 miesięcy - a niewykluczone także, że od czasu premiery.

Frytkownica beztłuszczowa Philips Ovi Smart 2.0 Airfryer 8,3l za 1060 zł (najniższa cena w ciągu 6 msc.)

Philips Ovi Smart 2.0 Airfryer HD9880/90 to świetny sposób na łatwe i zdrowe przygotowywanie posiłków. Bowiem urządzenie przygotowuje posiłki nawet 1,5 raza szybciej niż piekarnik i z aż o 99 proc. mniejszą ilością tłuszczu. Duża pojemność 8,3 litra pozwala zrobić obiad dla całej rodziny, a 22 tryby pracy - od pieczenia i grillowania po sous-vide i suszenie - dają ogromną swobodę działania w kuchni. Jego technologia Rapid CombiAir dba o idealną teksturę potraw, a wbudowany termometr sprawia, że mięsa zawsze wychodzą dokładnie tak, jak lubisz. Ponadto Philips daje także dostęp do aplikacji NutriU, która ułatwia planowanie posiłków dzięki setkom sprawdzonych przepisów i sugerowanym ustawieniom dla frytkownicy.

W oficjalnym sklepie Philips na Allegro urządzenie przeceniono zaledwie o 3 proc., lecz wystarczyło to, by zbić jego cenę do najniższego poziomu względem ostatnich 6 miesięcy.

Monitor Acer Nitro XZ273UX2bmiiprx (27/VA/2560x1440/240 Hz) za 649 zł (taniej o 19 proc.)

Acer Nitro XZ273UX2bmiiprx to 27-calowy, zakrzywiony monitor, który oferuje gamingowe parametry bez typowej dla tego segmentu zaporowej ceny. Panel VA o rozdzielczości WQHD zapewnia wyraźniejszy obraz niż klasyczne Full HD, a krzywizna 1000R skutecznie zwiększa wrażenie zanurzenia w grze. Do tego dochodzi 240 Hz i 1 ms VRB, czyli zestaw, który skutecznie poprawia celowanie, płynność i czytelność szybkiej akcji - szczególnie w dynamicznych grach. FreeSync Premium eliminuje rwanie obrazu, a obsługa HDR10 poprawia kontrast i dodaje głębi zarówno w grach, jak i przy filmach.

Obecnie monitor dostępny jest za 649 zł w x-kom - 150 zl mniej względem najniższej ceny z 30 dni.

Monitor jest dostępny w x-kom

Obudowa ENDORFY Ventum 200 ARGB za 219 zł (taniej o 25 proc.)

Obudowa ENDORFY Ventum 200 ARGB to solidny wybór dla osób składających budżetowy zestaw z dobrą cyrkulacją powietrza. Kompaktowe wymiary nie zabierają miejsca na biurku, a mimo to w środku bez problemu zmieścisz płytę ATX, kartę do 315 mm i chłodnicę AIO. Siatkowy front i cztery fabryczne wentylatory Stratus 120 PWM zapewniają znacznie lepsze temperatury niż wiele skrzynek w podobnej cenie. Panel ze szkła hartowanego i subtelne ARGB dodają zestawowi charakteru bez przesady i bez konieczności dopłacania do modeli z wyższej półki.

Obecnie obudowę możesz kupić 70 zł taniej w Media Expert - a to używając kodu L1711-011225 przy finalizacji zamówienia.

Obudowa jest dostępna w Media Expert

PlayStation 5 Slim za 1949 zł (taniej o 22 proc.)

PlayStation 5 Slim to w praktyce pełnoprawne PS5 zamknięte w smuklejszej, lżejszej obudowie, z 1 TB szybkiego SSD i klasycznym napędem na płyty. Nadal dostajesz wszystkie bajery tej generacji: błyskawiczne ładowanie gier, rozgrywkę w 4K, ray tracing, dźwięk przestrzenny i kultowego już pada DualSense z zaawansowaną wibracją oraz adaptacyjnymi triggerami. Do tego na start w konsoli czeka Astro’s Playroom, które od razu pokazuje, po co była ta cała rewolucja z nowym kontrolerem.

PS5 Slim na Allegro kosztuje 1949 zł, czyli o 22 proc. mniej, niż cena standardowa. To zjazd do pułapu, przy którym zakup nowej generacji zaczyna mieć bardzo konkretny sens Warto? Tak. Jeśli do tej pory wstrzymywałeś się z przesiadką z PS4 albo polowałeś na moment, kiedy ceny PS5 Slim wreszcie odpuszczą, ta oferta spokojnie kwalifikuje się jako dobry strzał na Black Friday.

PlayStation 5 Slim jest dostępna na Allegro

Piec do pizzy Ariete 928 Pizza Italia za 269 zł (taniej o 23 proc)

Ariete 928 Pizza Italia to mały, kopułowy piec do pizzy, który nagrzewa kamienną płytę do ok. 400°C i potrafi upiec pizzę w 3-4 minuty, z chrupiącymi brzegami i dobrze wypieczonym spodem. To idealny gadżet na domowe pizzaparty – zamiast męczyć się z blaszką w zwykłym piekarniku, kładziesz placek na kamieniu i po chwili masz efekt znacznie bliższy prawdziwej pizzerii.

Warto? Tak, i to bardzo. Allegro w ramach Black Weeks schodzi tu do 269 zł, przy czym w dużych sieciach ten sam model kosztuje zwykle ok. 350-390 zł. Jak na sprzęt, który serio zmienia jakość domowej pizzy, to jest jedna z fajniejszych okazji. To prawdopodobnie sprzęt, o którym nie wiedziałeś, że go potrzebujesz, dopóki nie zobaczyłeś ceny.

Piec do pizzy Ariete 928/01 jest dostępny na Allegro

Smartwatch HAMMER 2 Lite za 199,99 zł (taniej o 19 proc.)

Hammer 2 Lite to smartwatch z kategorii tani, ale nie byle jaki: masz wyświetlacz AMOLED 1,43 cala, rozmowy przez Bluetooth, ponadprzeciętnie wytrzymałą obudowę z wodoszczelnością 3 ATM i baterię, która przy typowym użyciu potrafi wytrzymać nawet do kilkunastu dni bez ładowarki. W zestawie są dwa paski, więc możesz od razu dopasować zegarek do bardziej sportowego albo codziennego looku.

Warto? Tak. Za około 200 zł dostajesz sensowny, niebojący się życia zegarek z AMOLED-em i rozmowami, w cenie z samego dołu rynkowych widełek – bardzo solidna propozycja na Black Friday, jeśli nie potrzebujesz ekosystemu Apple czy Samsunga. Standardowa cena zegarka to 249 zł.

Smartwatch Hammer 2 Lite jest dostępny na Allegro

NordVPN

Jeśli szukasz sprawdzonego sposobu na ochronę swoich danych w sieci, NordVPN to idealne rozwiązanie dla Ciebie i Twoich bliskich. Usługa ochroni Cię przed cyberatakami, zabezpieczy Twoje dane przed wyciekami i umożliwi oglądanie zagranicznych seriali w komforcie własnego domu. Z jednym kontem VPN obsługuje aż do 10 urządzeń, więc możesz ze spokojem zagwarantować bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim. Przez skuteczność swoich zabezpieczeń potwierdzoną przez niezależne audyty i naprawdę szybkie połączenie, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Najlepszych VPN w 2025 Spider's Web.

Tylko teraz, ze specjalną ofertą na Black Friday, możesz otrzymać rabat 75 proc. i dodatkowe 3 miesiące korzystania z usługi gratis. To wciąż za mało? W dwuletnim pakiecie z naszym kodem „spidersweb" dodatkowe 4 miesiące zabezpieczeń za darmo. Bezpiecznego surfowania!

NordVPN

Surfshark

Szukasz usługi VPN, która da Ci możliwość ochrony nieograniczonej liczby urządzeń? Surfshark to idealny wybór, który oprócz standardowych dla VPNów zabezpieczeń oferuje dodatkowe bariery, takie jak Alert, Alternative ID, Antivirus czy Web Content Blocker. W czasie gdy Antivirus skutecznie chroni Twój sprzęt przed złośliwym oprogramowaniem, Web Content Blocker ogranicza niechciane treści i oszczędza Ci stresu przy wyskakujących reklamach i okienkach, które widzisz nie tylko Ty, ale wszyscy dookoła.

Zależy Ci na jeszcze lepiej zachowanej prywatności? z Alternative ID utworzysz nową tożsamość internetową, a w przypadku wycieku Twoich danych usługa Alert poinformuje Cię o tym w tej samej sekundzie. W ofercie Black Friday ceny zaczynają się od 6,99zł za miesiąc, a sam Surfshark dorzuca od siebie 3 miesiące gratis.

Surfshark

Rabaty AliExpress

Ciągle nie znalazłeś wymarzonego gadżetu do majsterkowania? A może szukasz prezentu, który będzie nie tylko praktyczny, ale idealnie skrojony pod potrzeby twoich najbliższych? Od wyposażenia do domu, przez elektronikę czy modę, do produktów związanych z ulubionym hobby – AliExpress ma dla ciebie wszystko, czego szukasz. Odkryj tysiące produktów w niskich cenach, które realnie ułatwią ci życie i umilą nie tylko zimowy czas – teraz, z dodatkowymi kodami rabatowymi na Black Friday:

AEPLBF03: $3 zniżki na zamówienie od $18

AEPLBF04: $4 zniżki na zamówienie od $26

AEPLBF09: $9 zniżki na zamówienie od $59

AEPLBF15: $15 zniżki na zamówienie od $89

AEPLBF20: $20 zniżki na zamówienie od $139

AEPLBF30: $30 zniżki na zamówienie od $209

AEPLBF40: $40 zniżki na zamówienie od $279

AEPLBF50: $50 zniżki na zamówienie od $329

AEPLBF70: $70 zniżki na zamówienie od $499

Kody ważne do wyczerpania puli.

AliExpress

Spiders Web 24.11.2025 09:40

