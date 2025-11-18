REKLAMA
Nowy robot Lidla jest malutki i taniutki. MC Compact będzie hitem

Lidl wprowadził do sprzedaży nowego termorobota. Jest mniejszy niż dotychczasowe modele i przede wszystkim tańszy. Znacznie tańszy. 

Albert Żurek
Robot Lidla mały
Mowa o nowym Monsieur Cuisine Compact. To mniejsza wersja popularnego w Polsce MC Smart, który był jednym z najlepszych zamienników Thermomixa, zyskując ogromną popularność w cenie 2000-2500 zł. Model z dopiskiem Compact jest natomiast jeszcze tańszy. Za ok. 1000 zł ma większość funkcji, których potrzeba.

Termorobot Lidla MC Compact już tu jest. 1000 zł za szereg świetnych funkcji

Lidl właśnie wprowadził do sprzedaży nowy model. MC Compact został wyceniony na 1099 zł. To już naprawdę dobra cena jak za wielofunkcyjnego robota kuchennego, ale w ramach nadchodzącego Black Friday będzie jeszcze taniej. Od piątku 28.11 do niedzieli 30.11 sprzęt kupicie 200 zł taniej, za 899 zł. Zdecydowanie warto poczekać.

Nowe urządzenie jest kompaktowe - wymiary to ok. 40 × 25 × 29 cm. Zwykły robot kuchenny Lidla, czyli MC Smart, jest znacznie większy i cięższy. Mimo tego w nowym modelu nie zabrakło wsparcia najważniejszych funkcji. Znajdziemy tu masę trybów:

  • ugniatanie ciasta;
  • gotowanie;
  • gotowanie na parze (nasadka sprzedawana osobno);
  • smażenie;
  • miksowanie;
  • siekanie
  • sous vide (gotowanie w zamkniętym woreczku próżniowym);
  • emulgowanie
  • ważenie.

Robota kuchennego wykorzystamy do przygotowania zup, sosów, koktajli, dań warzywnych, mięsnych i makaronowych, ryb, konfitur, ciast, dipów i innych. Pojemność misy to 1,5 l, w której ugnieciemy maksymalnie 500 g ciasta - moc to 500 W. Producent uważa, że sprzęt został stworzony do przygotowania 1-3 porcji. 

Lidl
Robot Lidla MC Compact
Lidl

W urządzeniu nie znajdziemy dużego kolorowego ekranu jak w MC Smart lub Thermomixie. Zamiast tego mamy malutki panel LCD z dotykowymi elementami sterującymi, natomiast producent nie zapomniał o wsparciu opcji sterowania za pomocą dedykowanej aplikacji Monsieur Cuisine. W zestawie sprzedażowym, poza robotem i misą, producent oferuje:

  • wkład gotowania na parze, 
  • szpatułkę, 
  • nasadkę do ubijania,
  • wkład z ostrzami,
  • pokrywę z otworem do napełniania i miarką,
  • uchwyt na telefon.

Inne akcesoria takie jak nasadka do gotowania na parze są sprzedawane osobno (w cenie 89 zł).

Sprzęt wspiera ponad 300 przepisów - czyli znacznie mniej niż bardziej zaawansowany i droższy MC Smart. Tak naprawdę ogranicza nas głównie wielkość urządzenia: raczej nie zostało stworzone do gotowania dla całej rodziny, a maksymalnie dwóch osób.

Jeśli nie chcecie wydawać kilku tys. zł na robota kuchennego, tutaj macie sprzęt za mniej niż tysiąc zł.

Albert Żurek
18.11.2025 18:29
Tagi: LidlRoboty
