W końcu wielki airfryer do małego mieszkania. Recenzja Ninja Double Stack XL

Maksymalna temperatura osiągana przez typową frytkownicę beztłuszczową to od 180 do 200 stopni. Testowany Double Stack XL przebija tę granicę, dobijając aż do 240 stopni. To bardzo wysoka, niemal piekarnikowa temperatura, otwierająca zupełnie nowe możliwości. W 240 stopniach można nie tylko zapiec makaron z sosem, ale wręcz go usmażyć, z chrupiącymi rogami. To samo tyczy się np. grillowanej papryki, która potem chrupie w ustach jak czipsy.