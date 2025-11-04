Lidl z nowym konkurentem Thermomixa. Ale on malutki

Ładowanie...

Termoroboty zazwyczaj nie należą do najmniejszych urządzeń i często zajmują sporo miejsca na kuchennym blacie. Z tego powodu marka Silvercrest postanowiła stworzyć kompaktową wersję popularnego Thermomixa.

REKLAMA

Lidl wprowadza na rynek nowego konkurenta Thermomixa w kompaktowej odsłonie

Robot MC Smart WiFi to obecnie najpopularniejsza alternatywa dla drogiego Thermomixa. Sprzęt można kupić za 2500 zł, a w promocjach nawet za ok. 1800-2000 zł. Wkrótce pojawi się jednak tańsza, bardziej kompaktowa wersja urządzenia - MC (Monsieur Cuisine) Compact. Ma być to pełnoprawny termorobot, choć mniejszy i nieco mniej zaawansowany technicznie.

Nowe urządzenie charakteryzuje się niższą mocą - 500 W (zamiast 1200 w MC Smart). Pojemność misy również jest znacząco mniejsza - 1,5 l w porównaniu do 4,5 l w wersjach Smart i Connect. Dodam, że najnowszy Thermomix TM7 oferuje misę o pojemności 2,2 l. Warto też zwrócić uwagę na brak zintegrowanego, kolorowego ekranu.

W dotychczasowym MC Smart znajdziemy 8-calowy dotykowy panel, który służy do zarządzania funkcjami urządzenia. Tak naprawdę jest to nakładka na system operacyjny Android. Nowy MC Compact wyposażono jedynie w podstawowy, monochromatyczny wyświetlacz pokazujący najważniejsze informacje, a obsługa odbywa się za pomocą dotykowych paneli umieszczonych obok ekranu.

Jakie funkcje zaoferuje nowy tani robot Lidla? Urządzenie pozwoli na ważenie składników, wyrabianie ciasta, smażenie czy gotowanie na parze w zakresie temperatur od 37 do 130°C. Użytkownik ma mieć do dyspozycji 10 poziomów prędkości oraz tryb turbo. Lista funkcji prawdopodobnie będzie dłuższa, ale obecnie nie znamy jeszcze szczegółów - sprzęt zostanie oficjalnie zaprezentowany dopiero pod koniec miesiąca.

SPRAWDŹ OFERTĘ Termorobot MC Smart Lidl

Nie tylko mniejszy, ale też znacznie tańszy

MC Smart WiFi kosztuje ok. 2500 zł (w promocji 1800-2000 zł). Według serwisu labomaison, nadchodzący MC Compact ma kosztować znacznie mniej - 250 euro. W Polsce to orientacyjnie 1100 - 1200 zł, czyli ponad dwa razy mniej od zaawansowanego konkurenta Thermomixa.

Nadchodzący robot Lidla pojawi się w sprzedaży w Polsce już 24 listopada, a więc na kilka dni przed tegorocznym Black Friday. Sprzęt powinien być świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy szukają niewielkiego wielofunkcyjnego urządzenia do kuchni i jednocześnie nie chcą wydawać na niego kilku tysięcy złotych.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 04.11.2025 15:03

Ładowanie...