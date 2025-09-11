Robot Lidla aż 700 zł taniej. Rywal Thermomixa w świetnej promocji

Ładowanie...

Promocja wystartowała w czwartek 11 września i potrwa do następnej soboty 20 września. Co ważne, z promocji można skorzystać zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. Niezależnie od metody, potrzebna będzie aplikacja Lidl Plus z aktywowanym kontem. Co należy zrobić, aby aktywować kod rabatowy?

Lidl przecenia robota o 700 zł. Teraz kosztuje 1799 zł zamiast 2499 zł

Standardowa cena termorobota Lidla (MC Smart z WiFi o mocy 1200 W) wynosi 2499 zł. Teraz sprzęt jest dostępny za 700 zł mniej, jeśli skorzystamy z kuponu rabatowego w aplikacji mobilnej Lidl Plus.

Macie dwie opcje: wybrać się do Lidla i wziąć robota ze sobą, bezpośrednio do kasy lub bez wychodzenia z domu zamówić sprzęt online, również z poziomu aplikacji mobilnej.

Co zatem trzeba zrobić, aby skorzystać? Oto instrukcja krok po kroku:

uruchomić aplikację Lidla (lub pobrać ją, założyć konto, skonfigurować);

kliknąć zakładkę Kupony na dolnej belce oprogramowania;

dla zakupów stacjonarnych: wybrać przycisk Kupony, zjechać na dół aż nie znajdziecie bonu oznaczonego "Termorobot MC 700 zł taniej" z plakietką "Sklep" oraz aktywować kupon - przy kasie należy zeskanować kartę Lidl Plus;

dla zakupów online: wybrać zakładkę "Online" w sekcji Kuponu (lub po prostu przewinąć na dół), znaleźć promocję na robota, aktywować kupon, kliknąć go, wybrać “Zamów teraz”, zdecydować się na kolor oraz dodać sprzęt do koszyka - tam będzie czekał sprzęt 700 zł taniej.

Wcześniejsze promocje różniły się od tej obecnej tym, że nie był wymagany kod z aplikacji mobilnej. Sprzęt można było zamówić w sklepie internetowym, bez dodatkowego kodu. Obecna promocja wymaga zatem trochę dodatkowego klikania, ale zdecydowanie warto. Te 700 zł nie rośnie na drzewie.

Czy warto kupić termorobota Lidl MC Smart WiFi?

W tej cenie zdecydowanie bardziej, niż w standardowych 2499 zł. Przecena na poziomie 700 zł stanowi aż 28 proc. obniżki, a więc można zaoszczędzić naprawdę sporo. To wielofunkcyjny sprzęt, który może zastąpić kilka innych urządzeń w kuchni: garnki, robota planetarnego, miksery, blendery, wagę kuchenną, czy nawet patelnię.

Sprzęt należy do tych inteligentnych, a to ze względu na obecność 8-calowego kolorowego ekranu dotykowego, za pomocą którego odbywa się sterowanie i zarządzanie funkcjami (mamy m.in. automatyczne programy). MC Smart WiFi łączy się też z siecią - wspiera dedykowaną aplikację do przepisów oraz pozwala na sterowanie głosowe Asystentem Google.

Nie bez powodu MC Smart jest tak chętnie wybierany przez Polaków jako tańsza alternatywa dla znacznie droższego (aż czterokrotnie!) Thermomixa - ten w najnowszym wydaniu oznaczonym cyfrą 7 kosztuje ponad 6600 zł. Tymczasem sprzęt Lidla - 1800 zł. Wybór jest prosty.

Albert Żurek 11.09.2025 15:41

