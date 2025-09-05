Perplexity zaskakuje. Roczna subskrypcja Pro za darmo

Ładowanie...

Wyszukiwarka AI Perplexity to ulubione narzędzie osób ciekawskich i potrzebujących odpowiedzi bardziej złożonych niż Przeglądy od AI generowane w wyszukiwarce Google. Jeżeli tak jak ja opłakujesz przegapienie promocji T-Mobile, to właśnie na ratunek przychodzi PayPal wraz z 12-miesiącami Perplexity Pro za darmo.

Perplexity Pro na 12 miesięcy za darmo. Oto jak odebrać subskrypcję

Aby odebrać 12 miesięcy Perplexity Pro, należy spełnić jeden ważny warunek. Jest nim warunek, by konto Perplexity, z którego korzystasz nigdy wcześniej nie miało aktywowanej subskrypcji Pro (ani płatnie, ani dzięki wcześniejszym akcjom promocyjnym, jak ta z T-Mobile). Następnie należy zalogować się do PayPala przez stronę perplexity.ai/join/p/paypal-subscription.

W ten sposób aktywujesz darmową roczną subskrypcję Perplexity Pro, która będzie aktywna natychmiast. Promocja trwa do 31 grudnia 2025 r.

Ważny szczegół: PayPal musi być metodą płatności przy rejestracji - od razu po odebraniu promocyjnej subskrypcji można go odpiąć, bez obaw o utratę Perplexity Pro.

Drobny haczyk? Jeśli konto PayPal zostało założone przed 1 września 2025 r., dostęp do Perplexity Pro otrzymujesz natychmiast. W przypadku nowszych kont trzeba odczekać 30 dni. To rozwiązanie ma na celu ograniczenie prób masowego zakładania kont tylko w celu zgarniania darmowych subskrypcji.

Co daje Perplexity Pro?

Subskrypcja Perplexity Pro pełny pakiet funkcji premium wyszukiwarki Perplexity, na który składa się znacznie wyższa liczba zapytań "Pro" oraz dostęp do modeli takich jak Sonar, GPT-5, Claude 4.0 Sonnet czy Gemini 2.5 Pro. Dla bardziej wymagających dostępne są też tryby Reasoning Search i Research Mode, które potrafią rozkładać złożone pytania na części i tworzyć szczegółowe raporty. Do tego dochodzi obsługa plików (PDF, CSV, audio, wideo, obrazy), generowanie grafik i filmów, a także 5 dolarów miesięcznego kredytu API na wykorzystanie modeli Sonar we własnych projektach.

Całość uzupełniają dostęp do kanału Discord dla subskrybentów oraz narzędzie Labs, które potrafi na nasze życzenie tworzyć raporty, arkusze czy nawet proste aplikacje. To sprawia, że darmowy rok Pro nie jest tylko chwilową ciekawostką, ale też okazją na codzienną pracę i eksperymentowanie z najnowszymi modelami AI.

Malwina Kuśmierek 05.09.2025 16:25

