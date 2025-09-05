/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Perplexity zaskakuje. Roczna subskrypcja Pro za darmo

Perplexity Pro przez 12 miesięcy bez opłat? To nie żart, tylko prezent dla wszystkich, którzy do tej pory czuli żal po przegapionej okazji z T-Mobile.

Malwina Kuśmierek
Perplexity Pro na rok za darmo
REKLAMA

Wyszukiwarka AI Perplexity to ulubione narzędzie osób ciekawskich i potrzebujących odpowiedzi bardziej złożonych niż Przeglądy od AI generowane w wyszukiwarce Google. Jeżeli tak jak ja opłakujesz przegapienie promocji T-Mobile, to właśnie na ratunek przychodzi PayPal wraz z 12-miesiącami Perplexity Pro za darmo.

REKLAMA

Perplexity Pro na 12 miesięcy za darmo. Oto jak odebrać subskrypcję

Aby odebrać 12 miesięcy Perplexity Pro, należy spełnić jeden ważny warunek. Jest nim warunek, by konto Perplexity, z którego korzystasz nigdy wcześniej nie miało aktywowanej subskrypcji Pro (ani płatnie, ani dzięki wcześniejszym akcjom promocyjnym, jak ta z T-Mobile). Następnie należy zalogować się do PayPala przez stronę perplexity.ai/join/p/paypal-subscription.

W ten sposób aktywujesz darmową roczną subskrypcję Perplexity Pro, która będzie aktywna natychmiast. Promocja trwa do 31 grudnia 2025 r.

Ważny szczegół: PayPal musi być metodą płatności przy rejestracji - od razu po odebraniu promocyjnej subskrypcji można go odpiąć, bez obaw o utratę Perplexity Pro.

Drobny haczyk? Jeśli konto PayPal zostało założone przed 1 września 2025 r., dostęp do Perplexity Pro otrzymujesz natychmiast. W przypadku nowszych kont trzeba odczekać 30 dni. To rozwiązanie ma na celu ograniczenie prób masowego zakładania kont tylko w celu zgarniania darmowych subskrypcji.

Co daje Perplexity Pro?

Subskrypcja Perplexity Pro pełny pakiet funkcji premium wyszukiwarki Perplexity, na który składa się znacznie wyższa liczba zapytań "Pro" oraz dostęp do modeli takich jak Sonar, GPT-5, Claude 4.0 Sonnet czy Gemini 2.5 Pro. Dla bardziej wymagających dostępne są też tryby Reasoning Search i Research Mode, które potrafią rozkładać złożone pytania na części i tworzyć szczegółowe raporty. Do tego dochodzi obsługa plików (PDF, CSV, audio, wideo, obrazy), generowanie grafik i filmów, a także 5 dolarów miesięcznego kredytu API na wykorzystanie modeli Sonar we własnych projektach.

Całość uzupełniają dostęp do kanału Discord dla subskrybentów oraz narzędzie Labs, które potrafi na nasze życzenie tworzyć raporty, arkusze czy nawet proste aplikacje. To sprawia, że darmowy rok Pro nie jest tylko chwilową ciekawostką, ale też okazją na codzienną pracę i eksperymentowanie z najnowszymi modelami AI.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Nwz / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
05.09.2025 16:25
Tagi: PaypalpromocjeSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
15:32
Mieli zabłysnąć na rynku przeglądarek. Właśnie sprzedali całą firmę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:32:46+02:00
15:27
Lotnisko ma problem z masztem. Piloci muszą uważać
Aktualizacja: 2025-09-05T15:27:23+02:00
13:20
Thomson powraca na tron. I słucha, czego chcą Europejczycy
Aktualizacja: 2025-09-05T13:20:35+02:00
12:16
Połączą metro z… autobusem. Tego w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-05T12:16:51+02:00
11:33
Uwaga, szykuje się niezwykły pokaz na niebie. Ja już pakuję koc
Aktualizacja: 2025-09-05T11:33:07+02:00
10:59
Tak wygląda iPhone 17 Pro Max i iPhone 17 Air. Weźcie miskę
Aktualizacja: 2025-09-05T10:59:40+02:00
10:31
Chcą zniszczyć wyjątkową wieżę. Ej, przecież mogłaby być świetną atrakcją
Aktualizacja: 2025-09-05T10:31:55+02:00
10:07
Tłumacz Google idzie w odstawkę. Z nową opcją będzie szybciej i sprytniej
Aktualizacja: 2025-09-05T10:07:25+02:00
9:54
Meta znów się pomyliła. Mark Zuckerberg ma dość i pozywa koncern
Aktualizacja: 2025-09-05T09:54:44+02:00
8:24
To smartfon, ale ma ekran jak papier. Mogę gapić się godzinami
Aktualizacja: 2025-09-05T08:24:45+02:00
8:11
Ten projektor to kostka Rubika za 3500 zł. Chcę go w domu
Aktualizacja: 2025-09-05T08:11:42+02:00
6:51
Zrobili nietypowy teleskop i pytają: "Obcy, jesteście tam?"
Aktualizacja: 2025-09-05T06:51:00+02:00
6:41
Wnętrze Ziemi jest inne, niż myśleliśmy. Odkryto fascynujący sekret
Aktualizacja: 2025-09-05T06:41:00+02:00
6:31
Wiemy, które roboty sprzątające rządzą u was w domu. I co kupicie za rok
Aktualizacja: 2025-09-05T06:31:00+02:00
6:21
Produkują komary, żeby zastąpić szczepionki. Serio, fabryka już działa
Aktualizacja: 2025-09-05T06:21:00+02:00
6:11
Przerobili na sztukę roboty sprzątające. No nie powiem. Intrygujące
Aktualizacja: 2025-09-05T06:11:00+02:00
21:56
Polski wynalazek zmieni grę wywiadów. Bond byłby zachwycony
Aktualizacja: 2025-09-04T21:56:10+02:00
21:13
Samsung Micro RGB kusi jak mało który ekran. Tanio nie jest, ale co za obraz
Aktualizacja: 2025-09-04T21:13:14+02:00
20:01
Polska gotowa na wojska USA. Padła jasna deklaracja
Aktualizacja: 2025-09-04T20:01:34+02:00
19:41
Mają rozmach. Mikrotablet i wielki telewizor na jednej premierze
Aktualizacja: 2025-09-04T19:41:43+02:00
19:22
Z tym kuzynem odkurzacza zapomnisz o koszeniu. Somsiad pozazdrości
Aktualizacja: 2025-09-04T19:22:54+02:00
18:49
Samsung ma cztery pomysły na smart dom. Mogę się skusić
Aktualizacja: 2025-09-04T18:49:42+02:00
18:03
Sony wskrzesza RGB LED. Kolory aż wypalają oczy
Aktualizacja: 2025-09-04T18:03:02+02:00
17:23
Polska kupiła bomby dla F-35. Małe, ale robią wielkie spustoszenie
Aktualizacja: 2025-09-04T17:23:19+02:00
16:39
Philips Hue właśnie zmienił twoje światła w czujniki. Będziesz chciał kupić tę czarną skrzynkę
Aktualizacja: 2025-09-04T16:39:27+02:00
16:21
Dla tej pralki wyciąłbym w drzwiach dziurkę. Jak dla psiaka z amerykańskiego filmu
Aktualizacja: 2025-09-04T16:21:06+02:00
15:50
Aplikacja, która ułatwiała podróżowanie komunikacją miejską, właśnie wbiła jej nóż w plecy
Aktualizacja: 2025-09-04T15:50:07+02:00
15:29
Myśliwce huknęły nad Polską. Mieszkańcy byli pewni najgorszego
Aktualizacja: 2025-09-04T15:29:38+02:00
14:45
Roborock F25 Ultra odkurzy i umyje całe mieszkanie. Za jednym zamachem
Aktualizacja: 2025-09-04T14:45:31+02:00
13:29
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra jest tak cienki, że pokroisz nim chleb
Aktualizacja: 2025-09-04T13:29:11+02:00
13:12
Wiemy, kiedy F-35 przylecą do Polski. Producent chce mieć u nas "gniazdo"
Aktualizacja: 2025-09-04T13:12:08+02:00
12:58
Nowość na polskich dworcach. Zawsze zobaczymy aktualny rozkład
Aktualizacja: 2025-09-04T12:58:11+02:00
12:39
Tańszy Samsung Galaxy S25 FE pod lupą. Na czym oszczędza producent?
Aktualizacja: 2025-09-04T12:39:31+02:00
12:28
Świetna nowość w klawiaturze Androida. O ile masz niezły smartfon
Aktualizacja: 2025-09-04T12:28:44+02:00
12:14
Gotówka przestanie się opłacać. Banki odbijają sobie na nas odsetki
Aktualizacja: 2025-09-04T12:14:08+02:00
12:04
Roborock Qrevo Curv 2 Pro wjedzie wszędzie, wciągnie wszystko i sam się umyje
Aktualizacja: 2025-09-04T12:04:17+02:00
11:33
Polska cena Galaxy S25 FE. Najtańszy Samsung z zegarkiem gratis
Aktualizacja: 2025-09-04T11:33:35+02:00
10:14
Kto korzysta z Apple Vision Pro? Wiadro na głowę ma więcej fanów niż zakładałam
Aktualizacja: 2025-09-04T10:14:28+02:00
9:59
Mam dość elektrycznych hulajnóg. Dzisiaj na ścieżce wygrywa silniejszy
Aktualizacja: 2025-09-04T09:59:37+02:00
9:16
ChatGPT oddaje za darmo świetną funkcję premium. W końcu porządek
Aktualizacja: 2025-09-04T09:16:43+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA