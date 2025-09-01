/
Ta wyspa zarabia fortunę na dwóch literkach. Lepszy biznes niż turystyka

Dzięki boomowi na sztuczną inteligencję karaibska wyspa Anguilla zarabia krocie na domenach .ai, których liczba w sieci w ciągu pięciu lat wzrosła ponad dziesięciokrotnie.

Malwina Kuśmierek
Stany Zjednoczone zdecydowanie są krajem, który zarabia największe ilości pieniędzy na sztucznej inteligencji. Jednak biorąc pod uwagę procentowy udział AI w gospodarce, USA może się schować za 16-tysięczną Anguillą. Bowiem to małe zamorskie terytorium Wielkiej Brytanii odnalazło niespodziewane źródło bogactwa - domenę internetową .ai, która trzy dekady temu wydawała się jedynie techniczną formalnością, a dziś stała się żyłą złota.

Anguilla wygrała los na loterii. Sprzedaż licencji na dwie literki daje milionowe zyski do budżetu

Według danych rządu Anguilli, w 2024 roku sprzedaż domen .ai przyniosła ponad 39 mln dol. amerykańskich, czyli około 23 proc. wszystkich dochodów budżetu. To znaczący skok, biorąc pod uwagę, że jeszcze kilka lat temu wpływy z tego tytułu były marginalne. Władze przewidują, że przychody wzrosną do 132 mln dol. karaibskich w 2025 roku i do 138 mln w 2026 r. - dzięki czemu domena .ai dla Anguilli stanie się niemal tak samo ważnym filarem finansów publicznych jak turystyka.

Jak wyjaśnia BBC, liczba adresów korzystających z domeny w sieci wzrosła z niecałych 50 tys. w 2020 r. do ponad 850 tys. obecnie. Część z nich sprzedawana jest na aukcjach za setki tysięcy dolarów - przykładami tego są cloud.ai za 600 tys. (ok. 2,18 mln zł) czy law.ai za 350 tys. (ok. 1,27 mln zł). Najdroższą transakcją pozostaje zakup domeny you.ai za 700 tys. dol. (ok. 2,5 mln zł) przez Dharmesha Shaha, współzałożyciela amerykańskiej firmy HubSpot.

Od turystyki do cyfrowej dywersyfikacji

Dotąd Anguilla opierała swoją gospodarkę na luksusowej turystyce, przyciągając głównie zamożnych Amerykanów. Jednak położenie wyspy w strefie huraganów czyni ten sektor wyjątkowo wrażliwym, gdyż nie raz i nie dwa Anguilla w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych musiała zamykać plaże czy wstrzymywać loty. Ponadto postępujące zmiany klimatyczne zintensyfikują występowanie huraganów i innych niebezpiecznych sytuacji. Z tych względów dochody z domen stają się kluczowym elementem dywersyfikacji gospodarki, co potwierdzają analizy Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Rząd Anguilli zapowiada, że środki z .ai nie zostaną przejedzone. Priorytetem mają być inwestycje w infrastrukturę - nowy port lotniczy, modernizacja systemu ochrony zdrowia czy projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. W październiku 2024 roku podpisano pięcioletni kontrakt z amerykańską firmą Identity Digital, która przejęła zarządzanie techniczną stroną domeny, zabezpieczając ją przed ryzykiem przerw spowodowanych huraganami.

Historia Anguilli przypomina wcześniejszy przypadek Tuvalu. Tuvalu, które posiada domenę .tv. W 1998 roku Tuvalu podpisało kontrakt z firmą VeriSign, która w zamian za 5 milionów dolarów rocznie posiada wyłączne prawo do sprzedaży domen z końcówką .tv. Anguilla w przeciwieństwie do Tuvalu wybrała model współdzielenia przychodów zamiast stałej opłaty, co sprawia, że Anguilla zarabia na rejestracji każdej domeny .ai - zarówno najtańszych kosztujących po kilkaset dolarów, jak i najdroższych, których koszty idą w setki tysięcy. Dzięki temu dochody Anguilli z .ai znacznie przewyższają te z .tv należącej do Tuvalu.

01.09.2025 11:24
Tagi: DomenyInternetSztuczna inteligencja (AI)
