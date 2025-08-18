/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka /
  3. Technologie
  4. Ekologia

Negocjowali dziewięć dni i nocy o plastiku. Wszystko na marne

Przez dziewięć intensywnych dni (i jedną bezsenną noc) dyplomaci z całego świata debatowali w Genewie nad traktatem, który miał rozwiązać problem plastikowego zanieczyszczenia. W piątkowy poranek zakończyli swoje obrady... z niczym.

Maciej Gajewski
zanieczyszczenie plastikiem porozumienie
REKLAMA

Dyplomaci ze stu kilkudziesięciu państw próbowali wypracować porozumienie ws. globalnego traktatu o plastiku. Spotkanie, wznowione w piątym etapie negocjacji, miało zakończyć się ambitnie. Celem było zakończenie zanieczyszczania plastikiem poprzez uwzględnienie całego cyklu życia tworzyw sztucznych. Mimo tego, po nocnej sesji, ponad 15 godzin opóźnienia i setkach wprowadzonych poprawek delegaci nie byli w stanie dojść do żadnego wspólnego stanowiska.

Wszystko to brzmi jak klasyczna fabuła z Hollywood: negocjacje, napięcie, a na końcu wielkie… nic. Norweski główny negocjator Andreas Bjelland Erikse podsumował sytuację słowami: Z przykrością stwierdzamy, że nie mamy tu traktatu, który mógłby zakończyć zanieczyszczanie plastikiem. Władze ONZ obiecały kontynuować rozmowy, ale nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy i czy format rozmów w końcu przestanie przypominać grę na zwłokę.

REKLAMA
Andreas Bjelland Eriksen, Minister Klimatu i Środowiska Norwegii

Czytaj też:

Konsensus zabija ambicję

Maria AlJishi, Arabia Saudyjska

Jednym z największych hamulcowych okazała się zasada decydowania przez konsensus. Choć regulamin dopuszcza głosowanie większością dwóch trzecich, to - jak zauważyła większość delegacji - traktat obrastał poprawkami tak długo, aż żaden ambitny zapis nie miał już szans na przyjęcie bez sprzeciwu któregoś z państw. Grupa podobnie myślących producentów ropy i plastiku (m.in. Arabia Saudyjska, Rosja, Iran, Kuwejt) konsekwentnie blokowała każdy pomysł dotyczący ograniczenia nowej produkcji tworzyw czy obowiązkowych wycofań niebezpiecznych substancji.

Federacja Rosyjska i Brazylia podnoszą kwestie formalne

Aktywiści trzymali za to transparenty z hasłem: Consensus kills ambition - i trudno im się dziwić. Gdyby ciężar rozmów przeniesiono na głosowanie większością możliwe, że jakiś kompromis byłby realny. Zamiast tego każda kolejna poprawka czy odrzucenie projektu rozszerzały impas, a merytoryczna wartość ostatnich wersji projektu została nazwana przez delegatów odpychającą i pozbawioną jakiejkolwiek wartości.

Głos obywateli i organizacji pozarządowych 

Ian Fry, Tuvalu
REKLAMA

Tuvalu czy Madagaskar przestrzegały, że bez traktatu miliony ton odpadów plastiku będą nadal trafiać do oceanów, niszcząc ekosystemy, bezpieczeństwo żywnościowe i kultury lokalne. Młodzi aktywiści, rdzenne społeczności czy zbieracze odpadów czekali na swoje pięć minut przy mikrofonie - kilku z nich nawet zaczęło przemawiać, zanim spotkanie zostało raptownie zakończone na żądanie Stanów Zjednoczonych i Kuwejtu. W takiej atmosferze brak porozumienia zapada w pamięć bardziej niż sama treść dokumentu.

Teraz sekretariat ma zadanie zwołać nowe obrady - prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. Wszystkie oczy zwrócone są jednak na posiedzenie Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska w grudniu, gdzie może paść propozycja zmiany mandatu traktatu, by skupić się tylko na zanieczyszczeniu plastikiem, a nie pełnym cyklu życia tworzywa. Wówczas z traktatu może zostać więcej papieru niż realnych rozwiązań.

REKLAMA
Maciej Gajewski
18.08.2025 21:32
Tagi: MikroplastikPlastik
Najnowsze
21:16
Seniorzy pokochali nowe technologie. Niestety, oszuści też to zauważyli
Aktualizacja: 2025-08-18T21:16:47+02:00
20:50
Dominacja Intela topnieje. AMD już w co czwartym komputerze
Aktualizacja: 2025-08-18T20:50:43+02:00
20:11
Jak usunąć konto na Instagramie? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-08-18T20:11:16+02:00
20:05
Tworzą lekarza-robota dla kosmonautów. To niesamowite
Aktualizacja: 2025-08-18T20:05:22+02:00
19:32
Nowe słuchawki Samsung Galaxy już w Polsce. Tyle trzeba zapłacić
Aktualizacja: 2025-08-18T19:32:51+02:00
19:01
Android ulepsza kopie zapasowe. W końcu nic nie przepadnie
Aktualizacja: 2025-08-18T19:01:32+02:00
18:00
Z Mielca na Pacyfik. Kolejne polskie śmigłowce już w akcji
Aktualizacja: 2025-08-18T18:00:32+02:00
17:54
Cofniesz wiadomość, zanim zrobi się niezręcznie. Google nadrabia zaległości
Aktualizacja: 2025-08-18T17:54:18+02:00
17:35
Polska elektrownia jądrowa coraz bliżej. Ruszył ważny proces
Aktualizacja: 2025-08-18T17:35:32+02:00
17:07
Aktualizacja Windowsa 11 zabija komputery. Koszmar użytkowników
Aktualizacja: 2025-08-18T17:07:17+02:00
16:19
Za śmieci płacimy fortunę. Winny brak kontroli i chciwość
Aktualizacja: 2025-08-18T16:19:16+02:00
15:52
Nie będzie iPhone'a 18 we wrześniu. Świat wstrzymuje oddech
Aktualizacja: 2025-08-18T15:52:17+02:00
15:11
Ten samochód nie zawiera w sobie żadnego metalu. Tak, nawet silnik
Aktualizacja: 2025-08-18T15:11:14+02:00
13:36
Wyczekiwana konkurencja PKP Intercity już za chwilę. Wiadomo, jaką trasą pojadą Czesi
Aktualizacja: 2025-08-18T13:36:37+02:00
12:51
Xiaomi Redmi 15 już w Polsce. Jest tani, ale mocny
Aktualizacja: 2025-08-18T12:51:58+02:00
12:03
Już jesteśmy kasjerami w sklepach, teraz zrobią z nas ochroniarzy. Co za szaleństwo
Aktualizacja: 2025-08-18T12:03:01+02:00
11:17
Polski rząd uruchamia nowy portal. Wreszcie posprzątał bałagan
Aktualizacja: 2025-08-18T11:17:23+02:00
10:28
Boty są uprzedzone do ludzi. Rośnie zupełnie nowy rodzaj dyskryminacji
Aktualizacja: 2025-08-18T10:28:36+02:00
9:55
Wiemy, jak Polacy korzystają z ChataGPT. Zaskakujące, kto wybiera częściej chatbota
Aktualizacja: 2025-08-18T09:55:20+02:00
9:45
Akcja służb na polskim lotnisku. Wstrzymano loty
Aktualizacja: 2025-08-18T09:45:12+02:00
8:59
Odnowiony iPhone w praktyce. Jak dokładnie działa ten cały refurbishing?
Aktualizacja: 2025-08-18T08:59:59+02:00
8:14
Miał być przełom, jest rozczarowanie. Premiera GPT-5 pokazuje potężny problem AI
Aktualizacja: 2025-08-18T08:14:13+02:00
8:00
Jest tak cienki, że dzięki niemu zacząłem się odchudzać. Honor Magic V5 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-18T08:00:00+02:00
7:00
Motyle zgłupiały, zepsuł się im ich GPS. "To efekt globalnego ocieplenia"
Aktualizacja: 2025-08-18T07:00:00+02:00
6:30
"Nawet 15-krotny wzrost wydajności". Nowy materiał bije rekordy wydajności energetycznej
Aktualizacja: 2025-08-18T06:30:00+02:00
6:20
Mówi, jaki będzie nowy Windows. Dawajcie nam go już teraz
Aktualizacja: 2025-08-18T06:20:00+02:00
6:10
Nawet nie wiesz, że używasz narzędzi sabotażu i terroru
Aktualizacja: 2025-08-18T06:10:00+02:00
6:00
Próbowałem rozładować iPhone’a do zera. To nie takie proste
Aktualizacja: 2025-08-18T06:00:00+02:00
19:17
Chcą zakazać hoteli, które nie wpuszczają dzieci. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2025-08-17T19:17:29+02:00
18:30
Kupujesz bilet i nawet nie wiesz, czy go masz. Mandaty się sypią
Aktualizacja: 2025-08-17T18:30:38+02:00
17:25
Kiedy ostatni raz poczułeś, że zgubiłeś się w internecie? Coraz to trudniejsze
Aktualizacja: 2025-08-17T17:25:45+02:00
17:06
Ile kosztuje wybudowanie elektrowni jądrowej? Sprawdzamy na podstawie przykładów z całego świata
Aktualizacja: 2025-08-17T17:06:14+02:00
16:30
Patrzę na naszych polityków i myślę o Albanii. "Maszyny nie biorą łapówek"
Aktualizacja: 2025-08-17T16:30:00+02:00
16:00
Microsoft zabroni ci nieaktualizowania aplikacji. Dla twojego dobra oczywiście
Aktualizacja: 2025-08-17T16:00:00+02:00
15:30
Będzie siódmy system operacyjny Apple'a. Brzmi jak koszmar?
Aktualizacja: 2025-08-17T15:30:00+02:00
7:56
Ile kosztuje ładowanie iPhone’a? O ile droższa jest bezprzewodowa ładowarka?
Aktualizacja: 2025-08-17T07:56:00+02:00
7:45
Obcy wcale nie potrzebują wody do życia. Nowa teoria obala nasze wyobrażenia
Aktualizacja: 2025-08-17T07:45:00+02:00
7:34
Stacja pogodowa zmieniła mój smart dom. Konieczna była przeprowadzka
Aktualizacja: 2025-08-17T07:34:00+02:00
7:21
Czatbot przekonał mężczyznę, że od niego zależą losy świata. Prawie doszło do tragedii
Aktualizacja: 2025-08-17T07:21:00+02:00
7:12
Produkty Microsoftu, które pożegnamy w tym roku. Jest oficjalna lista zgonów
Aktualizacja: 2025-08-17T07:12:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA