Siri odzyska godność, ale nie dzięki Apple. Tim Cook został w tyle

Apple długo udawał, że ma kontrolę nad przyszłością Siri. Koncern jednak w końcu przyznał, że bez Google’a się nie obejdzie.

Malwina Kuśmierek
Siri Apple'a będzie korzystać z Gemini Google'a
W Cupertino pełną parą idą prace nad nową Siri. Apple - które po ponad roku opóźnień nie chce ponownie zawieść oczekiwań klientów i inwestorów - skorzysta z technologii Google'a. Już wcześniej do mediów trafiły informacje, że to Gemini Google'a będzie szeptać asystentce głosowej Apple'a co ma mówić. Jak się okazuje, Gemini będzie ubezpieczać tyły Siri także na innych frontach.

Siri przespała ostatnie dwa lata. Ze śpiączki wybudzi ją Gemini Google'a

Jak donosi Bloomberg, Apple planuje uruchomić własne narzędzie wyszukiwania oparte na sztucznej inteligencji w przyszłym roku. Projekt o nazwie World Knowledge Answers zostanie zintegrowany z Siri, a w dalszej perspektywie także z przeglądarką Safari i systemowym Spotlight. Jego zadaniem będzie dostarczanie użytkownikom syntetycznych, multimedialnych odpowiedzi z internetu - podobnie jak już teraz robią to ChatGPT Search czy Perplexity. Jednak w przeciwieństwie do nich World Knowledge Answers nie będzie czatbotem, lecz systemem ściśle osadzony w ekosystemie Apple, łączącym wyszukiwanie treści z dostępem do danych i funkcji urządzenia.

Nowa Siri ma być czymś znacznie bardziej elastycznym niż obecna wersja asystenta, która od lat nie nadąża za konkurencją. Wprowadzenie AI wyszukiwania pozwoli Apple na nowo pozycjonować Siri jako centrum interakcji użytkownika z iPhonem czy MacBookiem. Wyniki wyszukiwania z World Knowledge Answers mają być prezentowane w formie podsumowań generowanych przez sztuczną inteligencję i wzbogacone o zdjęcia, wideo czy punkty lokalne. Projekt Apple'a to bezpośrednia odpowiedź na rosnące oczekiwania użytkowników, którzy przyzwyczaili się już do błyskawicznych, kontekstowych odpowiedzi od narzędzi pokroju ChatGPT czy Przeglądów od AI w wyszukiwarce Google.

Sam proces technologiczny wygląda na znacznie bardziej złożony niż dotychczas. Siri ma opierać się na trzech głównych elementach: "plannerze", który będzie interpretował zapytania, systemie wyszukiwania w sieci i na urządzeniu oraz module podsumowującym wyniki. Apple chce zachować kontrolę nad danymi użytkowników - dlatego przeszukiwanie lokalnych informacji (np. zdjęć czy plików) odbywać się będzie z wykorzystaniem własnych modeli koncernu. Natomiast Google Gemini, dostarczony i współtworzony pod kątem wymagań Apple, ma odpowiadać za przetwarzanie treści z internetu i generowanie odpowiedzi.

Wybór Google'a jako dostawcy technologii nie był od początku przesądzony

Według informacji Bloomberga, Anthropic i jego model Claude w wewnętrznych testach przeprowadzanych przez Apple'a osiągały lepsze wyniki. Wobec czego koncern z Cupertino początkowo chylił się ku współpracy z Anthropic. Przeszkodą okazała się jednak cena - ponad 1,5 mld dolarów rocznie. Google zaoferowało firmie Tima Cooka korzystniejsze warunki finansowe, a dodatkowo Apple od lat utrzymuje z firmą z Mountain View ścisłą współpracę przy wyszukiwarce internetowej, która przynosi mu około 20 mld dolarów rocznie. Decyzja miała więc także wymiar strategiczny i biznesowy.

Debiut World Knowledge Answers ma nastąpić wiosną, najprawdopodobniej w marcu. Poprzez premierę nowej Siri Apple liczy, że nie tylko poprawi wizerunek marki, ale też otworzy drzwi do kolejnych usług - w tym zapowiadanych agentów zdrowotnych i płatnych subskrypcji wellness. Apple nie ukrywa, że chce, aby Siri ponownie stała się kluczowym elementem jego ekosystemu - tym razem nie jako proste narzędzie głosowe, lecz inteligentny "silnik odpowiedzi" rywalizujący z najlepszymi rozwiązaniami AI na rynku.

Więcej na temat nadchodzących zmian w Siri:

Malwina Kuśmierek
04.09.2025 08:35
