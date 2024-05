Wiemy ile Google płaci Apple za bycie pierwszym. Lepiej usiądź

iPhone to najpopularniejszy smartfon w USA, więc bycie domyślną wyszukiwarką to gwarancja zysków. Nie bez przyczyny Microsoft od lat próbuje zająć miejsce Google. Dzięki trwającemu procesowi wiemy, że był gotów zapłacić 90 proc. przychodów z reklam, tylko za to, żeby Bing był domyślną wyszukiwarką. Czy to już desperacja? Nie, to była szansa na promocję wyszukiwarki Microsoft na niespotykaną dotąd skalę. Apple jednak odrzucił ofertę i wolał zostać przy 36 proc. od Google.