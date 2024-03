Apple wie, że przegrał ważny wyścig. Po kluczową technologię poszedł do konkurenta

Do rozpoczętego w zeszłym roku wyścigu technologicznego, by opracować najbezpieczniejszą, a zarazem najbardziej atrakcyjną dla konsumentów generatywną sztuczną inteligencję, w szranki stanęły największe koncerny technologiczne. Google, Microsoft (w duecie z OpenAI), ale także Meta. W tej wyliczance jednak na próżno szukać Apple, które póki co jedynie eksploruje swoje możliwości.



Plotki, że Apple włączy do systemu iOS 18 (a więc i do nadchodzącej generacji iPhone'ów) generatywną AI pojawiają się od kilku tygodni, jednak na próżno szukać szczegółów technologii, którą szykuje koncern. Jak się okazuje, Apple szykuje kolejny kontrakt do podpisania z konkurencją.