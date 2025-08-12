/
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Paszport wyrobisz teraz na lotnisku. Jest szybciej niż w urzędzie

Mam dobrą wiadomość dla zapominalskich. Pierwsze lotnisko w Polsce udostępniło usługę polegającą na możliwości wyrobienia klasycznego paszportu. Miejmy nadzieję, że stanie się to standardem.

Albert Żurek
Paszport Polska Wrocław
Wcześniej co najwyżej można było wyrobić tymczasowy paszport, który charakteryzuje się kilkoma ograniczeniami: krótkim okresem ważności, brakiem akceptacji przez wszystkie kraje czy brakiem biometrii. To opcja awaryjna dla tych, którzy utracą swój dokument, zapomną go i nie mają możliwości powrotu do mieszkania lub późno zorientują się, że dokument stracił ważność. Możliwość wyrobienia zwykłego paszportu to wyższy level.

Idziesz na lotnisko i wyrabiasz zwykły paszport. To już działa w Polsce

Port Lotniczy Wrocław poinformował, że uruchomił opcję wyrabiania zwykłego paszportu. Usługa została udostępniona jako pierwsza w Polsce w miniony poniedziałek. Dzięki niej można wyrobić pełnoprawny dokument biometryczny. 

W wyniku współpracy z Ministerstwem Sprawy Wewnętrznych i Administracji oraz Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim powstał pierwszy taki punkt na lotnisku na terenie kraju. Punkt ma znajdować się w strefie ogólnodostępnej terminala, tuż obok informacji lotniskowej - może z niego skorzystać każdy, kto przybędzie na lotnisko.

Na miejscu można złożyć wniosek, wykonać zdjęcie i odebrać gotowy paszport. Oznacza to, że zrobimy tam wszystko, co jest wymagane do uzyskania takiego dokumentu. Na Instagramowym profilu lotniska we Wrocławiu możemy wyczytać, że paszport ma zostać wyrobiony w nawet od sześciu do siedmiu dni roboczych. Nie jest to zatem usługa realizowana natychmiastowo w awaryjnych sytuacjach, tak jak to bywa w przypadku paszportów tymczasowych.

Niemniej jednak czas oczekiwania nie jest aż tak długi, jak można było się spodziewać. Gdy chcemy wyrobić paszport w klasyczny sposób, wybierając się do urzędu, czas oczekiwania na paszport może być znacznie dłuższy - nawet do miesiąca. Oczywiście, zależy to od miejsca, w którym staramy się o dokument. Jednak istnieją urzędy, które realizują proces znacznie szybciej i już po ok. dwóch tygodniach można otrzymać pełnoprawny paszport biometryczny.

Rozwiązanie działające we Wrocławiu jest jednak jeszcze szybsze - gotowy paszport można odebrać w ciągu ok. tygodnia. Oczywiście, nadal trzeba czekać dłużej niż na tymczasowy paszport, który w niektórych przypadkach jest wydawany praktycznie natychmiastowo w mniej niż pół godziny. Istnieją fundamentalne różnice między tymi dwoma dokumentami. 

Zwykły paszport oferuje wsparcie biometrii, która w niektórych państwach usprawnia proces weryfikacji tożsamości, gdzie w wariancie tymczasowej tego brakuje. Poza tym, są państwa, gdzie mogą nas wpuścić z paszportem tymczasowym. Ten jest również ważny tylko przez jeden rok. Natomiast zwykły paszport biometryczny charakteryzuje się nawet 10-letnim okresem ważności. Z dokumentu można skorzystać na całym świecie.

Ile kosztuje taka usługa wyrobienia paszportu na lotnisku? Opłata dla osoby dorosłej wynosi standardowe 140 zł, które zapłacimy też w innych urzędach. Dla dziecka w wieku do 12 lat jest to 30 zł, a dla osób od 13 lat - 70 zł. Natomiast paszport tymczasowy kosztuje 30 zł, niezależnie od tego, dla kogo się go wyrabia. Mam nadzieję, że inne porty lotnicze w Polsce zdecydują się na wdrożenie podobnej usługi.

Albert Żurek
12.08.2025 16:00
Tagi: dokumentLotniskapolska
