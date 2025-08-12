Paszport wyrobisz teraz na lotnisku. Jest szybciej niż w urzędzie

Ładowanie...

Wcześniej co najwyżej można było wyrobić tymczasowy paszport, który charakteryzuje się kilkoma ograniczeniami: krótkim okresem ważności, brakiem akceptacji przez wszystkie kraje czy brakiem biometrii. To opcja awaryjna dla tych, którzy utracą swój dokument, zapomną go i nie mają możliwości powrotu do mieszkania lub późno zorientują się, że dokument stracił ważność. Możliwość wyrobienia zwykłego paszportu to wyższy level.

Idziesz na lotnisko i wyrabiasz zwykły paszport. To już działa w Polsce

Port Lotniczy Wrocław poinformował, że uruchomił opcję wyrabiania zwykłego paszportu. Usługa została udostępniona jako pierwsza w Polsce w miniony poniedziałek. Dzięki niej można wyrobić pełnoprawny dokument biometryczny.

W wyniku współpracy z Ministerstwem Sprawy Wewnętrznych i Administracji oraz Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim powstał pierwszy taki punkt na lotnisku na terenie kraju. Punkt ma znajdować się w strefie ogólnodostępnej terminala, tuż obok informacji lotniskowej - może z niego skorzystać każdy, kto przybędzie na lotnisko.

Na miejscu można złożyć wniosek, wykonać zdjęcie i odebrać gotowy paszport. Oznacza to, że zrobimy tam wszystko, co jest wymagane do uzyskania takiego dokumentu. Na Instagramowym profilu lotniska we Wrocławiu możemy wyczytać, że paszport ma zostać wyrobiony w nawet od sześciu do siedmiu dni roboczych. Nie jest to zatem usługa realizowana natychmiastowo w awaryjnych sytuacjach, tak jak to bywa w przypadku paszportów tymczasowych.

Niemniej jednak czas oczekiwania nie jest aż tak długi, jak można było się spodziewać. Gdy chcemy wyrobić paszport w klasyczny sposób, wybierając się do urzędu, czas oczekiwania na paszport może być znacznie dłuższy - nawet do miesiąca. Oczywiście, zależy to od miejsca, w którym staramy się o dokument. Jednak istnieją urzędy, które realizują proces znacznie szybciej i już po ok. dwóch tygodniach można otrzymać pełnoprawny paszport biometryczny.

Rozwiązanie działające we Wrocławiu jest jednak jeszcze szybsze - gotowy paszport można odebrać w ciągu ok. tygodnia. Oczywiście, nadal trzeba czekać dłużej niż na tymczasowy paszport, który w niektórych przypadkach jest wydawany praktycznie natychmiastowo w mniej niż pół godziny. Istnieją fundamentalne różnice między tymi dwoma dokumentami.

Zwykły paszport oferuje wsparcie biometrii, która w niektórych państwach usprawnia proces weryfikacji tożsamości, gdzie w wariancie tymczasowej tego brakuje. Poza tym, są państwa, gdzie mogą nas wpuścić z paszportem tymczasowym. Ten jest również ważny tylko przez jeden rok. Natomiast zwykły paszport biometryczny charakteryzuje się nawet 10-letnim okresem ważności. Z dokumentu można skorzystać na całym świecie.

Ile kosztuje taka usługa wyrobienia paszportu na lotnisku? Opłata dla osoby dorosłej wynosi standardowe 140 zł, które zapłacimy też w innych urzędach. Dla dziecka w wieku do 12 lat jest to 30 zł, a dla osób od 13 lat - 70 zł. Natomiast paszport tymczasowy kosztuje 30 zł, niezależnie od tego, dla kogo się go wyrabia. Mam nadzieję, że inne porty lotnicze w Polsce zdecydują się na wdrożenie podobnej usługi.

Albert Żurek 12.08.2025 16:00

