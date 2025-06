Jesteś za granicą i zgubiłeś paszport? Nie panikuj, rząd ci już pomógł

Pojawia się poważny problem. Do tej pory należało się udać do dowolnego urzędu konsularnego Rzeczpospolitej Polskiej i tam zgłosić utratę dokumentu. Niedawno pojawiła się również opcja druga, a do tego znacznie wygodniejsza, czyli za pomocą specjalnej strony internetowej. Pozostałe dwie opcje to zgłoszenie się do punktu paszportowego oraz wysłanie tradycyjnego pisma. Co dzieje się dalej?