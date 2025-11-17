Topowe urządzenia Dreame w promocji na Black Friday. Grzech nie brać

Ładowanie...

Z czym kojarzy się marka Dreame? Przede wszystkim z odkurzaczami, a szczególnie robotami sprzątającymi. Od 10 lat producent udowadnia jednak, że mieszkanie nie jest jego wyłączną domeną, oferując również roboty koszące czy czyszczące baseny. W ofercie znajdziemy także suszarki do włosów. Dziś marka obecna jest w ponad 100 krajach świata.

Co roku z okazji Black Friday Dreame przygotowuje bardzo atrakcyjne promocje na swoje sprzęty. To wyjątkowy czas dla tych, którzy chcą nabyć urządzenia z najwyższej półki. Rabaty są wówczas tak atrakcyjne, że w cenie średniopółkowego sprzętu możemy kupić topowy.

W tym roku w wyjątkowej promocji będziemy mogli nabyć 5 wyjątkowych urządzeń. Pokrótce przedstawię zalety każdego z nich.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete to topowy robot sprzątający producenta. Uwagę przyciąga bardzo estetyczne, by nie rzec designerskie wzornictwo urządzenia. Tego robota nie ukrywamy przed innymi, ale za sprawą wyglądu będzie on ozdobą mieszkania. Co oferuje?

Na pierwszy plan wysuwa się potężna moc ssania rzędu 30 000 Pa. W praktyce oznacza to, że urządzenie wciągnie każdego rodzaju zabrudzenie stałe. Żwirek, mąka, cukier, włosy i sierść na podłogach twardych nie będą żadnym wyzwaniem, ale jeszcze większe wrażenie zrobi skuteczność czyszczenia dywanów czy wykładzin. Producent chwali się, że dzięki tak wydajnemu silnikowi odkurzacz jest w stanie usunąć 100 proc. zanieczyszczeń i 99 proc. włosów do długości 30 cm.

Dreame Aqua10 Ultra Roller wyróżnia się również sposobem, w jaki czyści podłogi. Chodzi o technologię AquaRoll. Nie mamy tu padów mopujących typowych dla robotów sprzątających, ale nawilżaną i płukaną podczas pracy rolkę mopującą. Wysuwa się ona poza korpus robota co gwarantuje dokładne sprzątanie wzdłuż krawędzi.

Po powrocie do stacji robot dokonuje samooczyszczenia. Rolka płukana jest w gorącej wodzie o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Następnie zostaje wysuszona gorącym powietrzem o temperaturze 70 stopni Celsjusza. Wszystko po to, by zabić bakterie i zapobiec brzydkiemu zapachowi.

Robot Aqua10 Ultra Roller zapewnia prawie 3,5 miesiąca bezobsługowego działania dzięki dużemu, 3,2-litrowemu pojemnikowi na kurz. Nawigacja urządzenia i omijanie przeszkód są bezbłędne i bezproblemowe dzięki systemowi AstroVision legendarnej NVIDII. Robot poradzi sobie na podłogach o różnych poziomach. Pokona progi do 4,2 cm i dwustopniowo przeszkody do 8 cm.

Dreame Z30 AquaCycle – odkurzacz pionowy z funkcją mycia podłogi

Dreame Z30 Aquacycle oferuje potężną maksymalną moc ssania rzędu 28 000 Pa. Odkurzacz sam dobierze właściwą moc, optymalizując pracę akumulatora. Wyróżnikiem tego modelu jest obecność w zestawie głowicy mopującej AquaCycle, która sprawi, że nie tylko odkurzymy mieszkanie, ale umyjemy tym sprzętem podłogę. System myjący jest tak pomyślany, że czyścimy wyłącznie czystą wodą, która dozowana jest według potrzeb i stopnia zabrudzenia podłogi.

Odkurzacz kupujemy z ogromną liczbą akcesoriów. W zestawie znajdują się: szczotka uniwersalna, szczotka z miękkim wałkiem, głowica mopująca AquaClean, szczotka miękka do kurzu, obrotowa szczotkę miękka w kształcie pędzelka, szczotka szczelinowa 2w1, mała elektroszczotka do tapicerki czy materacy, szczotka do wyczesywania zwierząt, rura przedłużającą, adapter elastyczny, dzięki któremu możemy sprzątać pod różnymi kątami. Odkurzacz pionowy Dreame wjedzie pod kanapy, łóżka i niskie meble.

W swojej recenzji tego urządzenia na pytanie o to, co potrafi Dreame Z30 AquaCycle odpowiedziałem, że wszystko. „Wiem, że ta odpowiedź brzmi dziwnie, ale zaprezentowane akcesoria wskazują, że ambicją producenta było dostarczenie odbiorcom sprzętu, który poradzi sobie ze wszystkimi domowymi zadaniami związanymi z odkurzaniem” – pisałem. To niesamowicie wszechstronny sprzęt, który sprostaw każdym aspekcie sprzątania.

Dreame H15 Mix – kupujesz jeden, dostajesz siedem

Mój redakcyjny kolega przy okazji recenzji napisał, że kupując Dreame H15 Mix otrzymujemy siedem odkurzaczy. I nie ma w tym grama przesady. Z jednej strony jest to odkurzacz typu wet&dry do sprzątania na sucho i mokro. Do tego dochodzi akcesorium do prania dywanów i liczne inne dodatki, które sprawiają, że to urządzenie jest naprawdę wszechstronne.

Silnik urządzenia generuje maksymalną moc ssania rzędu 23 000 Pa. Jednocześnie wykrywa on stopień zabrudzenia dostosowując moc do potrzeb. Sam jestem posiadaczem modelu Dreame H15 Pro z tej samej serii i mogę powiedzieć, że dzięki trybowi inteligentnemu po sprzątnięciu 50-metrowego mieszkania sprzęt ma jeszcze 50-procentowy zapas energii.

Wyróżnikiem nowych odkurzaczy wet&dry marki Dreame jest szczelna konstrukcja typu lie-flat. Oznacza to, że możemy sprzątać pod katem 180 stopni. W urządzeniach znajduje się specjalne dodatkowe kółko pozwalające dotrzeć pod łóżko czy fotel na płasko.

Na sprzątaniu Dreame H15 Mix nie kończy swojej pracy. W stacji czyszcząco-ładującej dokonuje się czyszczenie rolki w wodzie o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Następnie jest ona suszona w 90 stopniach Celsjusza.

Dreame H15 Mix w łatwy sposób zamienić można w zwykły odkurzacz pionowy do sprzątania na sucho. Co to daje? Możliwość odkurzenia dywanów czy innych powierzchni, na których mycie na mokro nie jest możliwe.

Dreame Dazzle – suszarka do włosów

Dreame Dazzle to kosmicznie wyglądająca suszarka do włosów. Dzięki pięciu rodzajom nasadek jej rola nie ogranicza się wyłącznie do suszenia. Pełni ona również funkcję lokówki. Sprzęt rozpoznaje podłączone akcesoria i na tej podstawie dobiera zarówno temperaturę pracy jak i siłę nawiewu. W trybie stylizacji Dazzle na przemian zmienia temperaturę z ciepłej na zimną. Producent chwali się, że suszarka generuje 300 mln jonów ujemnych na centymetr sześcienny, co przekłada się na to, że włosy nie są naelektryzowane, łatwo je wygładzić i nadać im blask.

Podczas korzystania z suszarki możemy wybierać spośród trzech poziomów temperatury (chłodne, ciepłe i gorące powietrze) i trzech prędkości nawiewu.

Niezwykle interesująco prezentuje się specyfikacja suszarki. Mamy tu silnik osiągający prędkość 110 tys. obrotów na minutę i generujący strumień powietrza o prędkości 65 m/s. Wbudowany czujnik temperatury przeprowadza 1000 pomiarów na sekundę. Dzięki temu urządzenie nie przegrzewa się.

Rafał Gdak 17.11.2025 08:39

Lokowanie produktu : Dreame

