Ten odkurzacz sprzątnie wszystko. Dreame Z30 AquaCycle - recenzja

Dziesięć różnorodnych akcesoriów praktycznie na każdą okazję – tak można podsumować omawiany zestaw. Oznacza to, że Dreame Z30 AquaCycle rości sobie prawo do bycia jedynym urządzeniem w naszym domu. Nie tylko bowiem nim wszędzie odkurzymy, ale i umyjemy podłogę. Ok, sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce.