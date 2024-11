Dreame H14 Dual - recenzja. Płacisz za jeden odkurzacz, dostajesz dwa

Główna jednostka myje na mokro. Wystarczy jednak jednym ruchem wyjąć silnik, przyczepić do niego pojemnik na kurz oraz rurę i mamy zwykły odkurzacz pionowy. To bardzo sprytne rozwiązanie, bo nie zawsze chcemy traktować podłogę wodą. Ponadto tym sprzętem odkurzymy dywany, co byłoby niemożliwe w wariancie „na mokro”. Producent dołącza też mini-elekroszczotkę i szczotkę uniwersalną do kurzu, co sprawia, że model H14 Dual zrobi wszystko: odkurzy i umyje podłogi, a oprócz tego posprzątamy nim meble tapicerowane i wyczyścimy regały. Jednostka główna w dodatku opłucze szczotkę i ją wysuszy. Żyć, nie umierać.