Polubiłem mycie podłóg. Dreame H13 Pro - recenzja

Pierwsze miłe zaskoczenie nastąpiło, gdy nacisnąłem przycisk zasilania. Odkurzacz przejął inicjatywę, a moja rola ograniczyła się do kierowania, gdzie ma sprzątać. Oczywiście nie jest to robot sprzątający, ale urządzenie po włączeniu porusza się do przodu i niemal nie musimy go pchać i ciągnąć. To dlatego – jak napomknąłem wyżej – niemal nie czujemy wagi odkurzacza.