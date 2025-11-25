REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Wciskasz 4 klawisze i masz wirusa. Sprytny atak udaje Windowsa

Oszuści internetowi wzięli sobie na cel użytkowników Windowsa. Myślisz, że wykonujesz aktualizacje systemu, a tak naprawdę dajesz się okraść. To sprytna i niebezpieczna metoda.

Albert Żurek
Windows 11 wymuszona aktualizacja
REKLAMA

Cyberprzestępcy wymyślili sposób na efektywniejsze instalowanie złośliwego oprogramowania na komputerach potencjalnych ofiar. Metoda ta omija większość antywirusów, skanów i powszechnie stosowanych zabezpieczeń. 

REKLAMA

Myślisz, że instalujesz aktualizację Windowsa, ale wpuszczasz wirusa na swój komputer

Badacze zajmujący się cyberbezpieczeństwem zauważyli, że oszuści internetowi od października 2025 r. zaczęli stosować nową odmianę ataku ClickFix. To metoda, która nakłania użytkownika do wykonania określonych czynności w komputerze za pomocą trzech prostych skrótów klawiszowych.

Jak działa w praktyce? W taki sposób, że potencjalnej ofierze wyświetla się realistycznie wyglądająca animacja usługi Windows Update. To jednak nie tak, że hakerzy faktycznie wywołują ekran aktualizacji systemu. Zamiast tego wykorzystują stronę internetową w przeglądarce, która jest uruchamiana w trybie pełnoekranowym. Dzięki czemu faktycznie wygląda jak ekran uaktualnienia, który widzimy po restarcie komputera.

Strona internetowa ukrywa też złośliwy kod wewnątrz niewidocznych obrazów, który jest kopiowany do schowka. Niezwykle ważnym elementem całej układanki jest też instrukcja z poleceniami, która pojawia się pod rzekomym wskaźnikiem statusu aktualizacji. Kroki mają rzekomo umożliwić ukończenie uaktualnienia, ale to pułapka.

Oszuści piszą o instalacji "krytycznej aktualizacji bezpieczeństwa" i nakłaniają użytkownika do uruchomienia wiersza poleceń i wklejenie polecenia. Jeśli to zrobimy, zainicjujemy uruchomienie i instalację złośliwego oprogramowania w systemie. To wbrew pozorom bardzo proste oszustwo, ale dlatego może być wyjątkowo skuteczne. Właściwie wymaga wykonania trzech skrótów: przycisk Windows + R, Ctrl + V oraz potwierdzenia polecenia enterem lub guzikiem OK.

Co się stanie, jeśli to zrobimy? Według badaczy z firmy Huntress aktywacja polecenia powoduje wykorzystanie pliku w systemie Windows w celu wykonania złośliwego kodu JavaScript. Następnie polecenie stara się wyciągnąć informacje z zaszyfrowanego obrazu zamieszczonego na stronie internetowej, który następnie inicjuje kolejne czynności pozwalające zainfekować komputer ofiary.

Metoda najczęściej instaluje złośliwe oprogramowanie polegające na wykradaniu informacji z komputera takich jak LummaC2 czy Rhadamanthys.

Podobne oszustwo stosuje się też w celu rzekomego uwierzytelniania

W tamtym roku poinformowaliśmy o podobnym oszustwie, w którym przestępcy wykorzystali bardzo podobną metodę. Wyświetlali na stronach internetowych polecenia, które miały umożliwić wykonanie autoryzacji Captcha. W rzeczywistości też służyły do zainfekowania komputera ofiary złośliwym oprogramowaniem. 

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
25.11.2025 20:57
Tagi: CyberbezpieczeństwooszustwoSystemy operacyjneWindows
Najnowsze
20:47
Płacisz telefonem Samsunga, masz słuchawki za darmo – jest okazja
Aktualizacja: 2025-11-25T20:47:56+01:00
20:34
Nie oglądamy już telewizji? Dobre sobie, w Polsce VoD to plankton
Aktualizacja: 2025-11-25T20:34:42+01:00
19:32
Chrome zwiększył prywatność użytkowników. To aż podejrzane
Aktualizacja: 2025-11-25T19:32:38+01:00
19:19
iPhone Air robi zdjęcia jak czteroletni telefon. Wstyd
Aktualizacja: 2025-11-25T19:19:31+01:00
18:29
Eksplorator plików Windows działa za wolno. Microsoft ma na to sposób
Aktualizacja: 2025-11-25T18:29:27+01:00
18:06
Aluminium OS to nowy Android na komputer od Google. Będzie moc
Aktualizacja: 2025-11-25T18:06:12+01:00
17:23
Spotify ma podrożeć. Wszyscy dokładamy się do melomanów
Aktualizacja: 2025-11-25T17:23:01+01:00
17:12
Steam Deck kilkaset zł taniej, gracze tłumnie korzystają z okazji
Aktualizacja: 2025-11-25T17:12:52+01:00
16:07
Iryda+ zapoluje na ruskie drony. Polski dron obroni nasze osiedla
Aktualizacja: 2025-11-25T16:07:18+01:00
15:46
Słuchawki w ekstra cenach na Black Friday. Trudno się powstrzymać
Aktualizacja: 2025-11-25T15:46:22+01:00
15:42
Co z Trump Phone? Szukam smartfona od pomarańczowego
Aktualizacja: 2025-11-25T15:42:55+01:00
15:32
Black Friday 2025: najlepsze promocje na elektronikę. Wybraliśmy hity
Aktualizacja: 2025-11-25T15:32:51+01:00
15:21
64 GB RAM albo PS5, wybierz jedno. Budowanie PC to koszmar
Aktualizacja: 2025-11-25T15:21:30+01:00
15:16
MSI Cyborg 15 waży 2 kg i uciągnie wszystko. Imponujący prezent dla gracza
Aktualizacja: 2025-11-25T15:16:06+01:00
15:00
Budujemy lotniczy bastion straży granicznej. Dla "czeskich oczu"
Aktualizacja: 2025-11-25T15:00:55+01:00
14:18
Telewizory w potężnych promocjach. Te przekonały mnie najbardziej
Aktualizacja: 2025-11-25T14:18:15+01:00
13:38
Black Friday: najlepsze promocje na smartwatche i smartbandy. Portfel gotowy?
Aktualizacja: 2025-11-25T13:38:22+01:00
13:31
Smartfon i stacjonarka w jednym. Maxcom MS601- test smartfona ze stacją
Aktualizacja: 2025-11-25T13:31:34+01:00
13:23
W Polsce kupisz humanoidalnego robota. Takiej oferty jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-25T13:23:17+01:00
12:00
Najlepsze promocje na gry Black Friday 2025. To się opłaca
Aktualizacja: 2025-11-25T12:00:20+01:00
11:49
Chodniki im już nie wystarczą. Hulajnogi anektują pociągi i tramwaje
Aktualizacja: 2025-11-25T11:49:25+01:00
11:40
Nowy iPhone 17 w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-25T11:40:50+01:00
11:07
Pierwsza misja ratunkowa na chińską stację kosmiczną. Akcja jak z filmu
Aktualizacja: 2025-11-25T11:07:10+01:00
10:36
Tim Cook nie idzie na emeryturę? Hejterzy w ryk, a miłośnicy klaszczą w dłonie
Aktualizacja: 2025-11-25T10:36:31+01:00
9:56
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-25T09:56:41+01:00
9:39
UOKiK bierze się za Apple'a. Mówi, że firma ściemnia i udaje, że chroni klientów
Aktualizacja: 2025-11-25T09:39:31+01:00
9:36
Amazon odpalił promocje na Kindle i inne sprzęty przed Black Friday. Co bierzesz?
Aktualizacja: 2025-11-25T09:36:04+01:00
9:22
Tarcza drążąca tunel stoi, a ściany pękają. Jest tak źle, że Łódź prosi o pomoc
Aktualizacja: 2025-11-25T09:22:17+01:00
9:02
Black Friday: najlepsze promocje na laptopy. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-11-25T09:02:18+01:00
8:51
Świąteczne porządki z Roborockiem - najlepsze promocje na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-25T08:51:34+01:00
8:35
ChatGPT ma nową funkcję zakupową. Dni samodzielnego myślenia policzone
Aktualizacja: 2025-11-25T08:35:19+01:00
7:59
Kolej, wodociągi i sieci zagrożone jak nigdy dotąd. Powstaje nowa jednostka
Aktualizacja: 2025-11-25T07:59:42+01:00
7:33
Spotify Wrapped 2025 tuż za rogiem. Jest prawdopodobna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-25T07:33:05+01:00
7:00
Black Weeks w pełni. Allegro ma promocje, które trudno przebić
Aktualizacja: 2025-11-25T07:00:00+01:00
6:09
Kula, która widzi duchy. Neutrina podają pierwsze sekrety
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:42+01:00
6:09
Mózg ma wgrany BIOS. Ogromny potencjał dla medycyny i neurologii
Aktualizacja: 2025-11-25T06:09:14+01:00
6:00
Niewidzialna burza uderzyła w Ziemię. Ciche erupcje mieszają w pogodzie
Aktualizacja: 2025-11-25T06:00:00+01:00
5:46
Grawitacja nie działa jak trzeba. Mają odważną teorię
Aktualizacja: 2025-11-25T05:46:00+01:00
21:57
Google ze świetną nowością. Osiem razy szybsze prognozy
Aktualizacja: 2025-11-24T21:57:08+01:00
21:51
Valve gasi entuzjazm graczy. Steam Machine będzie drogi
Aktualizacja: 2025-11-24T21:51:27+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA