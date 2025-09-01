Windows z nowymi skrótami klawiszowymi. Lista nowości jest jeszcze dłuższa

Ładowanie...

Najciekawszą nowością są skróty klawiszowe do wstawiania półpauzy (en dash) i pauzy (em dash) - znaków typograficznych, które dotychczas wymagały albo znajomości kodów Alt (Alt+0150 i Alt+0151), albo mozolnego przeszukiwania panelu emoji i symboli. Teraz wystarczy wcisnąć Win + Minus (-) aby wstawić półpauzę (–) lub Win + Shift + Minus (-) dla pauzy (—). To może wydawać się błahostkę, ale każdy, kto pisze teksty na co dzień doceni wygodę.

Nowe skróty działają na poziomie systemowym, co oznacza, że będą funkcjonować we wszystkich aplikacjach - od edytorów tekstów, przez przeglądarki, po klienty pocztowe. Microsoft przewidział także sytuację konfliktów: jeśli masz włączone narzędzie Lupa (Magnifier), które domyślnie używa Win+Minus do pomniejszania, priorytet będzie miało właśnie ono.

REKLAMA

Czytaj też:

Skróty w kontekście - Windows 11 stawia na ergonomię klawiatury

Wprowadzenie nowych skrótów wpisuje się w szerszą strategię Microsoftu, który systematycznie dodaje funkcje ułatwiające pracę z klawiaturą. Windows 11 już wcześniej wzbogacił się o kombinacje jak Win+A (szybkie ustawienia), Win+N (centrum powiadomień), Win+W (widżety) czy Win+Z (układy przyciągania okien).

Te zmiany nie są przypadkowe - Microsoft doskonale wie, że zaawansowani użytkownicy, w tym programiści, dziennikarze czy autorzy tekstów, preferują pracę z klawiaturą. Każda sekunda zaoszczędzona na niesięganiu po mysz przekłada się na większą produktywność. Nowe skróty dla myślników idealnie wpisują się w tę filozofię, szczególnie w kontekście osób piszących w języku polskim, gdzie poprawna typografia ma duże znaczenie.

Warto przy okazji przypomnieć, że Windows 11 wprowadził też inne przydatne kombinacje klawiszy. Win+Shift+S uruchamia zaawansowane narzędzie do robienia zrzutów ekranu, Win+V otwiera historię schowka, a Win+H aktywuje pisanie głosowe.

Co jeszcze nowego w najnowszych kompilacjach testowych?

Alert na Pasku zadań informuje, że możesz kontynuować korzystanie z aplikacji Spotify ze swojego telefonu na swoim komputerze.

Build 26200.5761 i 26120.5761 to nie tylko nowe skróty. Microsoft wprowadził też funkcję wznowienia aplikacji z telefonu Android na komputerze - na razie w wersji testowej dla Spotify. Jeśli słuchasz muzyki na telefonie, a następnie odblokujesz komputer, system zapyta, czy chcesz kontynuować odtwarzanie na PC.

Ekran blokady z ikoną nowej baterii i procentem naładowania wyświetlanym w prawym dolnym rogu

Dodatkowo odświeżono ikonografię baterii na ekranie blokady, dodano możliwość przypinania ulubionych aplikacji w menu udostępniania Windows Share, oraz wprowadzono kilka ulepszeń dla urządzeń Copilot+ PC. Wszystkie te zmiany są obecnie testowane w kanałach Dev i Beta programu Windows Insider.

Przypinanie aplikacji w menu udostępniania

Warte uwagi są też drobne usprawnienia w Eksploratorze plików, gdzie Microsoft wprowadza lepsze wsparcie dla trybu ciemnego w niektórych oknach dialogowych, oraz dalsze prace nad integracją funkcji AI w różnych częściach systemu.

Kiedy nowe funkcje trafią do wszystkich użytkowników?

Nowe skróty klawiszowe są obecnie testowane w ramach programu Windows Insider w kanałach Dev i Beta. Oznacza to, że do szerokiej publiczności trafią prawdopodobnie wraz z jedną z kolejnych dużych aktualizacji systemu - możliwe, że jeszcze w tym roku w ramach wersji 25H2, która ma zostać wydana jesienią bieżącego roku.

REKLAMA

Microsoft coraz częściej wprowadza tego typu mikrousprawnienia, które mogą wydawać się marginalne, ale w codziennej pracy okazują się niezwykle przydatne. W końcu system operacyjny to narzędzie, które powinno jak najlepiej służyć użytkownikowi, a nie zmuszać go do akrobacji klawiszowych tylko po to, żeby wstawić poprawny znak interpunkcyjny.

Dla entuzjastów Windows 11, którzy chcą przetestować nowe funkcje już teraz, pozostaje zapisanie się do programu Windows Insider. Warto jednak pamiętać, że kompilacje testowe mogą być niestabilne i nie są przeznaczone do użytkowania na komputerach produkcyjnych. Lepiej poczekać na oficjalne wydanie - zwłaszcza, że w tym przypadku warto mieć pewność, że nowe skróty działają bezbłędnie w codziennej pracy.

REKLAMA

Maciej Gajewski 01.09.2025 19:38

Ładowanie...