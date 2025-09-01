/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Windows z nowymi skrótami klawiszowymi. Lista nowości jest jeszcze dłuższa

Najnowsze kompilacje testowe systemu przynoszą dwa nowe skróty klawiszowe do wpisywania znaków typograficznych oraz szereg innych funkcji, które mogą znacząco ułatwić życie użytkownikom.

Maciej Gajewski
Windows pauza półpauza
REKLAMA

Najciekawszą nowością są skróty klawiszowe do wstawiania półpauzy (en dash) i pauzy (em dash) - znaków typograficznych, które dotychczas wymagały albo znajomości kodów Alt (Alt+0150 i Alt+0151), albo mozolnego przeszukiwania panelu emoji i symboli. Teraz wystarczy wcisnąć Win + Minus (-) aby wstawić półpauzę (–) lub Win + Shift + Minus (-) dla pauzy (—). To może wydawać się błahostkę, ale każdy, kto pisze teksty na co dzień doceni wygodę.

Nowe skróty działają na poziomie systemowym, co oznacza, że będą funkcjonować we wszystkich aplikacjach - od edytorów tekstów, przez przeglądarki, po klienty pocztowe. Microsoft przewidział także sytuację konfliktów: jeśli masz włączone narzędzie Lupa (Magnifier), które domyślnie używa Win+Minus do pomniejszania, priorytet będzie miało właśnie ono.

REKLAMA

Czytaj też:

Skróty w kontekście - Windows 11 stawia na ergonomię klawiatury

Wprowadzenie nowych skrótów wpisuje się w szerszą strategię Microsoftu, który systematycznie dodaje funkcje ułatwiające pracę z klawiaturą. Windows 11 już wcześniej wzbogacił się o kombinacje jak Win+A (szybkie ustawienia), Win+N (centrum powiadomień), Win+W (widżety) czy Win+Z (układy przyciągania okien).

Te zmiany nie są przypadkowe - Microsoft doskonale wie, że zaawansowani użytkownicy, w tym programiści, dziennikarze czy autorzy tekstów, preferują pracę z klawiaturą. Każda sekunda zaoszczędzona na niesięganiu po mysz przekłada się na większą produktywność. Nowe skróty dla myślników idealnie wpisują się w tę filozofię, szczególnie w kontekście osób piszących w języku polskim, gdzie poprawna typografia ma duże znaczenie.

Warto przy okazji przypomnieć, że Windows 11 wprowadził też inne przydatne kombinacje klawiszy. Win+Shift+S uruchamia zaawansowane narzędzie do robienia zrzutów ekranu, Win+V otwiera historię schowka, a Win+H aktywuje pisanie głosowe.

Co jeszcze nowego w najnowszych kompilacjach testowych?

Alert na Pasku zadań informuje, że możesz kontynuować korzystanie z aplikacji Spotify ze swojego telefonu na swoim komputerze.

Build 26200.5761 i 26120.5761 to nie tylko nowe skróty. Microsoft wprowadził też funkcję wznowienia aplikacji z telefonu Android na komputerze - na razie w wersji testowej dla Spotify. Jeśli słuchasz muzyki na telefonie, a następnie odblokujesz komputer, system zapyta, czy chcesz kontynuować odtwarzanie na PC.

Ekran blokady z ikoną nowej baterii i procentem naładowania wyświetlanym w prawym dolnym rogu

Dodatkowo odświeżono ikonografię baterii na ekranie blokady, dodano możliwość przypinania ulubionych aplikacji w menu udostępniania Windows Share, oraz wprowadzono kilka ulepszeń dla urządzeń Copilot+ PC. Wszystkie te zmiany są obecnie testowane w kanałach Dev i Beta programu Windows Insider.

Przypinanie aplikacji w menu udostępniania

Warte uwagi są też drobne usprawnienia w Eksploratorze plików, gdzie Microsoft wprowadza lepsze wsparcie dla trybu ciemnego w niektórych oknach dialogowych, oraz dalsze prace nad integracją funkcji AI w różnych częściach systemu.

Kiedy nowe funkcje trafią do wszystkich użytkowników?

Nowe skróty klawiszowe są obecnie testowane w ramach programu Windows Insider w kanałach Dev i Beta. Oznacza to, że do szerokiej publiczności trafią prawdopodobnie wraz z jedną z kolejnych dużych aktualizacji systemu - możliwe, że jeszcze w tym roku w ramach wersji 25H2, która ma zostać wydana jesienią bieżącego roku.

REKLAMA

Microsoft coraz częściej wprowadza tego typu mikrousprawnienia, które mogą wydawać się marginalne, ale w codziennej pracy okazują się niezwykle przydatne. W końcu system operacyjny to narzędzie, które powinno jak najlepiej służyć użytkownikowi, a nie zmuszać go do akrobacji klawiszowych tylko po to, żeby wstawić poprawny znak interpunkcyjny.

Dla entuzjastów Windows 11, którzy chcą przetestować nowe funkcje już teraz, pozostaje zapisanie się do programu Windows Insider. Warto jednak pamiętać, że kompilacje testowe mogą być niestabilne i nie są przeznaczone do użytkowania na komputerach produkcyjnych. Lepiej poczekać na oficjalne wydanie - zwłaszcza, że w tym przypadku warto mieć pewność, że nowe skróty działają bezbłędnie w codziennej pracy.

REKLAMA
Maciej Gajewski
01.09.2025 19:38
Tagi: MicrosoftSystemy operacyjneWindowsWindows 11
Najnowsze
19:38
Windows z nowymi skrótami klawiszowymi. Lista nowości jest jeszcze dłuższa
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:54+02:00
19:38
Hell is Us szokuje brutalnością – recenzja gry, której nie zapomnę latami
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:00+02:00
18:30
Rzucają wyzwanie gigantom. W Europie startuje nowa platforma smart home
Aktualizacja: 2025-09-01T18:30:02+02:00
17:29
To najwyższy budynek w Polsce. Tyle trzeba zapłacić za spektakularne widoki
Aktualizacja: 2025-09-01T17:29:35+02:00
17:23
mObywatel ma nową funkcję. Kartkę i długopis możesz zostawić w domu
Aktualizacja: 2025-09-01T17:23:45+02:00
17:21
Nowy rok szkolny z Allegro. Te gadżety to niezbędnik każdego ucznia
Aktualizacja: 2025-09-01T17:21:07+02:00
17:20
Czegoś takiego ten biznes nie pamięta. PlayStation i Xbox wspólnie na social mediach
Aktualizacja: 2025-09-01T17:20:11+02:00
15:59
OpenAI i Anthropic przeprowadziły testy bezpieczeństwa swoich czatbotów. Wyniki były bombowe
Aktualizacja: 2025-09-01T15:59:33+02:00
15:59
Masz ten powerbank? Natychmiast go sprawdź, bo może wybuchnąć
Aktualizacja: 2025-09-01T15:59:00+02:00
15:36
Wojsko wyjechało na ulice. Jest ważny apel
Aktualizacja: 2025-09-01T15:36:59+02:00
14:46
Samolot z szefową Europy musiał lądować awaryjnie. Rosja znowu miesza w GPS
Aktualizacja: 2025-09-01T14:46:07+02:00
14:34
Apple umieszcza cztery urządzenia na czarnej liście. Już ich nie naprawisz
Aktualizacja: 2025-09-01T14:34:39+02:00
14:04
Niedługo paczkomaty na baterie. Tak, InPost jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-09-01T14:04:25+02:00
13:25
System kaucyjny startuje, ale nie wszyscy gotowi. Co sklep, to inna strategia
Aktualizacja: 2025-09-01T13:25:28+02:00
12:14
Dziś wieczorem szukaj zorzy nad Polską. Czeka nas prawdziwe widowisko
Aktualizacja: 2025-09-01T12:14:41+02:00
11:48
Wielkie ucho, mapa życia i mundury z czujnikami. Oto nowości dla polskiego wojska
Aktualizacja: 2025-09-01T11:48:37+02:00
11:24
Ta wyspa zarabia fortunę na dwóch literkach. Lepszy biznes niż turystyka
Aktualizacja: 2025-09-01T11:24:51+02:00
10:01
Huawei Watch D2 doczekał się nowej wersji i nauczył nowej sztuczki, ale nie musisz go wymieniać
Aktualizacja: 2025-09-01T10:01:32+02:00
9:20
Śmiałeś się z tych lekcji na informatyce. Teraz to przepustka do Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2025-09-01T09:20:31+02:00
8:52
iPhone'y w Polsce przejmują amerykański standard. Problem w tym, że nie wszyscy są gotowi
Aktualizacja: 2025-09-01T08:52:09+02:00
7:42
Myślałem, że Wars jest tani. A potem wsiadłem do Leo Express
Aktualizacja: 2025-09-01T07:42:32+02:00
6:40
Nie tylko iPhone 17. Co jeszcze Apple pokaże we wrześniu?
Aktualizacja: 2025-09-01T06:40:00+02:00
6:30
Strategia żywej przynęty. "Ofiara pracuje dla siebie"
Aktualizacja: 2025-09-01T06:30:00+02:00
6:20
Airfryer czy parowar? Sprawdzamy, czym się różnią i podpowiadamy co wybrać
Aktualizacja: 2025-09-01T06:20:00+02:00
6:10
Hotel California czy oddział intensywnej terapii? Administracja Trumpa ma problemy z odpowiedzią
Aktualizacja: 2025-09-01T06:10:00+02:00
6:00
Byłem w siedzibie McLarena i muszę wam pokazać te niesamowite rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-01T06:00:00+02:00
19:50
"Czy można usunąć kuzyna?". Tak manipulujemy swoimi wspomnieniami
Aktualizacja: 2025-08-31T19:50:37+02:00
18:48
Jesteśmy niemili, bo się spieszymy. A dziś wszystko nas popędza
Aktualizacja: 2025-08-31T18:48:38+02:00
17:54
Patrolują sklepy i obrażają dziewczyny. Co za obrzydliwy trend
Aktualizacja: 2025-08-31T17:54:11+02:00
16:15
Uwaga, nowe oszustwo na „Zwrot nadpłaty” za prąd. Tak wyglądają fałszywe powiadomienia
Aktualizacja: 2025-08-31T16:15:00+02:00
16:00
Powstaje jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Fundamenty już gotowe
Aktualizacja: 2025-08-31T16:00:00+02:00
15:30
Pierwsza polska elektrownia jądrowa staje się faktem. Ruszają prace
Aktualizacja: 2025-08-31T15:30:00+02:00
15:00
Jak oszczędzić na szybkim internecie i nowych smartfonach? Sprawdzamy ofertę Orange na back to school
Aktualizacja: 2025-08-31T15:00:00+02:00
8:00
Szokujący nowy trend. Sprzedają zdjęcia USG płodów, 50 zł za sztukę
Aktualizacja: 2025-08-31T08:00:00+02:00
7:45
Miały być niskie ceny i wreszcie są. Dzięki konkurencji na torach
Aktualizacja: 2025-08-31T07:45:00+02:00
7:30
Robak wytwarza pigment Rembrandta. I jeszcze zamienia truciznę w złoto
Aktualizacja: 2025-08-31T07:30:00+02:00
7:15
Pluton przyszłości, robot kroczący - to najnowsze polskie drony dla wojska
Aktualizacja: 2025-08-31T07:15:00+02:00
7:00
Nie działa ci ładowarka do smartfona? Wypróbuj ten trik
Aktualizacja: 2025-08-31T07:00:00+02:00
6:45
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T06:45:00+02:00
16:40
Miał być polski rywal Disneylandu, jest klapa. Hossoland się odgraża, że to jeszcze nie koniec
Aktualizacja: 2025-08-30T16:40:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA