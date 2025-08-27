/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Tech

Nowy system, nowe podejście. Xiaomi zapowiada przełom

Nowy system operacyjny od Xiaomi zadebiutuje już jutro. Firma podkreśla, że celem prac nad HyperOS 3 jest pełna płynność działania i doświadczenie, które będzie zgodne z intuicją użytkownika.

Marcin Kusz
Xiaomi HyperOS 3. premiera już 28 sierpnia
REKLAMA

Chiński gigant oficjalnie potwierdził, że nowa wersja systemu HyperOS zadebiutuje już 28 sierpnia o godzinie 15:00 czasu lokalnego w Chinach, czyli na nasz czas o 9:00. Tym samym rozwiane zostały wcześniejsze spekulacje, jakoby aktualizacja miała nosić nazwę HyperOS 26. Nowy system będzie oparty na Androidzie 16 i ma stanowić nie tylko technologiczną aktualizację, ale również filozoficzny zwrot w projektowaniu interfejsu użytkownika.

Lu Weibing, wiceprezes Xiaomi, zapowiedział, że celem tej aktualizacji jest stworzenie systemu, który działa płynnie, przewidywalnie i bezproblemowo. Xiaomi stawia na podejście user-centered design, koncentrując się na maksymalnym uproszczeniu interakcji i naturalności korzystania.

REKLAMA

Nowy start, nowa filozofia

Hasło kampanii można tłumaczyć jako: niech wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Xiaomi podkreśla, że HyperOS 3 to początek nowego etapu w ekosystemie urządzeń marki, obejmującym nie tylko smartfony, ale również tablety, telewizory, a nawet samochody. Firma przygotowała nowy zespół składający się z ponad 3 tys. inżynierów, którzy dopracowywali najtrudniejsze scenariusze użytkowe, od integracji AI po optymalizację scenariuszy wielozadaniowych.

Zobacz także:

Premiera będzie połączona z uruchomieniem otwartych testów beta, które rozpoczną się natychmiast po prezentacji. Bety trafią w pierwszej kolejności do użytkowników urządzeń z Chin. Na liście kompatybilnych modeli znajdują się:

  • Xiaomi 15;
  • Redmi K80 Pro;
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;
  • Xiaomi Pad 7 Pro.
REKLAMA

Użytkownicy zainteresowani testami mogą zarejestrować się przez Xiaomi Community Internal Test Center. Choć aktualizacja zapowiada się imponująco, Xiaomi otwarcie przyznaje, że beta może zawierać błędy i prosi użytkowników o aktywne zgłaszanie swoich sugestii oraz problemów. Firma zapowiada szybkie iteracje i poprawki, aż do wydania wersji finalnej, która ma w pełni oddać filozofię spójnego, płynnego i przewidywalnego działania.

REKLAMA
Marcin Kusz
27.08.2025 20:20
Tagi: AndroidSystemy operacyjneXiaomi
Najnowsze
19:29
Na PS4 i PS5 święto. Do PS Plus trafia jedna z najlepszych platformówek
Aktualizacja: 2025-08-27T19:29:25+02:00
19:04
- 80 proc. mojej pracy to zarządzanie ego. I to nie swoim - szef sportu w CANAL+ Michał Kołodziejczyk mówi Spider’s Web
Aktualizacja: 2025-08-27T19:04:37+02:00
19:00
Google Pixel 10 - piękny minimalista z kilkoma małymi wadami. I tak jestem zakochany
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:51+02:00
19:00
Pixel 10 Pro XL, czyli radość, życie, taniec i śpiew. Kocham go wbrew wszystkim
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:00+02:00
19:00
Świetny, ale skąd ta cena? Pixel 10 Pro nie jest dla każdego
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:00+02:00
18:04
To koniec dekad terroru Worda. Microsoft poprawia kluczową funkcję
Aktualizacja: 2025-08-27T18:04:50+02:00
18:03
Recenzja Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World. Najlepsza gra dla szkrabów
Aktualizacja: 2025-08-27T18:03:56+02:00
17:06
Ważna decyzja w spawie polskich F-35. Rząd wyda majątek
Aktualizacja: 2025-08-27T17:06:28+02:00
16:32
Nie działa ci Bluetooth w Windowsie? Microsoft ma wiadomość
Aktualizacja: 2025-08-27T16:32:56+02:00
15:48
Nie będziesz wychodzić z Tłumacza Google'a. Nowa funkcja jest kapitalna
Aktualizacja: 2025-08-27T15:48:57+02:00
15:24
Paraliż systemu ratownictwa medycznego. Karetki jeździły na ślepo
Aktualizacja: 2025-08-27T15:24:46+02:00
14:54
Poszedłem do lasu z nowym telefonem na wyprawy. HAMMER RANGER nie boi się niczego
Aktualizacja: 2025-08-27T14:54:48+02:00
14:32
Chiny pokażą broń, jakiej świat jeszcze nie widział. Pekin szykuje potężną paradę
Aktualizacja: 2025-08-27T14:32:59+02:00
13:17
Poleciał z petycją do prezydenta, bo wkurzają go drobniaki. Skończy się pytanie o grosika
Aktualizacja: 2025-08-27T13:17:17+02:00
12:32
Nadchodzą upały, a na przystankach można się ugotować. Pokazali ratunek
Aktualizacja: 2025-08-27T12:32:56+02:00
11:21
Tak pięknego i groźnego Słońca jeszcze nie widzieliśmy. Oszałamiające zdjęcia
Aktualizacja: 2025-08-27T11:21:36+02:00
10:53
Będzie blok, będzie ładna plaża. Dziwaczna oferta dewelopera
Aktualizacja: 2025-08-27T10:53:25+02:00
10:06
Elon Musk się doczekał. Starship w końcu poleciał jak trzeba
Aktualizacja: 2025-08-27T10:06:59+02:00
9:00
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo nad Polską? Ta praca jest dla ciebie
Aktualizacja: 2025-08-27T09:00:16+02:00
8:48
OpenAI pozwane. Rodzice mówią wprost: "ChatGPT zabił naszego syna"
Aktualizacja: 2025-08-27T08:48:47+02:00
7:42
Który model Kindle wybrać w 2025? Porównanie czytników e-booków od Amazonu
Aktualizacja: 2025-08-27T07:42:26+02:00
7:24
Konferencja Apple potwierdzona. Wiemy, kiedy iPhone 17 i reszta atrakcji
Aktualizacja: 2025-08-27T07:24:43+02:00
6:45
Nowe Kraby zasypują braki po wsparciu Ukrainy. Są na Śląsku
Aktualizacja: 2025-08-27T06:45:00+02:00
6:34
AI wpływa na rynek pracy. Są badania, nie jest dobrze
Aktualizacja: 2025-08-27T06:34:00+02:00
6:23
Bilet za 12 zł, a i tak wolą samolot. Pociągi muszą gnać 350 km/h
Aktualizacja: 2025-08-27T06:23:00+02:00
6:12
Niepozorna jaskinia skrywa sekret rolnictwa sprzed 9 tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-08-27T06:12:00+02:00
6:01
Zrobili generator niemożliwych figur 3D. Nie mają prawa istnieć, a jednak
Aktualizacja: 2025-08-27T06:01:00+02:00
20:23
Idą ciężkie czasy dla grubych ludzi. Albo odchudzanie, albo dwa bilety
Aktualizacja: 2025-08-26T20:23:18+02:00
19:27
Polska i stacja kosmiczna. To nie sen, rząd rozmawia z Axiom Space
Aktualizacja: 2025-08-26T19:27:00+02:00
19:09
Polska premiera Honor Magic V5 - taka jest cena składanej smukłości
Aktualizacja: 2025-08-26T19:09:43+02:00
18:45
Windows 10 zażąda okupu. Tak Microsoft chce zarabiać na spóźnionych
Aktualizacja: 2025-08-26T18:45:50+02:00
18:14
Ekspert od AI: dochód gwarantowany 10 tys. dol. to jedyne wyjście
Aktualizacja: 2025-08-26T18:14:08+02:00
17:35
Koniec wolności na Androidzie. Nie włączysz apki z dowolnego źródła
Aktualizacja: 2025-08-26T17:35:12+02:00
17:18
Vivo dla Spider's Web: za 5 lat gogle zaczną wypierać smartfony
Aktualizacja: 2025-08-26T17:18:43+02:00
16:38
Starzy informatycy tego nie zdzierżą. Kod Microsoftu będzie częścią Linuxa
Aktualizacja: 2025-08-26T16:38:01+02:00
16:33
Czemu koty nienawidzą wody? Naukowcy mają niezłą odpowiedź
Aktualizacja: 2025-08-26T16:33:17+02:00
15:25
Polski dom zasilany tylko wodorem i słońcem. W USA są nim zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-26T15:25:03+02:00
15:17
Spotify ma nową funkcję. Zrobią wszystko, żebyś nie zamknął apki
Aktualizacja: 2025-08-26T15:17:07+02:00
15:08
Orange wyłącza 3G w Polsce. Sprawdź, czy babcia zostanie w sieci
Aktualizacja: 2025-08-26T15:08:39+02:00
14:40
Google ostrzega przed tarczami zegarków. To nie żart, ma być skromnie
Aktualizacja: 2025-08-26T14:40:59+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA