Nowy system, nowe podejście. Xiaomi zapowiada przełom

Chiński gigant oficjalnie potwierdził, że nowa wersja systemu HyperOS zadebiutuje już 28 sierpnia o godzinie 15:00 czasu lokalnego w Chinach, czyli na nasz czas o 9:00. Tym samym rozwiane zostały wcześniejsze spekulacje, jakoby aktualizacja miała nosić nazwę HyperOS 26. Nowy system będzie oparty na Androidzie 16 i ma stanowić nie tylko technologiczną aktualizację, ale również filozoficzny zwrot w projektowaniu interfejsu użytkownika.

Lu Weibing, wiceprezes Xiaomi, zapowiedział, że celem tej aktualizacji jest stworzenie systemu, który działa płynnie, przewidywalnie i bezproblemowo. Xiaomi stawia na podejście user-centered design, koncentrując się na maksymalnym uproszczeniu interakcji i naturalności korzystania.

Nowy start, nowa filozofia

Hasło kampanii można tłumaczyć jako: niech wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Xiaomi podkreśla, że HyperOS 3 to początek nowego etapu w ekosystemie urządzeń marki, obejmującym nie tylko smartfony, ale również tablety, telewizory, a nawet samochody. Firma przygotowała nowy zespół składający się z ponad 3 tys. inżynierów, którzy dopracowywali najtrudniejsze scenariusze użytkowe, od integracji AI po optymalizację scenariuszy wielozadaniowych.

Premiera będzie połączona z uruchomieniem otwartych testów beta, które rozpoczną się natychmiast po prezentacji. Bety trafią w pierwszej kolejności do użytkowników urządzeń z Chin. Na liście kompatybilnych modeli znajdują się:

Xiaomi 15;

Redmi K80 Pro;

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5;

Xiaomi Pad 7 Pro.

Użytkownicy zainteresowani testami mogą zarejestrować się przez Xiaomi Community Internal Test Center. Choć aktualizacja zapowiada się imponująco, Xiaomi otwarcie przyznaje, że beta może zawierać błędy i prosi użytkowników o aktywne zgłaszanie swoich sugestii oraz problemów. Firma zapowiada szybkie iteracje i poprawki, aż do wydania wersji finalnej, która ma w pełni oddać filozofię spójnego, płynnego i przewidywalnego działania.

Marcin Kusz 27.08.2025 20:20

