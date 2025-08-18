Xiaomi Redmi 15 już w Polsce. Jest tani, ale mocny

Ładowanie...

Xiaomi oprócz swoich Redmi Note od lat ma w ofercie możliwie najbardziej podstawowe urządzenia oznaczone po prostu Redmi. Czy jednak aby nowy model był tak dobry i warty zainteresowania?

REKLAMA

Xiaomi Redmi 15 jest już w Polsce w dwóch wersjach. Różnią się łącznościami

Redmi 15 to przede wszystkim smartfon z dużym akumulatorem. Największym wyróżnikiem urządzenia to bateria o pojemności 7000 mAh ze standardowym ładowaniem o mocy 33 W. Ogniwo w tym modelu jest ponadprzeciętnie duże - zazwyczaj w takich telefonach znajdziemy jednostki o pojemnościach rzędu 5000-6000 mAh. Producent mówi o nawet 2-dniowym czasie pracy na jednym ładowaniu.

Szybkość ładowania nie powala na kolana - jest ona co najwyżej poprawna. Przydatnym dodatkiem będzie wsparcie ładowania zwrotnego o mocy 18 W (czyli innego telefonu za pomocą kabla). Wraz z pojemnym akumulatorem zastosowano szereg przydatnych funkcji - jedną z nich jest możliwość rozmawiania przez telefon przez 59 minut, gdy poziom energii spadnie do 1 proc.

Czym może jeszcze się pochwalić Xiaomi Redmi 15 (4G i 5G)? Najważniejsza specyfikacja:

ekran: 6,9 cala, LCD, rozdzielczość 2340 x 1080 pikseli, odświeżanie 144 Hz, próbkowanie dotyku 288 Hz, technologia wet touch 2.0 - ułatwiająca korzystanie z mokrymi dłońmi;

procesor: Snapdragon 6s gen 3 (wersja 5G), Snapdragon 685 (wersja 4G);

pamięć operacyjna: 4 lub 8 GB w wersji 5G, 6 lub 8 GB w wariancie 4G;

pamięć wewnętrzna: 128 lub 256 GB;

aparat główny: 50 Mpix ze wsparciem funkcji AI;

aparat przedni: 8 Mpix;

system: Android 15, HyperOS 2.0;

masa: 224 g;

wymiary: 171,08 x 82,05 x 8,55 mm;

ochrona: IP64.

Smartfony wspierają też funkcje AI znane z innych urządzeń z Androidem: Circle to Search i Google Gemini. W systemie znajdziemy opcję rozszerzenie pamięci operacyjnej do 16 GB, a w obu Xiaomi Redmi 15 jest też wsparcie kart microSD do 2 TB, dual SIM, dźwięku przestrzennego Dolby Atmos oraz NFC. Ile to wszystko kosztuje?

Xiaomi Redmi 15 kontra inne smartfony Xiaomi. Czy to aby się na pewno opłaca?

Xiaomi Redmi 15 jest dostępny w dwóch wariantach - 4G i 5G. Za sprzęt z nowocześniejszą łącznością należy trochę dopłacić. Ceny wyglądają tak:

Xiaomi Redmi 15 5G 4/128 GB - 899 zł,

Xiaomi Redmi 15 5G 8/256 GB - 999 zł,

Xiaomi Redmi 15 4G 6/128 GB - 649 zł,

Xiaomi Redmi 15 4G 8/256 GB - 749 zł.

Nie są to jednak absolutnie najtańsze smartfony z oferty Xiaomi - w ofercie mamy też jeszcze tańszego Xiaomi Redmi 15C za 499 zł. Problemem, nowych modeli są jednak inne telefony chińskiego producenta. Wystarczy spojrzeć na wydanego wcześniej w tym roku Redmi Note 14 4G. Sprzęt zauważalnie staniał i jego wersja 8/256 GB kosztuje 749 zł - dokładnie tyle, co nowy Redmi 15 4G.

W Redmi Note 14 4G znajdziemy już lepszy ekran AMOLED. Redmi 15 5G w wersji 8/256 GB kosztujący 999 zł ma innego, trochę droższego rywala - Redmi Note 14 Pro 4G. Smartfon kosztuje 1099 zł, a więc jest 100 zł tańszy, a mimo tego oferuje znacznie lepsze możliwości: potężniejszy zestaw aparatów, zakrzywiony ekran AMOLED czy szybsze ładowanie. Osobiście polecałbym interesować się serią Xiaomi Redmi Note 14. A przynajmniej dopóki nowe Redmi 15 nie trafią do promocji.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 18.08.2025 12:51

Ładowanie...