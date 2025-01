Redmi Note 14 5G to nie Redmi Note 14 Pro+ 5G. Oto 5 nowych smartfonów od Xiaomi

Wygodnie trzyma się go w ręce, ekran robi robotę (to nadal 2400 na 1080 pikseli, a nie jakieś HD Ready), ramki nie odstraszają jakoś znacząco, a aparat, w warunkach eventowych, nie zrobił złego wrażenia. Nikt nie oczekuje cudów, ale jeśli chodzi o sam telefon, to byłbym zadowolony, gdyby ktoś mi go podarował. Czy kupiłbym? W przedsprzedaży można go wyrwać dość tanio (ceny w dalszej części) - i to o wiele taniej od wersji 5G.