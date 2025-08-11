/
Napiła się wody z tatrzańskiego potoku. Źle się skończyło

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w słowackich Tatrach. Chociaż woda w górskim potoku może wydawać się czysta, to zawsze istnieje ryzyko, o którym zapomniała 17-letnia turystka.

Adam Bednarek
gorski potok
Jak informują słowaccy ratownicy, 17-latka napiła się wody bezpośrednio z górskiego potoku. Wymiotowała i miała silne skurcze żołądka – opisują służby. W schronisku otrzymała leki od przybyłych na miejsce ratowników i poczuła się lepiej. Jej stan pogorszył się następnego dnia. Turystka została przetransportowana do szpitala ratunkowym śmigłowcem.

Ratownicy z górskiego pogotowia ratunkowego odradzają picie wody bezpośrednio z potoku. Może wydawać się przejrzysta i czysta, ale to wcale nie oznacza, że jest bezpieczna dla zdrowia – wyjaśniają.

- Wody wypływające z tatrzańskich źródeł, jak również płynące potokami pod względem ich jakości należą do najczystszych z możliwych – tak w 2022 r. mówił w rozmowie z zakopiańską "Wyborczą" Grzegorz Barczyk z Katedry Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Uniwersytetu Warszawskiego na stronie TPN.

Wszystko jednak zależy, gdzie tę wodę się pije

Im niżej, tym wzrasta niebezpieczeństwo zanieczyszczenia potoku przez zwierzęta czy ludzi. Szczególne ryzyko występuje poniżej schronisk. Lepiej więc dla własnego bezpieczeństwa korzystać z alternatyw. Podczas wypraw przydatne mogą okazać się butelki filtrujące wodę, które usuwają z niej bakterie czy wirusy.

Tatrzański Park Narodowy udostępnia turystom zdroje, z których czerpać można pitną wodę. Nie tylko pozwalają uzupełnić zapasy, ale przyczyniają się do redukcji śmieci. Niestety turyści zapominają o prostej zasadzie, że to, co zabieramy ze sobą na wędrówkę, powinno z nami wrócić. Mimo opróżnienia zawartości, w drugą stronę butelki stają się zaskakująco ciężkie i spacerowicze wolą pozostawić je na szlaku. A to dla przyrody koszmarna wiadomość.

Rocznie turyści wypijają z naszych zdrojów ponad 80 000 litrów wody, co pomaga zredukować liczbę użytych butelek jednorazowych o 150 palet butelek wody każdego roku i ograniczyć emisje związane z ich transportem oraz utylizacją – przypominał Tatrzański Park Narodowy, dodając, że korzystając ze zdrojów turyści mogą dołożyć swoją cegiełkę na rzecz ograniczania ilości wytwarzanych śmieci.

11.08.2025 09:02
