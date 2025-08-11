/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Będziesz grał w gry kręcąc korbką. Dosłownie

Nintendo eksperymentuje z nowymi akcesoriami do Switcha 2. Gigant właśnie otrzymał patent na korbkę śledzącą ruchy oraz pokrętło z funkcją klikania.

Malwina Kuśmierek
Będziesz grał w gry kręcąc korbką. Dosłownie
REKLAMA

Nintendo od lat udowadnia, że w świecie gier wideo potrafi iść pod prąd, tworząc rozwiązania, które z początku wydają się nietypowe, a później zdobywają wierne grono fanów - albo przynajmniej zapisują się w historii gamingu. Od eksperymentalnego Virtual Boya, przez dwuekranowe konsole Nintendo DS i 3DS, po rewolucyjne sterowanie ruchem w Wii U i modułowe Joy-Cony w Nintendo Switch - japoński gigant ma na koncie wiele odważnych pomysłów.

Dlatego najnowszy patent kontrolera-korbki dla Nintendo Swtich 2 nie powinien nikogo dziwić.

REKLAMA

Korbka i pokrętło z funkcją klikania. Nintendo ma patent na nowe akcesoria dla Switcha 2

Jak wynika z dokumentów, którymi podzieliło Nintendo Patents Watch, firma opracowała projekt dwóch nowych akcesoriów dla Joy-Con 2 - korbki oraz "klikalnego" pokrętła. Pierwsze z nich przypomina mechanizm znany z konsolki Playdate, a jego działanie opiera się na tarczy obrotowej śledzonej przez czujnik optyczny wbudowany w Joy-Cona. Akcesorium mocowane jest magnetycznie do boku kontrolera, podobnie jak obecne paski na nadgarstek.

Ilustracja korbki dla joy-cona Nintendo Switch 2

Nietypowe akcesorium mogłoby znaleźć zastosowanie w grach wędkarskich czy mini-grach znanych np. z serii Animal Crossing czy Stardew Valley. Jednak biorąc pod uwagę kreatywność Nintendo, korbka znajdzie zastosowania także w innych grach.

Drugie rozwiązanie, opisane w patencie, to pokrętło z funkcją klikania. Obrót jest rejestrowany przez czujnik myszy za pośrednictwem przekładni zębatej, a wciśnięcie mechanizmu przenosi się na przycisk SL. Dodatkowy guzik pozwala także aktywować przycisk SR.

Ilustracja pokrętła z funkcją klikania dla joy-cona Nintendo Switch 2

Jak sugeruje Nintendo Patents Watch, oba akcesoria mogłyby znaleźć zastosowanie w klasycznych grach arcade, wymagających precyzyjnego sterowania obrotowego, jak chociażby w odświeżonych wersjach tytułów SNK (m.in. Fatal Fury: City of the Wolves) czy w potencjalnych portach z konsolki Playdate.

Warto jednak pamiętać, że jak to w przypadku patentów bywa, ich rejestracja nie gwarantuje wprowadzenia urządzenia na rynek. Często są to jedynie wstępne koncepcje, które mogą, ale nie muszą zostać rozwinięte. Mimo to dokumenty te pokazują, że Nintendo nie zamierza rezygnować z eksperymentów, które były znakiem rozpoznawczym firmy w czasach świetności Wii czy serii Labo – kartonowych zestawów zmieniających Switcha w wędkę, pianino czy gogle VR. Być może korbka okaże się kolejnym elementem tej tradycji.

REKLAMA

Więcej na temat Nintendo Switch 2:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
11.08.2025 11:28
Tagi: Konsole do gierNintendoNintendo Switch
Najnowsze
14:28
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 250 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T14:28:15+02:00
13:52
Tak swoim smartfonem jeszcze nie płaciłeś. Nowa funkcja trafi do Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T13:52:22+02:00
13:43
Idziesz zrealizować receptę, a ktoś oddaje puste opakowania. Farmaceuci wkurzeni
Aktualizacja: 2025-08-11T13:43:44+02:00
12:50
Kupujesz telefon, a zegarek lub słuchawki dostajesz gratis. Samsung ma mega promocję
Aktualizacja: 2025-08-11T12:50:22+02:00
11:47
Tak Rosjanie zakłócają GPS. Źródłem jest baza oddalona 60 km od Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T11:47:21+02:00
11:28
Będziesz grał w gry kręcąc korbką. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-08-11T11:28:20+02:00
10:33
Bunt użytkowników ChataGPT. Zagrozili, że przestaną płacić
Aktualizacja: 2025-08-11T10:33:43+02:00
9:59
Zwroty z AliExpress ujawniają dane Polaków. Twoje też
Aktualizacja: 2025-08-11T09:59:45+02:00
9:12
Gość od ChataGPT mówi, że w historii nigdy nie było lepiej. Ma mocny przekaz do młodych ludzi
Aktualizacja: 2025-08-11T09:12:09+02:00
9:02
Napiła się wody z tatrzańskiego potoku. Źle się skończyło
Aktualizacja: 2025-08-11T09:02:16+02:00
8:04
Dłużej działają, ale jakim kosztem. Producent mówi, dlaczego zegarki konkurencji są gorsze
Aktualizacja: 2025-08-11T08:04:33+02:00
6:32
PlayStation 5 idzie jak burza. Goni branżową legendę
Aktualizacja: 2025-08-11T06:32:06+02:00
6:30
128 GB pamięci w telefonie za grube tysiące to chyba za mało. Trochę to zajęło Apple'owi
Aktualizacja: 2025-08-11T06:30:19+02:00
6:30
Jaki pionowy odkurzacz Dreame wybrać? Przegląd wszystkich rozwiązań
Aktualizacja: 2025-08-11T06:30:00+02:00
6:20
Bolt z nową super opcją. Możesz zamawiać przejazdy dla całej rodziny
Aktualizacja: 2025-08-11T06:20:00+02:00
17:00
Dadzą mieszkańcom nowe worki na śmieci. Na nowy rodzaj odpadów
Aktualizacja: 2025-08-10T17:00:00+02:00
16:30
Turcja z najpotężniejszą jak dotąd bombą. Moc porównywalna z bronią jądrową
Aktualizacja: 2025-08-10T16:30:00+02:00
16:20
Lasery wchodzą do służby w wojsku. Jest jednak malutki problem
Aktualizacja: 2025-08-10T16:20:00+02:00
16:10
Naddźwiękowe loty wracają do USA. Po 52 latach zniesiono zakaz
Aktualizacja: 2025-08-10T16:10:00+02:00
16:00
Obwiniali maszty za złą pogodę. Brzmi znajomo? A to historia sprzed wojny
Aktualizacja: 2025-08-10T16:00:00+02:00
15:30
"Skorzystaj z AI" - radzi bonzo z Microsoftu, który zwolnił 9 tys. osób. Miło z jego strony
Aktualizacja: 2025-08-10T15:30:00+02:00
15:00
Zaraz po wojnie wymyślił nową, lepszą przyszłość. I od razu przed nią ostrzegał
Aktualizacja: 2025-08-10T15:00:00+02:00
13:15
Jest mistrz świata w szachach wśród... botów. Czatbot od Muska zmiażdżony w finale 
Aktualizacja: 2025-08-10T13:15:00+02:00
7:52
Dlaczego mówimy przez sen? Oni już wiedzą
Aktualizacja: 2025-08-10T07:52:00+02:00
7:42
Stworzył ekspres do kawy z funkcją gamingowego PC. Bo mógł
Aktualizacja: 2025-08-10T07:42:00+02:00
7:32
Dojazd z lotniska w Paryżu. RER, metro i Uber - ceny 2025 r.
Aktualizacja: 2025-08-10T07:32:00+02:00
7:23
Chińczycy pilnowali amerykańskiego bezpieczeństwa. Kogoś mocno pogięło
Aktualizacja: 2025-08-10T07:23:00+02:00
7:12
Ludzie wybierają ChataGPT zamiast terapeuty. Idzie ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-08-10T07:12:00+02:00
7:01
Radioaktywne gniazdo os. Znaleziono je w bazie atomowej
Aktualizacja: 2025-08-10T07:01:00+02:00
16:50
Autonomiczne taksówki zabiją małe lokalne sklepy. Już się to dzieje
Aktualizacja: 2025-08-09T16:50:00+02:00
16:40
Roboty seksualne. Gdzie są granice intymności w erze androidów?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:40:00+02:00
16:30
Zmarł Jim Lovell. Człowiek, który znał smak ciszy między gwiazdami
Aktualizacja: 2025-08-09T16:30:00+02:00
16:20
Trwa oblężenie oazy prawdy i wolności. Wikipedia walczy z botami AI i może przegrać
Aktualizacja: 2025-08-09T16:20:00+02:00
16:10
Jedna z najsłynniejszych aplikacji na Windowsa z krytyczną luką. Zaktualizuj jeszcze dziś
Aktualizacja: 2025-08-09T16:10:00+02:00
16:00
Elon Musk przewiduje rychłą śmierć Microsoftu. Co na to Nadella?
Aktualizacja: 2025-08-09T16:00:00+02:00
7:51
Wiemy, czemu łaziki grzęzną na Marsie. NASA źle je testuje
Aktualizacja: 2025-08-09T07:51:00+02:00
7:41
Kupiłem MacBooka Air zamiast iMaka. I ty zrób to samo
Aktualizacja: 2025-08-09T07:41:00+02:00
7:31
Lotnisko szkoli spadochroniarzy. Mieszkańcy świętują, kiedy pada
Aktualizacja: 2025-08-09T07:31:00+02:00
7:21
Domki na kółkach. Tak będą mieszkać ludzie na Księżycu
Aktualizacja: 2025-08-09T07:21:00+02:00
7:11
Będą remontować wielką zaporę. Spuszczą wodę, mieszkańcy zatkają nosy
Aktualizacja: 2025-08-09T07:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA