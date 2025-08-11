Będziesz grał w gry kręcąc korbką. Dosłownie

Ładowanie...

Nintendo od lat udowadnia, że w świecie gier wideo potrafi iść pod prąd, tworząc rozwiązania, które z początku wydają się nietypowe, a później zdobywają wierne grono fanów - albo przynajmniej zapisują się w historii gamingu. Od eksperymentalnego Virtual Boya, przez dwuekranowe konsole Nintendo DS i 3DS, po rewolucyjne sterowanie ruchem w Wii U i modułowe Joy-Cony w Nintendo Switch - japoński gigant ma na koncie wiele odważnych pomysłów.



Dlatego najnowszy patent kontrolera-korbki dla Nintendo Swtich 2 nie powinien nikogo dziwić.

Korbka i pokrętło z funkcją klikania. Nintendo ma patent na nowe akcesoria dla Switcha 2

Jak wynika z dokumentów, którymi podzieliło Nintendo Patents Watch, firma opracowała projekt dwóch nowych akcesoriów dla Joy-Con 2 - korbki oraz "klikalnego" pokrętła. Pierwsze z nich przypomina mechanizm znany z konsolki Playdate, a jego działanie opiera się na tarczy obrotowej śledzonej przez czujnik optyczny wbudowany w Joy-Cona. Akcesorium mocowane jest magnetycznie do boku kontrolera, podobnie jak obecne paski na nadgarstek.

Ilustracja korbki dla joy-cona Nintendo Switch 2

Nietypowe akcesorium mogłoby znaleźć zastosowanie w grach wędkarskich czy mini-grach znanych np. z serii Animal Crossing czy Stardew Valley. Jednak biorąc pod uwagę kreatywność Nintendo, korbka znajdzie zastosowania także w innych grach.

Drugie rozwiązanie, opisane w patencie, to pokrętło z funkcją klikania. Obrót jest rejestrowany przez czujnik myszy za pośrednictwem przekładni zębatej, a wciśnięcie mechanizmu przenosi się na przycisk SL. Dodatkowy guzik pozwala także aktywować przycisk SR.

Ilustracja pokrętła z funkcją klikania dla joy-cona Nintendo Switch 2

Jak sugeruje Nintendo Patents Watch, oba akcesoria mogłyby znaleźć zastosowanie w klasycznych grach arcade, wymagających precyzyjnego sterowania obrotowego, jak chociażby w odświeżonych wersjach tytułów SNK (m.in. Fatal Fury: City of the Wolves) czy w potencjalnych portach z konsolki Playdate.

Warto jednak pamiętać, że jak to w przypadku patentów bywa, ich rejestracja nie gwarantuje wprowadzenia urządzenia na rynek. Często są to jedynie wstępne koncepcje, które mogą, ale nie muszą zostać rozwinięte. Mimo to dokumenty te pokazują, że Nintendo nie zamierza rezygnować z eksperymentów, które były znakiem rozpoznawczym firmy w czasach świetności Wii czy serii Labo – kartonowych zestawów zmieniających Switcha w wędkę, pianino czy gogle VR. Być może korbka okaże się kolejnym elementem tej tradycji.

