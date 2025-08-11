Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 500 zł

Ładowanie...

Powrót do szkoły związany jest często z zakupami. Rodzice muszą zadbać o to, by ich pociechom niczego nie zabrakło, gdy te przekroczą już samodzielnie mury placówki edukacyjnej i nie inaczej jest w roku szkolnym 2025/2026. Współcześnie z jednej strony mamy oczywiście podręczniki i przybory, takie jak długopisy, ołówki i flamastry, z drugiej - elektronikę.

Urządzenia elektroniczne potrafią nie tylko ułatwić naukę, ale również uprzyjemnić czas spędzany zarówno w domu, jak i poza nim. Tylko co konkretnie kupić, z czego młody człowiek się ucieszy i co faktycznie wykorzysta? Podpowiadamy, jakie gadżety i akcesoria warto wziąć pod uwagę podczas przygotowywania wyprawki dla syna i córki.

REKLAMA

Gadżet dla ucznia do 500 zł: Xiaomi Redmi 15C 4G

Smartfon Xiaomi Redmi 15C 4G - 499,00 zł

Szukasz dla swojego dziecka nowego telefonu, aby mogło go zabierać do szkoły i pozostawać z rodzicami w kontakcie? Dobrym wyborem w cenie do 500 zł będzie Xiaomi Redmi 15C 4G. Wyposażono go w ogromny, bo aż 6,9-calowy wyświetlacz LCD IPS odświeżany w aż 120 Hz, na którym świetnie będą działać gry.

Oprócz tego na pokładzie w Xiaomi Redmi 15C 4G mamy akumulator o pojemności 6000 mAh ładowany z mocą 33 W, a za wydajność odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G81 Ultra mający do dyspozycji 4 GB RAM-u. Na przechowywanie zdjęć o wielkości do 50 Mpix oraz innych plików mamy tu 128 GB przestrzeni.

SPRAWDŹ OFERTĘ Smartfon Xiaomi Redmi 15C 4G Media Expert

Gadżet dla ucznia do 500 zł: MSI G242L E14 23.8”

Monitor MSI G242L E14 23.8” - 499,99 zł

Jeśli dziecko ma już komputer, to świetnym kompanem dla niego będzie monitor do postawienia na biurku. Znacznie większa powierzchnia robocza niż na ekranie notebooka zdecydowanie ułatwia i przyspiesza pracę oraz naukę ze względu na możliwość wygodnego korzystania z więcej niż jednej aplikacji naraz.

Przykładem monitora, który można kupić za mniej niż 500 zł, jest MSI G242L E14 23.8”. W tej cenie otrzymujemy niemal 24-calowy wyświetlacz typu LCD IPS o rozdzielczości Full HD i proporcjach 16:9. Zapewnia czas reakcji na poziomie 1 ms (MPRT), a odświeżany jest w aż 144 Hz, co się przyda w grach wideo.

SPRAWDŹ OFERTĘ Monitor MSI G242L E14 23.8” Media Expert

Gadżet dla ucznia do 500 zł: Huawei Watch Fit 3

Smartwatch Huawei Watch Fit 3 - 499 zł

Jeśli rodzic chciałby nakłonić dziecko do aktywności fizycznej, to dobrym pomysłem może być zakup inteligentnego zegarka. Tego typu urządzenie cały czas rejestruje parametry zdrowotne użytkownika, a przy okazji samo proaktywnie zachęca do ruchu.

Przykładem smartwatcha w cenie do 500 zł jest Huawei Watch Fit 3. Wyposażono go w 1,82-calowy ekran typu AMOLED. Urządzenie obsługuje masę różnych trybów sportowych, a przy okazji potrafi wyświetlać powiadomienia przychodzące na telefon.

SPRAWDŹ OFERTĘ Smartwatch Huawei Watch Fit 3 Media Expert

Gadżet dla ucznia do 500 zł: Samsung T7 Shield 1TB USB 3.2 Gen. 2 SSD

Dysk przenośny Samsung T7 Shield 1TB USB 3.2 Gen. 2 SSD - 489,99 zł

Wiele osób ma już w szufladach pendrive’y, które sprawdzają się przy przechowywaniu i przenoszeniu małych plików z urządzenia na urządzenie, ale zwykle działają one bardzo wolno. Dobrym pomysłem może być zakup szybkiego przenośnego dysku SSD takiego jak Samsung T7 Shield 1TB USB 3.2 Gen. 2 SSD.

Czytaj inne nasze teksty związane z powrotem do szkoły 2024:

Gadżet dla ucznia do 500 zł: Razer Kishi v2

REKLAMA

Kontroler do smartfona: Razer Kishi v2 - 499,99 zł

Nie samą nauką młody człowiek żyje, a uczniowie często uwielbiają gry wideo. Niestety w cenie 500 zł nie da się kupić porządnej i nowej konsolki przenośnej, ale dobrym wyborem może być kontroler do gier do smartfona. Dzięki niemu wygodniej obsługuje się gry wideo uruchomione bezpośrednio na urządzeniu mobilnym, a dobrym przykładem takiego urządzenia jest Razer Kishi v2.

SPRAWDŹ OFERTĘ Razer Kishi v2 Media Expert

REKLAMA

Piotr Grabiec 11.08.2025 15:30

Ładowanie...