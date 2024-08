Ostatni sprzęt na liście to tablet marki Apple, który w przeciwieństwie do poprzednich tabletów działa pod kontrolą systemu iPadOS. Urządzenie sprawdzi się idealnie u tych uczniów, którzy korzystają z iPhone’a lub komputera Mac, ale nie są one konieczne, by wykorzystać możliwości, jakie daje iPad 10. generacji.