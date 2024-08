Laptop dla nauczyciela - który model wybrać? Ranking ofert na 2024

Nauczyciele w swojej pracy wykorzystują komputery. W niektórych przypadkach sprawdzają się maszyny stacjonarne, ale dla wielu osób lepszym wyborem będzie laptop - w końcu można go wrzucić do torby lub plecaka i zabrać ze sobą do szkoły. Możliwość korzystania ze tej samej maszyny w różnych miejscach eliminuje konieczność zgrywania plików na pendrive’y lub synchronizowania ich z chmurą, by mieć dostęp do nich zarówno w szkole, jak i w domu.