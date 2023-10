Nauczycielu, mądrze wykorzystaj bon na laptopa. Oto konkretne propozycje

Asus ExpertBook B2 to laptop niewielki, ale nie za mały (matowy ekran 14-cali o rozdzielczości 1920 x 1080) co pozwala na zabieranie go ze sobą wszędzie (waga 1,6 kg) i wygodną pracę w każdych warunkach. Producent określa czas pracy na baterii do 12 godzin, co jest bardziej niż przyzwoitym wynikiem. Razem z laptopem dostajemy system operacyjny Windows 11, więc sprzęt jest gotowy do działania praktycznie po wyjęciu z pudełka.