Apple szykuje laptopa jak smartfon. Cena robi wrażenie

MacBook, który dawniej kojarzył się z urządzeniem z najwyższej półki, dziś kosztuje niewiele więcej od średniopółkowego laptopa z Windowsem. Apple chce jednak zejść jeszcze niżej i wypuścić bardziej przystępne cenowo urządzenie. Jeśli to się sprawdzi, tanie laptopy z Windowsem mogą mieć poważny problem.

Najtańszy laptop Apple w cenie najtańszego iPhone’a. To może być hit

Obecnie najnowszego MacBooka Air z procesorem M4, z 16 GB RAM i 256 GB pamięci można kupić za ok. 4400 zł. Starsze modele z czipami M2 są tańsze, bo kosztują ok. 3700 zł. W podobnych cenach dostępne są laptopy z Windowsem, choć zwykle z mniej imponującymi podzespołami.

Już w zeszłym miesiącu dowiedzieliśmy się, że Apple chce wprowadzić na rynek jeszcze tańszy model. Wtedy nie znaliśmy jednak jego ceny. Teraz serwis DigiTimes, powołując się na niezależne raporty, podaje, że nowy tani MacBook miałby kosztować 599 lub 699 dol. w najbardziej podstawowej wersji pamięciowej.

Po przeliczeniu byłoby to odpowiednio ok. 2200 zł lub 2600 zł. Świetna cena, jeśli mówimy o laptopie, ale musimy pamiętać, że ceny Apple’a obowiązujące w USA nie mają bezpośredniego przełożenia na rzeczywistość. W finalną cenę wchodzi jeszcze podatek VAT oraz marża Apple’a. Możemy jednak wziąć pod uwagę inne urządzenia producenta kosztujące ok. 600-700 dol.

Takim sprzętem jest np. obecnie najtańszy iPhone 16e, którego cena zaczyna się od 599 dol. w USA za wersję 128 GB. Wariant 256 GB kosztuje więcej - 699 dol. Te same urządzenia w Polsce kosztują:

iPhone 16e 128 GB - 2999 zł,

iPhone 16e 256 GB - 3499 zł.

Oznacza to, że jeśli raport się sprawdzi, nowy tani MacBook w Polsce mógłby kosztować właśnie 2999 zł lub 3499 zł. Nadal jest to świetna cena, zwłaszcza biorąc pod uwagę renomę Apple'a. Firma słynie z urządzeń premium - metalowe obudowy, świetne spasowanie i topowe komponenty, takie jak ekrany, głośniki i procesory.

Aby utrzymać niższą cenę, będzie trzeba jednak pójść na pewne kompromisy.

Nowy tani MacBook w środku będzie jak iPhone

Apple w komputerach Mac i laptopach MacBook korzysta z autorskich procesorów z serii M. To czipy wykonane w technologii ARM charakteryzujące się wysoką wydajnością i sprawnością energetyczną. Układy ARM niemal od zawsze stosuje się również w smartfonach, a więc czipy z serii M można nazwać bardziej zaawansowanymi wariantami procesorów z iPhone’ów.

Natomiast w nowym tanim MacBooku faktycznie ma zostać wykorzystany procesor prosto z iPhone’a 16 Pro, czyli A18 Pro. To obecnie najlepszy czip dla telefonów Apple’a, który w przypadku aplikacji dedykowanych na smartfony z iOS nie ma sobie równych. Trudno powiedzieć jednak, jak zachowa się w pełnoprawnym komputerze działającym z macOS.

W urządzeniu znajdziemy też mniejszy, 13-calowy wyświetlacz. Standardowe MacBooki Air mają do dyspozycji 13,6-calowe panele. Tani MacBook z procesorem z iPhone’a ma pojawić się na rynku w następnym roku - prawdopodobnie wiosną 2026 r.

Albert Żurek 11.08.2025 20:55

