Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 250 zł

Wakacje to idealny czas, by przygotować dzieci na nowy rok szkolny 2025. Sprawdź, jakie urządzenia elektroniczne i akcesoria dla ucznia warto w tym celu kupić. Przygotowaliśmy propozycje w cenie do 250 zł.

Piotr Grabiec
najlepsze-sprzety-dla-ucznia-ranking-akcesoriow-250-zl-2025
Rodzice od zawsze dbają o to, by jak najlepiej przygotować swoje pociechy na nowy rok szkolny. Przygotowanie wyprawki wymaga współcześnie jednak czegoś więcej, niż kiedyś. Podręczniki z księgarni oraz ołówki, długopisy, piórniki i zeszyty ze sklepu papierniczego to już zdecydowanie za mało.

Czytaj inne nasze teksty związane z powrotem do szkoły 2025:

Wielu rodziców zastanawia się teraz, jakie urządzenia elektroniczne warto kupić dla syna albo córki wybierającego się do szkoły, które ułatwią i uprzyjemnią zdobywanie wiedzy. Z tego powodu przygotowaliśmy listę kilku polecanych sprzętów, które można kupić za mniej niż 250 zł.

najlepsze sprzety dla ucznia ranking akcesoriow 250 zl 2025 1 Głośnik Bluetooth JBL Clip 5
Gadżet dla ucznia: Głośnik Bluetooth JBL Clip 5

Głośnik Bluetooth JBL Clip 5 - 209,99 zł

Każde dziecko ucieszy się z głośnika Bluetooth. Dzięki takiemu akcesorium młodzi ludzie mogą słuchać muzyki w dobrej jakości sami lub z przyjaciółmi i to przez długi czas bez konieczności szukania gniazdka. Warto wybrać przy tym taki model, który będzie wytrzymały i nie zniszczy się przy używaniu go na dworze.

najlepsze sprzety dla ucznia ranking akcesoriow 250 zl 2025 2 Samsung Galaxy Buds FE
Gadżet dla ucznia: Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds FE

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds FE - 249,00 zł

Pozostając w temacie dźwięku, warto przemyśleć zakup bezprzewodowych słuchawek. Są znacznie wygodniejsze niż słuchawki przewodowe, które muszą być stale podpięte do źródła dźwięku. Uczeń ze słuchawkami bezprzewodowymi może słuchać muzyki i odbierać połączenia bez wyciągania telefonu z plecaka.

najlepsze sprzety dla ucznia ranking akcesoriow 250 zl 2025 3a Canon Pixma TS5150
Gadżet dla ucznia: Drukarka ze skanerem Canon Pixma TS5150

Drukarka ze skanerem Canon Pixma TS5150- 249,00 zł

Drukarka to urządzenie, które zawsze przyda się w domu. Z jednej strony uczniowie mogą drukować na niej notatki oraz materiały, z których potem będą uczyć się na kanapie lub w drodze do szkoły, a z drugiej rodzice również z niego mogą korzystać, by np. wydrukować list przewozowy dla kuriera.

najlepsze sprzety dla ucznia ranking akcesoriow 250 zl 2025 4 Logitech MK540 Advanced
Gadżet dla ucznia: Zestaw klawiatura + mysz Logitech MK540 Advanced

Zestaw klawiatura + mysz Logitech MK540 Advanced - 219,00 zł

Jeśli dziecko ma już laptopa, który podłączany jest do monitora, świetnym uzupełnieniem zestawu będzie bezprzewodowa klawiatura wraz z bezprzewodową myszką. Korzystnie z notebooka z zewnętrznym wyświetlaczem będzie z ich użyciem znacznie wygodniejsze niż używanie wbudowanych klawiszy oraz gładzika.

najlepsze sprzety dla ucznia ranking akcesoriow 250 zl 2025 5 ORAL-B Pulsonic Slim Clean 2000
Gadżet dla ucznia: Szczoteczka do zębów ORAL-B Pulsonic Slim Clean 2000
Szczoteczka do zębów ORAL-B Pulsonic Slim Clean 2000 - 236,37 zł

Edukacja i rozrywka to jedno, ale warto też zadbać o higienę dziecka. Soniczna szczoteczka do zębów, która sama sygnalizuje, że jama ustna jest już porządnie wyczyszczona, ułatwi młodemu człowiekowi dbanie o jakość swojego uzębienia - co może oszczędzić rodzicom w perspektywie kolejnych lat wydatków na wizyty do dentysty oraz plomby.

11.08.2025 14:28
