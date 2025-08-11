Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 250 zł

Ładowanie...

Rodzice od zawsze dbają o to, by jak najlepiej przygotować swoje pociechy na nowy rok szkolny. Przygotowanie wyprawki wymaga współcześnie jednak czegoś więcej, niż kiedyś. Podręczniki z księgarni oraz ołówki, długopisy, piórniki i zeszyty ze sklepu papierniczego to już zdecydowanie za mało.

Czytaj inne nasze teksty związane z powrotem do szkoły 2025:

REKLAMA

Wielu rodziców zastanawia się teraz, jakie urządzenia elektroniczne warto kupić dla syna albo córki wybierającego się do szkoły, które ułatwią i uprzyjemnią zdobywanie wiedzy. Z tego powodu przygotowaliśmy listę kilku polecanych sprzętów, które można kupić za mniej niż 250 zł.

Gadżet dla ucznia: Głośnik Bluetooth JBL Clip 5

Głośnik Bluetooth JBL Clip 5 - 209,99 zł

Każde dziecko ucieszy się z głośnika Bluetooth. Dzięki takiemu akcesorium młodzi ludzie mogą słuchać muzyki w dobrej jakości sami lub z przyjaciółmi i to przez długi czas bez konieczności szukania gniazdka. Warto wybrać przy tym taki model, który będzie wytrzymały i nie zniszczy się przy używaniu go na dworze.

SPRAWDŹ OFERTĘ Głośnik Bluetooth JBL Clip 5 Media Expert

Gadżet dla ucznia: Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds FE

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds FE - 249,00 zł

Pozostając w temacie dźwięku, warto przemyśleć zakup bezprzewodowych słuchawek. Są znacznie wygodniejsze niż słuchawki przewodowe, które muszą być stale podpięte do źródła dźwięku. Uczeń ze słuchawkami bezprzewodowymi może słuchać muzyki i odbierać połączenia bez wyciągania telefonu z plecaka.

SPRAWDŹ OFERTĘ Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds FE Media Expert

Gadżet dla ucznia: Drukarka ze skanerem Canon Pixma TS5150

Drukarka ze skanerem Canon Pixma TS5150- 249,00 zł

Drukarka to urządzenie, które zawsze przyda się w domu. Z jednej strony uczniowie mogą drukować na niej notatki oraz materiały, z których potem będą uczyć się na kanapie lub w drodze do szkoły, a z drugiej rodzice również z niego mogą korzystać, by np. wydrukować list przewozowy dla kuriera.

SPRAWDŹ OFERTĘ Drukarka ze skanerem Canon Pixma TS5150 Media Expert

Gadżet dla ucznia: Zestaw klawiatura + mysz Logitech MK540 Advanced

Zestaw klawiatura + mysz Logitech MK540 Advanced - 219,00 zł

Jeśli dziecko ma już laptopa, który podłączany jest do monitora, świetnym uzupełnieniem zestawu będzie bezprzewodowa klawiatura wraz z bezprzewodową myszką. Korzystnie z notebooka z zewnętrznym wyświetlaczem będzie z ich użyciem znacznie wygodniejsze niż używanie wbudowanych klawiszy oraz gładzika.

SPRAWDŹ OFERTĘ Zestaw klawiatura + mysz Logitech MK540 Advanced Media Expert

Gadżet dla ucznia: Szczoteczka do zębów ORAL-B Pulsonic Slim Clean 2000

REKLAMA

Szczoteczka do zębów ORAL-B Pulsonic Slim Clean 2000 - 236,37 zł

Edukacja i rozrywka to jedno, ale warto też zadbać o higienę dziecka. Soniczna szczoteczka do zębów, która sama sygnalizuje, że jama ustna jest już porządnie wyczyszczona, ułatwi młodemu człowiekowi dbanie o jakość swojego uzębienia - co może oszczędzić rodzicom w perspektywie kolejnych lat wydatków na wizyty do dentysty oraz plomby.

SPRAWDŹ OFERTĘ Szczoteczka do zębów ORAL-B Pulsonic Slim Clean 2000 Media Expert

REKLAMA

Piotr Grabiec 11.08.2025 14:28

Ładowanie...