Od stycznia zapłacisz więcej. Tak nie uciekniesz od abonamentu

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje nowy cennik opłat abonamentowych. To efekt rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z czerwca 2025 r., które podniosło stawki zarówno dla posiadaczy telewizorów, jak i odbiorników radiowych. Za używanie odbiornika radiofonicznego trzeba teraz zapłacić 9,50 zł miesięcznie. To więcej niż w 2025 r., kiedy stawka wynosiła 8,70 zł. Jeszcze mocniej rośnie opłata za telewizor albo zestaw telewizyjny z radiem – zamiast 27,30 zł trzeba od stycznia płacić 30,50 zł za miesiąc.

Roczny koszt posiadania zarejestrowanego telewizora, bez zniżek za płatność z góry, przekracza już więc 360 zł. Dla wielu gospodarstw domowych jest to kolejna pozycja na liście podwyższonych opłat stałych – obok energii, czynszów czy usług telekomunikacyjnych.

Kablówka i satelita nie zastąpią abonamentu

Przy każdej zmianie stawek wraca to samo pytanie: czy skoro płacę co miesiąc fakturę operatorowi kablówki czy platformy satelitarnej, muszę dodatkowo opłacać abonament RTV? KRRiT ponownie odpowiada jasno – tak, musisz.

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych ważne jest samo posiadanie sprawnego odbiornika, a nie sposób, w jaki dociera do niego sygnał telewizyjny czy radiowy. Jeśli w domu stoi telewizor lub radio gotowe do odbioru programu, powinny być zarejestrowane, a ich właściciel zobowiązany jest do wnoszenia opłaty abonamentowej.

Umowa z operatorem kablowym, satelitarnym lub dostawcą telewizji internetowej jest odrębną usługą – dotyczy dostarczenia sygnału i pakietu kanałów. Nie zastępuje ona obowiązkowego abonamentu RTV, który wciąż jest formą finansowania mediów publicznych.

Jedna opłata dla osoby fizycznej, więcej dla firm

Przepisy różnicują sytuację osób prywatnych i podmiotów prowadzących działalność. Dla przeciętnego widza zasada jest prosta: osoba fizyczna płaci jedną opłatę abonamentową, niezależnie od tego, ile radioodbiorników czy telewizorów ma w domu. Liczy się samo gospodarstwo domowe i fakt, że odbiorniki są używane.

Inaczej wygląda to w przypadku firm i instytucji. Hotel, pensjonat, salon kosmetyczny czy biuro z kilkoma telewizorami i radiami musi wnieść opłatę za każdy posiadany odbiornik. W praktyce oznacza to, że placówki usługowe, które traktują telewizor jako element oferty dla klientów, ponoszą wielokrotność podstawowej stawki abonamentu.

Rejestracja odbiornika i terminy płatności

KRRiT przypomina także o obowiązku formalnej rejestracji urządzeń. Nowy odbiornik radiowy lub telewizyjny trzeba zgłosić w ciągu 14 dni od zakupu. Można to zrobić w placówce Poczty Polskiej albo przez internet, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie operatora.

Abonament RTV opłaca się z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca wybranego okresu rozliczeniowego. Można płacić co miesiąc, ale przepisy przewidują zniżki dla tych, którzy zdecydują się uregulować należność za dłuższy okres. Przy płatności za 2 miesiące obowiązuje 3 proc. obniżki, za 3 miesiące – 4 proc., przy 6 miesiącach – 5 proc., a przy opłaceniu całego roku z góry – 10 proc.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

System opłat przewiduje szeroką listę wyjątków, które mają chronić osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Z abonamentu mogą być zwolnione m.in. osoby całkowicie niezdolne do pracy, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bezrobotni, inwalidzi wojenni oraz ofiary represji wojennych i powojennych.

Szczególną grupę stanowią osoby starsze. Zwolnienie przysługuje tym, którzy ukończyli 60 lat, mają prawo do emerytury i jednocześnie ich świadczenie nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. To rozwiązanie ma łagodzić skutki rosnących kosztów życia dla emerytów o najniższych dochodach.

Wyjątkową kategorią są osoby, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku zwolnienie z abonamentu jest automatyczne i nie wymaga dodatkowych formalności. Pozostali uprawnieni muszą zgłosić się do placówki Poczty Polskiej, przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające status oraz złożyć oświadczenie, że spełniają warunki do korzystania ze zwolnienia.

Opłata za telewizor zbliża się do poziomu podstawowych usług streamingowych, co automatycznie podsyca dyskusję o sensie i kształcie systemu finansowania mediów publicznych. Na razie jednak przepisy są jednoznaczne: posiadasz telewizor lub radio – powinieneś mieć je zarejestrowane i płacić abonament, niezależnie od tego, czy oglądasz głównie serwisy VOD, kablówkę, czy kanały naziemne.

Marcin Kusz 02.01.2026 17:33

