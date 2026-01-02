REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

Od stycznia zapłacisz więcej. Tak nie uciekniesz od abonamentu

Nowy rok zaczyna się od podwyżek, które uderzą w miliony gospodarstw domowych. Od stycznia 2026 r. rosną stawki abonamentu RTV.

Marcin Kusz
Abonament RTV drożeje
REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje nowy cennik opłat abonamentowych. To efekt rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z czerwca 2025 r., które podniosło stawki zarówno dla posiadaczy telewizorów, jak i odbiorników radiowych. Za używanie odbiornika radiofonicznego trzeba teraz zapłacić 9,50 zł miesięcznie. To więcej niż w 2025 r., kiedy stawka wynosiła 8,70 zł. Jeszcze mocniej rośnie opłata za telewizor albo zestaw telewizyjny z radiem – zamiast 27,30 zł trzeba od stycznia płacić 30,50 zł za miesiąc.

Roczny koszt posiadania zarejestrowanego telewizora, bez zniżek za płatność z góry, przekracza już więc 360 zł. Dla wielu gospodarstw domowych jest to kolejna pozycja na liście podwyższonych opłat stałych – obok energii, czynszów czy usług telekomunikacyjnych.

REKLAMA

Kablówka i satelita nie zastąpią abonamentu

Przy każdej zmianie stawek wraca to samo pytanie: czy skoro płacę co miesiąc fakturę operatorowi kablówki czy platformy satelitarnej, muszę dodatkowo opłacać abonament RTV? KRRiT ponownie odpowiada jasno – tak, musisz.

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych ważne jest samo posiadanie sprawnego odbiornika, a nie sposób, w jaki dociera do niego sygnał telewizyjny czy radiowy. Jeśli w domu stoi telewizor lub radio gotowe do odbioru programu, powinny być zarejestrowane, a ich właściciel zobowiązany jest do wnoszenia opłaty abonamentowej.

Umowa z operatorem kablowym, satelitarnym lub dostawcą telewizji internetowej jest odrębną usługą – dotyczy dostarczenia sygnału i pakietu kanałów. Nie zastępuje ona obowiązkowego abonamentu RTV, który wciąż jest formą finansowania mediów publicznych.

Jedna opłata dla osoby fizycznej, więcej dla firm

Przepisy różnicują sytuację osób prywatnych i podmiotów prowadzących działalność. Dla przeciętnego widza zasada jest prosta: osoba fizyczna płaci jedną opłatę abonamentową, niezależnie od tego, ile radioodbiorników czy telewizorów ma w domu. Liczy się samo gospodarstwo domowe i fakt, że odbiorniki są używane.

Inaczej wygląda to w przypadku firm i instytucji. Hotel, pensjonat, salon kosmetyczny czy biuro z kilkoma telewizorami i radiami musi wnieść opłatę za każdy posiadany odbiornik. W praktyce oznacza to, że placówki usługowe, które traktują telewizor jako element oferty dla klientów, ponoszą wielokrotność podstawowej stawki abonamentu.

Rejestracja odbiornika i terminy płatności

KRRiT przypomina także o obowiązku formalnej rejestracji urządzeń. Nowy odbiornik radiowy lub telewizyjny trzeba zgłosić w ciągu 14 dni od zakupu. Można to zrobić w placówce Poczty Polskiej albo przez internet, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie operatora.

Abonament RTV opłaca się z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca wybranego okresu rozliczeniowego. Można płacić co miesiąc, ale przepisy przewidują zniżki dla tych, którzy zdecydują się uregulować należność za dłuższy okres. Przy płatności za 2 miesiące obowiązuje 3 proc. obniżki, za 3 miesiące – 4 proc., przy 6 miesiącach – 5 proc., a przy opłaceniu całego roku z góry – 10 proc.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

System opłat przewiduje szeroką listę wyjątków, które mają chronić osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Z abonamentu mogą być zwolnione m.in. osoby całkowicie niezdolne do pracy, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bezrobotni, inwalidzi wojenni oraz ofiary represji wojennych i powojennych.

Szczególną grupę stanowią osoby starsze. Zwolnienie przysługuje tym, którzy ukończyli 60 lat, mają prawo do emerytury i jednocześnie ich świadczenie nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. To rozwiązanie ma łagodzić skutki rosnących kosztów życia dla emerytów o najniższych dochodach.

Wyjątkową kategorią są osoby, które ukończyły 75 lat. W ich przypadku zwolnienie z abonamentu jest automatyczne i nie wymaga dodatkowych formalności. Pozostali uprawnieni muszą zgłosić się do placówki Poczty Polskiej, przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające status oraz złożyć oświadczenie, że spełniają warunki do korzystania ze zwolnienia.

Przeczytaj także:

Opłata za telewizor zbliża się do poziomu podstawowych usług streamingowych, co automatycznie podsyca dyskusję o sensie i kształcie systemu finansowania mediów publicznych. Na razie jednak przepisy są jednoznaczne: posiadasz telewizor lub radio – powinieneś mieć je zarejestrowane i płacić abonament, niezależnie od tego, czy oglądasz głównie serwisy VOD, kablówkę, czy kanały naziemne.

REKLAMA

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: PawelKacperek / Shutterstock

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Marcin Kusz
02.01.2026 17:33
Tagi: Abonament RTVpodatkiPolitykaTelewizjaTelewizory
Najnowsze
16:37
Krab jeszcze bardziej polski. Kluczowy element już z kraju
Aktualizacja: 2026-01-02T16:37:11+01:00
14:55
Polacy pokochali pociągi. Padł rekord
Aktualizacja: 2026-01-02T14:55:10+01:00
14:50
SpaceX z decyzją bez precedensu. Tysiące satelitów do przeprowadzki
Aktualizacja: 2026-01-02T14:50:27+01:00
14:23
Dumy Białorusi nigdzie nie widać. "Brak systemu zdolnego do walki"
Aktualizacja: 2026-01-02T14:23:37+01:00
13:38
Galaxy S26 Ultra dostanie kapitalną funkcję. Jeden klik i nikt cię nie podejrzy
Aktualizacja: 2026-01-02T13:38:25+01:00
12:32
Koniec z ekościemą. Producenci przestaną wciskać kit
Aktualizacja: 2026-01-02T12:32:09+01:00
11:28
Będą prokuratury do walki z hejtem. "Bez znaczenia, kim jest ofiara"
Aktualizacja: 2026-01-02T11:28:06+01:00
11:05
Kometa 3I/Atlas z nowego ujęcia. "Technologia albo niezwykły kaprys natury"
Aktualizacja: 2026-01-02T11:05:37+01:00
10:29
Młody Ukrainiec zatrzymany na Okęciu. Miał przy sobie zagłuszarkę fal radiowych
Aktualizacja: 2026-01-02T10:29:39+01:00
10:05
Planety - sieroty istnieją naprawdę. Przełomowe odkrycie Polaków
Aktualizacja: 2026-01-02T10:05:55+01:00
9:09
Ustawianie nowego komputera to koszmar. Microsoft zniszczył Windowsa
Aktualizacja: 2026-01-02T09:09:19+01:00
8:43
Samsung stworzył bestię wśród baterii. Ale ma palący problem
Aktualizacja: 2026-01-02T08:43:44+01:00
8:09
Gdzie wyrzucić choinkę? Nie pal jej w kominku, bo srogo zapłacisz
Aktualizacja: 2026-01-02T08:09:14+01:00
7:00
Apple będzie się śmiać z innych w 2026 r. Zapóźnienie przyniesie dobre efekty
Aktualizacja: 2026-01-02T07:00:00+01:00
6:12
Dostaniemy mocarne wsparcie przeciw czołgom. Umowa klepnięta
Aktualizacja: 2026-01-02T06:12:00+01:00
6:11
2026 r. będzie katastrofalny dla komputerów osobistych. "Przeklęte dwie literki"
Aktualizacja: 2026-01-02T06:11:32+01:00
6:10
Twierdzi, że rozgryzł Putina. "Rosja nie zaatakuje krajów bałtyckich"
Aktualizacja: 2026-01-02T06:10:00+01:00
6:05
Nowa, bardzo niebezpieczna kampania oszustów w internecie. Lepiej uważaj na swoją kartę
Aktualizacja: 2026-01-02T06:05:00+01:00
6:00
Ludzie szukają pracy na Tinderze. Rynek się zepsuł
Aktualizacja: 2026-01-02T06:00:00+01:00
16:50
Nadpłata za prąd to pułapka. Ministerstwo ostrzega
Aktualizacja: 2026-01-01T16:50:00+01:00
16:40
Pożegnali listy na dobre. Pierwsza taka decyzja
Aktualizacja: 2026-01-01T16:40:00+01:00
16:30
Alarm na Bałtyku. Rosyjski statek zgubił kotwicę
Aktualizacja: 2026-01-01T16:30:00+01:00
16:20
Instagram, jakiego znacie, właśnie umiera. Szef nie ma złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-01T16:20:00+01:00
16:10
Pierwszy taki telewizor dla mas. Dwie gorące nowości
Aktualizacja: 2026-01-01T16:10:00+01:00
16:00
Tego MacBooka nie kupuj. Apple właśnie go skreślił
Aktualizacja: 2026-01-01T16:00:00+01:00
8:50
Gości zatkało, gdy na salę wszedł robot-drużba. Wypożyczalnia robotów to hit
Aktualizacja: 2026-01-01T08:50:00+01:00
8:40
Z lotniska do miasta wiezie cię statek kosmiczny. Bez kierowcy
Aktualizacja: 2026-01-01T08:40:00+01:00
8:30
Koniec demokracji zaczął się w 2025 roku. Przyszedł z Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2026-01-01T08:30:00+01:00
8:20
Media są w dupie. 2025 r. dobitnie to pokazał
Aktualizacja: 2026-01-01T08:20:00+01:00
8:10
Niechciane prezenty to element tradycji. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2026-01-01T08:10:00+01:00
8:00
Wytrzymaliście święta z rodziną? Spróbujcie tego samego w internecie
Aktualizacja: 2026-01-01T08:00:00+01:00
20:12
Najnowszy OLED TV jako obraz na ścianę. "Telewizor - marzenie"
Aktualizacja: 2025-12-31T20:12:00+01:00
19:11
Chińczycy grają ostro w sprawie Tajwanu. "Chcą udusić wyspę"
Aktualizacja: 2025-12-31T19:11:00+01:00
18:10
Wyprodukowali telewizory dla Polaków. Teraz biorą się za... notesy
Aktualizacja: 2025-12-31T18:10:00+01:00
17:09
PlayStation 6 znacznie się opóźni. Przez te cholerne ceny RAM-u
Aktualizacja: 2025-12-31T17:09:00+01:00
16:08
Prąd z Bałtyku dotrze do naszych domów. Testy poszły śpiewająco
Aktualizacja: 2025-12-31T16:08:00+01:00
15:07
Pierwsza taka konsola do gier. Pięknie się składa
Aktualizacja: 2025-12-31T15:07:00+01:00
13:55
Samsung Galaxy S26 Ultra pokazany na żywo. Podoba się
Aktualizacja: 2025-12-31T13:55:40+01:00
13:48
Warszawskie lotnisko wreszcie odetchnie. Na ten sprzęt czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-31T13:48:17+01:00
13:05
Dotykasz okularów i robisz wszystko. Wreszcie mają sens
Aktualizacja: 2025-12-31T13:05:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA