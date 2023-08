Jak sprawdzić jaki mam model laptopa? To najszybsze i najlepsze sposoby

Gdzie sprawdzić model laptopa? Pytanie na pozór wydaje się śmieszne, bo przecież każdy powinien pamiętać jaki model komputera posiada. Jeśli jednak sprawdzicie dokładne oznaczenie swojego sprzętu to może zrzednąć wam mina.



Nawet ja, który ma do czynienia ze sprzętem na co dzień, pamiętam jedynie, że mój laptop którego używam do codziennej pracy to Lenovo Ideapad 5 Pro. To jednak tylko cześć nazwy tego modelu. Pamiętam oczywiście jakie wewnątrz ma podzespoły, ale dopiero dokładniejsza inspekcja ujawnia, że pełna nazwa tego modelu to Lenovo Ideapad 5 Pro 14ITL6.