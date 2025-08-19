Xbox się sypie, ale legenda Microsoftu uspokaja: "Jestem podekscytowany przyszłością"

Ładowanie...

Jeszcze kilka lat temu Xbox i PlayStation szły łeb w łeb w konsolowym wyścigu. Jednak wyniki sprzedaży za ostatni okres jasno pokazują, że Microsoft znalazł się w trudniejszym położeniu: do czerwca ubiegłego Xbox Series X|S sprzedał się w liczbie 28,7 mln sztuk, podczas gdy PlayStation 5 pochwalił się liczbą 58,78 mln sprzedanych egzemplarzy. Tej różnicę nie sposób zignorować - wywołała ona szereg spekulacji, obaw i plotek. Czy Microsoft zamierza odpuścić budowę konsol? Czy Xbox stanie się aplikacją na Windowsa i gierkowym Netflixem, a sprzęt pójdzie w odstawkę?

W obliczu tych pytań nieoczekiwanie głos zabrał Carl Ledbetter, legenda branży, główny architekt sprzętowy konsol Xbox, który w Microsofcie pracuje już ponad trzy dekady. Jego refleksyjna, osobista, ale też pełna pasji wypowiedź, która pojawiła się m.in. na LinkedIn i była szeroko komentowana w branży, wywołała poruszenie i... ulgę wśród fanów sprzętu od zielonych.

REKLAMA

Czytaj też:

Carl Ledbetter - 30 lat innowacji, niewidzialna ręka Xboxa

Ledbetter to postać, którą wielu elektronicznych geeków powinno znać choćby z legendarnych projektów: od IntelliMouse, przez Zune, aż po kultowe już konsole. Jego nazwisko kojarzy się z odważnym podejściem do designu i przełamywaniem schematów, co zaowocowało setkami patentów i nagrodami branżowymi. Ledbetter współtworzył konsole, które określał jako połączenie surowej mocy z subtelną elegancją: Xbox Series X to monolit, nowoczesny i cichy, zaprojektowany tak, by być ozdobą salonu - bez nachalności, Xbox Series S zaś symbolem efektywności, lekkości i bezkompromisowej wydajności w minimalistycznej formie.

Xbox Series X|S

Jestem podekscytowany i zainspirowany tym, co nas czeka. Xbox to dla mnie synonim radości, zabawy i wspólnego odkrywania możliwości najnowszej technologii - napisał Ledbetter. Podkreślił, że wizytówką ekipy Xboxa jest sprzęt angażujący, funkcjonalny i wpisujący się w codzienne życie użytkownika, niezależnie od tego, jak ewoluuje świat gier.

Nie zabrakło akcentów osobistych i zakulisowych smaczków: Ledbetter wspominał o projektowaniu sprzętów w duchu partnerstwa z AMD, o filozofii odważnego minimalizmu i o tym, jak zespół testuje setki prototypów, zanim do salonów trafi gotowe urządzenie. Można odnieść wrażenie, że to nie koniec konsol - wręcz przeciwnie, trwają prace nad kolejnymi urządzeniami. Co ciekawe, mimo plotek o końcu zielonych pudełek, cały zespół działu designu niemal nie ucierpiał w serii zwolnień, co jest jasnym sygnałem, że Microsoft nie zamierza odpuszczać hardware’u.

Nie tylko sprzęt! Xbox, Windows i sojusz z Asusem

ROG Xbox Ally

Ale uwaga - przyszłość Xboxa to już nie tylko konsole stacjonarne. Na horyzoncie widać poważne wejście Microsoftu na rynek handheldów i rozwój ekosystemu: już teraz głośno o ROG Xbox Ally i Ally X - przenośnych konsolach stworzonych we współpracy z Asusem i opartych na Windowsie. Mają one łączyć moc Xboksa z wolnością i elastycznością PC, z pełnoekranowym interfejsem, aplikacjami typu Discord i szybkim dostępem do Game Passa. Tym samym Xbox staje się bardziej usługą i platformą, przystosowującą się do zmieniających się realiów cyfrowego rynku.

Z przecieków wiemy, że kolejne, już stricte autorskie urządzenia konsolowe mogą zadebiutować już w przyszłym roku, a Xbox aktywnie współpracuje z AMD nad nowymi układami, które zagwarantują kompatybilność wsteczną i coś ekstra dla fanów nowinek technicznych.

REKLAMA

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Xbox Series X Media Expert

Graczom nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość, odłożyć na bok pesymizm i zapiąć pasy - nowe urządzenia Xboxa (jakiekolwiek by nie były) z pewnością będą miały swój charakter i klasę, której konkurencja będzie mogła tylko pozazdrościć. Choć zobaczymy czy będą realną alternatywą dla PlayStation, Switcha, urządzeń Steam czy… dla PC z Windowsem.

REKLAMA

Maciej Gajewski 19.08.2025 06:11

Ładowanie...