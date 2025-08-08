REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Szykuj argumenty dla rodziców. Ten sprzęt namiesza po wakacjach

ROG Xbox Ally to nie typowa konsola w stylu Nintendo Switch, którą można wykorzystywać wyłącznie do gier od jej producenta. Urządzenie działa na specjalnie zoptymalizowanym systemie Windows 11.

Maciej Gajewski
ROG Xbox Ally data premiery
REKLAMA

ROG Xbox Ally i Ally X pojawić się mają w obrocie już 16 października - dokładnie półtora miesiąca po rozpoczęciu roku szkolnego. Microsoft i Asus przygotowali dwie wersje urządzenia, co pozwala dopasować zakup do możliwości finansowych. ROG Xbox Ally w podstawowej wersji ma kosztować około 2549-2599 złotych, podczas gdy mocniejszy Ally X będzie wyceniony na około 3829-3899 złotych.

Różnice są znaczące. Podstawowy model wyposażono w procesor AMD Ryzen Z2 A z 4 rdzeniami i 8 wątkami oparty na architekturze Zen 2, 16 GB RAM i dysk SSD 512 GB. Ally X otrzymał procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme z 8 rdzeniami i 16 wątkami na nowszej architekturze Zen 5, aż 24 GB RAM i pojemny dysk 1 TB. Mocniejsza wersja ma również większą baterię 80 Wh zamiast 60 Wh oraz impulsowe triggery dla lepszych wrażeń w grach.

REKLAMA

Czytaj też:

Oba modele łączy identyczny 7-calowy ekran IPS Full HD z częstotliwością odświeżania 120 Hz i jasnością 500 nitów. Obsługują również technologie AMD FreeSync Premium dla płynniejszego wyświetlania.

Ekosystem otwarty na wszystko

Jednym z największych atutów ROG Xbox Ally jest jego otwartość. Urządzenie nie ogranicza się wyłącznie do gier z Xbox Store. Dzięki systemowi Windows 11 można korzystać z gier ze Steama, Epic Games Store, GOG-a - praktycznie z każdej popularnej platformy cyfrowej.

Nowością jest specjalny pełnoekranowy interfejs Xbox zoptymalizowany pod kątem urządzeń przenośnych. Pozwala on na szybki dostęp do zintegrowanej biblioteki gier z różnych platform oraz łatwe zarządzanie aplikacjami przez rozbudowany Game Bar. Microsoft zapowiada także program oznaczania gier zoptymalizowanych pod handheldy.

ROG Xbox Ally wchodzi na rynek zdominowany przez Steam Decka od Valve, który sprzedał się w około 4-5 mln egzemplarzy od premiery w 2022 r. Jednak Steam Deck ma swoje ograniczenia - domyślnie działa na systemie Linux SteamOS na którym nie wszystkie gry działają (choć większość raczej już tak).

REKLAMA
SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Okazja na Steam Deck OLED 1TB
Media Expert

Oficjalna prezentacja ROG Xbox Ally odbędzie się 20 sierpnia podczas targów Gamescom w Kolonii, zaś przedsprzedaż ruszy tego samego dnia. Niestety na sam koniec należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem: ROG Xbox Ally to pierwszy Xbox, na którym nie będą działać gry z innych konsol tej marki i znaczna część tych na konsolach zakupionych. A to, dla niektórych, skreśla tę konsolę na starcie.

REKLAMA
Maciej Gajewski
08.08.2025 17:06
Tagi: ASUSKonsole do gierMicrosoftWindows 11Xbox
Najnowsze
16:59
Polskie lotnisko ostrzega. Z nowych przepisów nie skorzystamy wszędzie
Aktualizacja: 2025-08-08T16:59:34+02:00
15:59
Microsoft zamyka swoją aplikację. Korzystałem z niej każdego miesiąca
Aktualizacja: 2025-08-08T15:59:56+02:00
15:46
PlayStation pójdzie w ślady Xboxa. To już niemal pewne
Aktualizacja: 2025-08-08T15:46:24+02:00
15:34
Tym będą latać w Top Gun. Ten samolot przypomina statek obcych
Aktualizacja: 2025-08-08T15:34:41+02:00
15:30
Rząd wprowadził program Jacht+. Sprawdzamy, na co poszły dotacje z KPO
Aktualizacja: 2025-08-08T15:30:27+02:00
13:43
Masz frajera, to go duś. Smród afery KPO zostanie z nami na długo
Aktualizacja: 2025-08-08T13:43:37+02:00
13:26
Zaskakująca bateria w tanim smartfonie. Tę Motorolę zechcesz kupić
Aktualizacja: 2025-08-08T13:26:38+02:00
13:03
Smartfon Samsunga wykryje, że dzwoni oszust. W trakcie rozmowy
Aktualizacja: 2025-08-08T13:03:46+02:00
12:53
Jest plan podróży do czarnej dziury. Potrzebujemy sondy wielkości znaczka pocztowego
Aktualizacja: 2025-08-08T12:53:26+02:00
12:09
Rząd wyłączył mapę wstydu. Tak sprawdzisz, na co przepalane są pieniądze z KPO
Aktualizacja: 2025-08-08T12:09:29+02:00
11:42
Doładowujesz konto i masz więcej internetu. Orange daje świetny bonus
Aktualizacja: 2025-08-08T11:42:31+02:00
11:15
Piszą z TikToka i oferują pracę marzeń. Na dzień dobry kuszą "zabójczą" premią
Aktualizacja: 2025-08-08T11:15:04+02:00
10:34
Polskie F-16 będą znacznie groźniejsze. Mamy bardzo dobrą wiadomość
Aktualizacja: 2025-08-08T10:34:19+02:00
10:24
Ministerstwo ujawni kod mObywatela. Wtedy się zacznie
Aktualizacja: 2025-08-08T10:24:05+02:00
9:52
Kiedyś na zeszyt, teraz na aplikację. Wiemy, jak Żabka pożyczy ci na zakupy
Aktualizacja: 2025-08-08T09:52:12+02:00
9:00
Potężne promocje urodzinowe na sprzęt MOVA. Robota sprzątającego kupisz 2000 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-08T09:00:00+02:00
8:39
GTA VI za 400 złotych? A można, jak najbardziej, jeszcze jak
Aktualizacja: 2025-08-08T08:39:37+02:00
8:17
Zaczęło się sprzątanie po Dudzie. Były prezydent wyprowadza się nie tylko z pałacu
Aktualizacja: 2025-08-08T08:17:02+02:00
7:41
Nie odróżnisz prawdy od fałszu. Obrazki z GPT-4o za darmo
Aktualizacja: 2025-08-08T07:41:35+02:00
7:00
Koniec niespodzianek. Oto seria Pixel 10 i Watch 4 w całej okazałości
Aktualizacja: 2025-08-08T07:00:00+02:00
6:57
Lecisz samolotem, a tam dinozaury. Skutki tej szalonej współpracy są wspaniałe
Aktualizacja: 2025-08-08T06:57:08+02:00
6:41
Siedzieli i oglądali filmy z tańczącymi papugami. Efekt? Coś pięknego
Aktualizacja: 2025-08-08T06:41:00+02:00
6:31
Niewidzialny smok z Korei. Ten myśliwiec będzie miał własny rój dronów
Aktualizacja: 2025-08-08T06:31:00+02:00
6:21
Surface Laptop 13 cali - trzy razy gromkie "tak", jedno stanowcze "nie"
Aktualizacja: 2025-08-08T06:21:00+02:00
6:11
Zegarek obserwuje twoje ciało i wykrywa nieprawidłowości. To już się dzieje
Aktualizacja: 2025-08-08T06:11:00+02:00
21:34
Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Co warto włożyć do plecaka?
Aktualizacja: 2025-08-07T21:34:44+02:00
21:32
Call of Duty i Battlefield z nowym, ważnym wymaganiem. O co chodzi?
Aktualizacja: 2025-08-07T21:32:58+02:00
20:50
ChatGPT właśnie wskoczył na wyższy poziom. Oto co potrafi GPT-5
Aktualizacja: 2025-08-07T20:50:31+02:00
20:07
Te smartfony Samsunga miały już nie żyć. A tu proszę - aktualizacja
Aktualizacja: 2025-08-07T20:07:32+02:00
19:31
Amerykańska armia kupuje Tesle. Będzie do nich strzelać
Aktualizacja: 2025-08-07T19:31:49+02:00
19:03
Komputery Della z krytyczną usterką. Musisz natychmiast działać
Aktualizacja: 2025-08-07T19:03:46+02:00
18:24
Allegro kusi zniżkami do -40 proc. Ale to ostatni moment
Aktualizacja: 2025-08-07T18:24:09+02:00
17:43
Galaxy S26 Edge - znamy grubość i akumulator. Współczujemy Apple’owi
Aktualizacja: 2025-08-07T17:43:09+02:00
17:10
Tablet dla ucznia - który model wybrać? Ranking ofert na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-08-07T17:10:34+02:00
17:01
Przystanek zawalczy z upałem i… hałasem. Powinno być takich więcej
Aktualizacja: 2025-08-07T17:01:45+02:00
16:41
Orange uruchamia ważną usługę. Ułatwi rozmowy niedosłyszącym
Aktualizacja: 2025-08-07T16:41:32+02:00
15:57
Samsung po cichu wprowadził nowy smartfon. Wyjątkowo tani
Aktualizacja: 2025-08-07T15:57:38+02:00
15:14
Głupi żart na streamie sparaliżował kolej. Kara będzie surowa
Aktualizacja: 2025-08-07T15:14:27+02:00
14:50
Najlepsze akcesoria i gadżety dla ucznia lub studenta. Konfigurujemy biurko, czyli miejsce do pracy i nauki
Aktualizacja: 2025-08-07T14:50:39+02:00
14:00
Płać jak król - jeden gest ręką, a cały sklep w szoku. mBank z wyjątkową ofertą
Aktualizacja: 2025-08-07T14:00:28+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA