Szykuj argumenty dla rodziców. Ten sprzęt namiesza po wakacjach

ROG Xbox Ally i Ally X pojawić się mają w obrocie już 16 października - dokładnie półtora miesiąca po rozpoczęciu roku szkolnego. Microsoft i Asus przygotowali dwie wersje urządzenia, co pozwala dopasować zakup do możliwości finansowych. ROG Xbox Ally w podstawowej wersji ma kosztować około 2549-2599 złotych, podczas gdy mocniejszy Ally X będzie wyceniony na około 3829-3899 złotych.

Różnice są znaczące. Podstawowy model wyposażono w procesor AMD Ryzen Z2 A z 4 rdzeniami i 8 wątkami oparty na architekturze Zen 2, 16 GB RAM i dysk SSD 512 GB. Ally X otrzymał procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme z 8 rdzeniami i 16 wątkami na nowszej architekturze Zen 5, aż 24 GB RAM i pojemny dysk 1 TB. Mocniejsza wersja ma również większą baterię 80 Wh zamiast 60 Wh oraz impulsowe triggery dla lepszych wrażeń w grach.

Oba modele łączy identyczny 7-calowy ekran IPS Full HD z częstotliwością odświeżania 120 Hz i jasnością 500 nitów. Obsługują również technologie AMD FreeSync Premium dla płynniejszego wyświetlania.

Ekosystem otwarty na wszystko

Jednym z największych atutów ROG Xbox Ally jest jego otwartość. Urządzenie nie ogranicza się wyłącznie do gier z Xbox Store. Dzięki systemowi Windows 11 można korzystać z gier ze Steama, Epic Games Store, GOG-a - praktycznie z każdej popularnej platformy cyfrowej.

Nowością jest specjalny pełnoekranowy interfejs Xbox zoptymalizowany pod kątem urządzeń przenośnych. Pozwala on na szybki dostęp do zintegrowanej biblioteki gier z różnych platform oraz łatwe zarządzanie aplikacjami przez rozbudowany Game Bar. Microsoft zapowiada także program oznaczania gier zoptymalizowanych pod handheldy.

ROG Xbox Ally wchodzi na rynek zdominowany przez Steam Decka od Valve, który sprzedał się w około 4-5 mln egzemplarzy od premiery w 2022 r. Jednak Steam Deck ma swoje ograniczenia - domyślnie działa na systemie Linux SteamOS na którym nie wszystkie gry działają (choć większość raczej już tak).

Oficjalna prezentacja ROG Xbox Ally odbędzie się 20 sierpnia podczas targów Gamescom w Kolonii, zaś przedsprzedaż ruszy tego samego dnia. Niestety na sam koniec należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem: ROG Xbox Ally to pierwszy Xbox, na którym nie będą działać gry z innych konsol tej marki i znaczna część tych na konsolach zakupionych. A to, dla niektórych, skreśla tę konsolę na starcie.

Maciej Gajewski 08.08.2025 17:06

