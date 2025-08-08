REKLAMA
GTA VI za 400 złotych? A można, jak najbardziej, jeszcze jak

Analitycy i sam szef Take-Two sugerują, że cena GTA 6 może przebić barierę 100 dolarów. Dlaczego? Słowa prezesa firmy-matki Rockstara przekazują sporo.

Oliwier Nytko
GTA 6 za 400 zł? Przygotuj portfel, Rockstar szykuje rekordową cenę
Przez blisko dwie dekady, od czasów konsoli PlayStation 3 i Xbox 360, branża gier przyzwyczaiła graczy do relatywnie stabilnego progu cenowego dla największych hitów. Standardem stała się kwota 60 dolarów lub euro za premierową grę AAA na konsole, co w Polsce przez długi czas przekładało się na ceny w przedziale 240-270 złotych.

Ten pułap, choć z początku wydawał się wysoki, przez lata nie ulegał zmianie, mimo rosnącej inflacji i, co najważniejsze, gwałtownie rosnących kosztów produkcji. Tworzenie gier stawało się coraz droższe, zespoły deweloperskie liczyły setki osób, a budżety marketingowe sięgały dziesiątek milionów złotych, lecz cena końcowego produktu dla klienta pozostawała zamrożona.

Przełom nastąpił wraz z premierą konsol nowej generacji, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. To właśnie wtedy wydawcy, z Sony i Take-Two na czele, oficjalnie ogłosili, że standardowa cena ich największych produkcji wzrośnie do 70 dolarów/euro. Tłumaczono to potrzebą dostosowania cen do realiów rynkowych po ponad dekadzie stagnacji. Wskazywano na inflację, rosnące koszty rozwoju i fakt, że gry stały się znacznie większe i bardziej zaawansowane technologicznie niż ich odpowiedniki sprzed lat.

Ten ruch zapoczątkował nową erę, w której pułap 70 dolarów stał się nowym standardem, a niektórzy wydawcy zaczęli testować jeszcze wyższe progi, np. 80 dolarów za specjalne edycje. Ba, w maju 2025 r. Microsoft oficjalnie zapowiedział gry na poziomie 80 dolarów/podstawka. A Nintendo ma wszystkich gdzieś i już sprzedaje tytuły za tyle.

W Polsce ta zmiana była szczególnie odczuwalna. Nowy standard cenowy, połączony z wahaniami kursów walut, sprawił, że premierowe gry AAA regularnie przekraczają barierę 300 złotych, a nierzadko zbliżają się do 350 złotych za podstawową wersję.

Co z ceną Grand Theft Auto VI?

Wokół ceny Grand Theft Auto 6 narosło mnóstwo spekulacji, a obawy graczy o to, że gry stają się zaporowo drogie, rosną. Analitycy otwarcie mówią, że spodziewają się ceny na poziomie 100 dolarów (czyli pewnie 399 zł), prognozując przy tym, że gra zarobi ok. 35-40 miliardów złotych w całym cyklu życia, a nowe GTA Online będzie przynosić dodatkowe 2 miliardy złotych rocznie.

Strauss Zelnick, dyrektor firmy-matki Rockstar Games, Take-Two Interactive, konsekwentnie unika podawania konkretnych liczb, ale jednocześnie buduje narrację usprawiedliwiającą potencjalnie rekordową cenę.

W niedawnych wywiadach powtarzał swoją mantrę o „dostarczaniu większej wartości, niż pobieramy” i „zmiennej wycenie”, ale dodał do niej nowy, kluczowy element. Stwierdził, że w dzisiejszej branży „dobre to nowe złe”, a konsumenci nie akceptują już przeciętności. „Naszym celem jest, aby wszystko było wyjątkowe” – podkreślił, sugerując, że tylko najwyższa jakość uzasadnia długie cykle produkcyjne i rosnące koszty.

Jego słowa to coś więcej niż tylko korporacyjna gra na czas. To kształtowanie oczekiwań i budowanie argumentacji, że GTA VI będzie czymś więcej niż tylko „dobrą” grą – ma być „wyjątkowym” doświadczeniem, którego wartość wykracza poza standardowe ramy cenowe.

Podkreślanie, że „niektórzy konkurenci zdali sobie z tego sprawę trochę za późno”, jest również wyraźnym sygnałem, że Take-Two pozycjonuje się jako lider jakości, co w ich mniemaniu daje im prawo do dyktowania warunków, również cenowych. 

Takie podejście pozwala uzasadnić każdą decyzję – od utrzymania ceny na poziomie 80 dolarów, po historyczne przebicie bariery 100 dolarów w imię dostarczenia „najlepszej rzeczy, jaką ktokolwiek widział w rozrywce”.

100 dolarów? To byłby strzał w stopę

Jednocześnie analitycy, tacy jak Rhys Elliot, szef analiz rynkowych w Alinea Analytics, ostrzegają, że zbyt wysoka cena może być dla Rockstara strzałem w stopę. W rozmowie z Wccftech stwierdził on, że największym wyzwaniem dla GTA 6 będzie przekonanie graczy do porzucenia GTA 5, a wyższa cena bazowa tylko to utrudni.

Jego zdaniem GTA Online to prawdziwa „dojna krowa”, a kluczem do sukcesu jest jak najszersze przeniesienie bazy graczy do nowego ekosystemu. Jak ujął to Elliot: „Grand Theft Auto VI konkuruje nie tylko z grami konkurencji, ale także z TikTokiem, Netflixem, a nawet ze swoim poprzednikiem”. Spodziewa się on ceny na poziomie 80 dolarów za wersję standardową, uznając, że 100 dolarów za podstawkę byłoby „krótkowzroczne”.

Czy GTA VI będzie kosztować 400 zł? Oby nie

Biorąc pod uwagę wszystkie wypowiedzi i analizy, cena 100 dolarów za Grand Theft Auto VI wydaje się coraz bardziej prawdopodobna. Oczywiście, chciałbym się mylić i zobaczyć premierową cenę na poziomie 70 dolarów, co w Polsce przełożyłoby się pewnie na okolice 319-349 zł.

Niestety, trzeba pamiętać, że Rockstar bardzo słono wycenia swoje gry, nawet te odświeżone – wystarczy spojrzeć na niedawny port Red Dead Redemption. Dlatego trudno o hurraoptymizm. Retoryka Straussa Zelnicka o „dostarczaniu większej wartości, niż wynosi cena” to idealne przygotowanie gruntu pod rekordową cenę.

Firma będzie mogła argumentować, że skala i rewolucyjność GTA VI są tak bezprecedensowe, że w pełni usprawiedliwiają historyczny próg cenowy, a „wartość” produktu i tak go przewyższa. Prognozy analityków mówiące wprost o 100 dolarach tylko uwiarygadniają ten scenariusz.

Oczywiście, to GTA Online pozostanie główną maszyną do zarabiania pieniędzy w długim terminie. Mikrotransakcje w tym trybie przyniosły miliardy dolarów i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić w nowej odsłonie. Jednak premierowa sprzedaż podstawowej wersji gry to wciąż gigantyczne wydarzenie finansowe. Ale fakt, ostateczną strategię znają tylko w Take-Two i Rockstarze, ale wszystko wskazuje na to, że wraz z premierą GTA VI możemy być świadkami kolejnego, historycznego przesunięcia granicy cenowej w świecie gier.

Oliwier Nytko
08.08.2025 08:39
Tagi: GTARockstar
