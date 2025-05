Zobaczyłem, jak wygląda GTA 6 na PlayStation 5. I mówię, co o tym myślę

Trudno jednoznacznie określić, które fragmenty zwiastuna to rozgrywka, a które to tzw. cutscenki. To jednak tylko podkreśla, że twórcy GTA 6 wycisnęli z silnika gry i możliwości konsoli PlayStation 5 absolutne maksimum. Każdy kadr zwiastuna wygląda imponująco - szczególnie biorąc pod uwagę, że to konsola, a nie komputer z najnowszym procesorem AMD Ryzen i kartą graficzną typu GeForce RTX 5090 oferującym kilkukrotnie większą moc obliczeniową.