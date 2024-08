Czy warto przesiąść się z Xboxa Series S na Xboxa Series X? Sprawdzam co zyskujemy, a co tracimy

Jestem graczem, który lubi mieć kilka gier gotowych do odpalenia. Na niektóre z nich muszę mieć nastrój i czas, a niektóre są szybką odskocznią. Niestety Xbox Series S w wersji 512 GB momentalnie mnie tego oduczył i kazał szanować miejsce. Weźmy takie Assassin's Creed: Odyssey lub Valhalla – w wersji ze wszystkimi dodatkami zajmuję po 200 GB, więc nie mógłbym ich mieć jednocześnie na dysku. To jeszcze nie problem, ale dodajmy do tego jakieś Call of Duty i zaczyna brakować miejsca. Nie mogę również zapomnieć o obowiązkowych 50 GB na Skyrima, w którego od dnia premiery namiętnie gra żona. Nie wiem, co można robić tyle czasu w grze, ale skoro daje jej to radość, to nie wnikam i nie przeszkadzam.