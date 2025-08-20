/
Mandaty za pożary drastycznie w górę. Wreszcie koniec pobłażania

Pożary lasów czy łąk to niebezpieczne i niestety coraz częstsze zjawisko. Nowe przepisy zaostrzą kary wobec tych, którzy świadomie bądź nie mogą przyczynić się do zaprószenia ognia.

lasy
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości.

"Chodzi o pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które odpowiadają za spowodowanie zagrożenia pożarowego, czy to celowo, czy przez niedbalstwo lub lekkomyślność" – czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Maksymalna kara grzywny za takie wykroczenia wzrośnie do 30 tys. zł

Grzywna w wysokości 30 tys. zł grozić będzie za:

  • czynności mogące spowodować lub rozprzestrzeniać pożar, albo utrudnić akcję ratowniczą;
  • wypalanie traw, słomy lub pozostałości roślinnych na polach niezgodnie z przepisami, np. w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań czy lasów, a także w sytuacji, gdy takie wypalanie utrudnia ruch drogowy;
  • nieostrożne obchodzenie się z ogniem;
  • rozniecanie ognia (albo palenie tytoniu) poza miejscami wyznaczonymi do tego celu;
  • niezapewnienie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu.

Obecnie takie czyny grożą grzywną wynoszącą 5 tys. zł. Z kolei za "najpoważniejsze czyny" będzie można trafić do aresztu.

W przypadku rozniecania ognia (albo palenia tytoniu) poza miejscami wyznaczonymi do tego celu zniknie kara nagany, a pozostanie kara aresztu, ograniczenia wolności oraz grzywny. Wypada więc najłagodniejsza konsekwencja, będąca jedynie "formalnym upomnieniem sprawcy", jak zauważa sama Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Za spowodowanie zagrożenia pożarowego wzrośnie także wysokość mandatów

Obecnie kara wynosi… 500 zł. Za sprawą nowych przepisów nieodpowiedzialni zapłacą 5 tys. zł.

Jak zawsze w takim przypadku ważna jest nie tylko wysokość mandatów, ale i to, czy rzeczywiści sprawcy potencjalnego zagrożenia będą pociągnięci do odpowiedzialności. Nie zawsze ktoś celowo chce doprowadzić do pożaru, ale osoby mogą liczyć, że nic złego się nie stanie. Teraz dojdzie świadomość ewentualnych kar. 500 zł było raczej marnym straszakiem.

Zagrożenie pożarowe jest poważne

Szczególnie gdy do suszy dojdą wysokie temperatury. Statystyki Lasów Państwowych są więcej niż niepokojące. Na początku maja informowano, że każdego tygodnia 2025 roku obserwowany jest wzrost liczby pożarów w lasach. W kwietniu 2024 r. było mniej niż 150 pożarów, tymczasem tegoroczny kwiecień przyniósł ich prawie 450. Zwiększa się też ich powierzchnia.

Właśnie w kwietniu doszło do pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Obszar działań gaśniczych wyniósł ok. 450 ha, a spaliło się 185 ha. Akcja gaśnicza trwała aż 11 dni.

Nieco spokoju przyniósł maj. Z powodu chłodnej i deszczowej pogody odnotowywano spadek liczby pożarów w porównaniu do tego samego miesiąca w 2024 r. Ale już w czerwcu wszystko wróciło do nowej, przykrej normy i pożarów było więcej niż przed rokiem. Co ciekawe, jeszcze 23 czerwca wyniki były wyrównane, ale końcówka miesiąca przeważyła.

"Lasy stają się coraz bardziej podatne na ogień" – przestrzegały Lasy Państwowe, a za tę sytuację odpowiada głównie susza. Tym bardziej niebezpieczna jest więc zwykła nieodpowiedzialność. Czasami niewiele trzeba, aby ogień zaczął się rozprzestrzeniać.

20.08.2025 09:13
