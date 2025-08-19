/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Google ogrzeje tej zimy całe miasteczko w Finlandii. Co za pomysł

Inżynierowie z Finlandii wpadli na genialny pomysł. Zamiast marnować energię z serwerów Google'a, wykorzystają ją do ogrzewania miasta. To się nazywa walka z marnotrawstwem.

Albert Żurek
Google będzie ogrzewać miasto w Finlandii
REKLAMA

Centra danych to prawdziwe piekarniki. Procesory i układy graficzne generują tyle ciepła, że trzeba je chłodzić całymi systemami wodnymi. Zazwyczaj ta energia po prostu się marnuje, ale Finowie znaleźli sposób, by ją wykrorzystać - i to tak, że mieszkańcy ogrzeją swoje domy praktycznie za darmo.

REKLAMA

Finlandia ogrzeje miasto serwerami Google’a. Jeszcze w tym roku

Jak podaje serwis yle, miasteczko Hamina położone na południu Finlandii już niedługo będzie pobierać ciepło odpadowe z centrum danych Google’a. Energia, która normalnie zostałaby zmarnowana, trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej. Plan zakłada pozyskiwanie "większości" ciepła sieciowego z centrów danych. Mówi się, że ok. 70-75 proc. ciepła sieciowego będzie pozyskiwana od Google’a. 

Jak to ma wyglądać w praktyce? Na początku września zostanie uruchomiona infrastruktura umożliwiająca przesyłanie ciepłej wody z pobliskiego, oddalonego o kilka kilometrów od miasta centrum danych Google’a do nowej elektrowni pomp ciepła Hamina. Tam instalacja pomp ciepła (trzech maszyn o mocy 2,5 MW) ma na celu podnosić temperaturę wody do odpowiedniego poziomu dla sieci ciepłowniczej wykorzystywanej w miasteczku Hamina.

Woda transportowana z centrum danych Google’a ma mieć temperaturę ok. 30°C. Natomiast woda odprowadzana z budynku gotowa do dalszego przesyłu ma mieć temperaturę 85°C. Następnie schłodzona w elektrowni woda wraca do Google’a w celu dalszego chłodzenia centrum danych i tak w kółko.

CAły projekt ma przede wszystkim obniżyć rachunki. Ciepło odpadowe ma być pobierane całkowicie bezpłatnie od Google’a. Warto jednak zaznaczyć, że do działania infrastruktury nie wystarczy same odpady cieplne - potrzebne są jeszcze pompy ciepła. Ostateczne oszczędności będą zależały od cen prądu.

Zastosowanie nowego typu ogrzewania prosto z serwerów ma sprawić, że fińskie miasteczko zrezygnuje z gazu ziemnego. Obecnie miasto produkuje ok. 85 proc. ciepła ze zrębków drzewnych, a pozostałe 15 proc. pochodzi z gazu ziemnego. Po uruchomieniu wymiennika ciepła, 70-75 proc. energii będzie wytwarzane z ciepła odpadowego Google’a, 20-25 proc. ze zrębków drzewnych i 5 proc. z gazu ziemnego. 

To zastąpi znaczną część naszej produkcji opartej na paliwach kopalnych. W przyszłości gaz będzie nam potrzebny do ogrzewania sieciowego tylko w najzimniejsze dni – mówi Kalevi Mattila, prezes Hamina Energy.

To dopiero początek. Więcej miast w Finlandii ma pójść tą samą drogą

W przyszłości pomysł wykorzystania ciepła odpadowego z centrów danych będzie coraz częściej wykorzystywany w Finlandii. Hamina to dopiero początek. Podobne instalacje planuje się już w takich miastach jak Kajaani, Lahti, Kouvola i Lappeenranta. 

Wykorzystywanie ciepła odpadowego jest powszechne także w innych państwach w Europie. W Paryżu podczas igrzysk w 2024 r. wykorzystano ciepło z serwerów w celu ogrzewania i utrzymywania optymalnej temperatury w basenach olimpijskich. 

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
19.08.2025 21:51
Tagi: centra danychcentrum danychenergiafinlandiaGoogle
Najnowsze
21:30
Realizm w grach wskakuje na wyższy poziom. NVIDIA ma na to nowy sposób
Aktualizacja: 2025-08-19T21:30:14+02:00
20:56
iPhone 17e nie taki zły, jak go malują. Serio jest na co czekać?
Aktualizacja: 2025-08-19T20:56:52+02:00
20:29
Tak będzie transmitowany sport przyszłości. Byłem na Stadionie Śląskim w 8K i 360 stopniach
Aktualizacja: 2025-08-19T20:29:54+02:00
19:46
Chcą zrobić smartfona, który będzie komputerem. Z Windowsem
Aktualizacja: 2025-08-19T19:46:02+02:00
18:54
WhatsApp będzie ci pisał wiadomości. Pozwolisz mu? 
Aktualizacja: 2025-08-19T18:54:20+02:00
18:21
Mały dron, a efekt jak bomba lotnicza. Ziemia aż się zatrzęsła
Aktualizacja: 2025-08-19T18:21:49+02:00
17:56
Tak łatwo posprzątasz galerię w smartfonie. Będziesz tylko machać palcem
Aktualizacja: 2025-08-19T17:56:15+02:00
17:16
DHL zapowiada zmiany. Jeszcze łatwiej wyślesz paczki
Aktualizacja: 2025-08-19T17:16:04+02:00
16:22
Nikt nie będzie gapił ci się na ekran. Samsung ma sprytny plan
Aktualizacja: 2025-08-19T16:22:42+02:00
15:01
Tak kupisz bilet w Warszawie. Wiemy, kiedy zacznie działać nowy system
Aktualizacja: 2025-08-19T15:01:05+02:00
13:57
ASUS Zenbook Duo to laptop, dzięki któremu mogę pracować w terenie. Test biura w plecaku
Aktualizacja: 2025-08-19T13:57:09+02:00
13:41
Rozpoczęła się rozbiórka warszawskiego Mordoru. Zło zostało pokonane
Aktualizacja: 2025-08-19T13:41:35+02:00
13:18
Uważaj na to, co wyświetla ci Google w Wyszukiwarce. Możesz stracić kasę
Aktualizacja: 2025-08-19T13:18:49+02:00
12:55
Allegro rozdaje kupony i pakiety Smart! za darmo. Będę grał i oszczędzał na zakupach
Aktualizacja: 2025-08-19T12:55:33+02:00
11:49
Chińskie sklepy zalały nas ciuchami. Mamy gigantyczny problem
Aktualizacja: 2025-08-19T11:49:45+02:00
11:28
Spójrz, jak wygląda nowy system iPhone'a. A teraz pomyśl, że to zapowiedź czegoś większego
Aktualizacja: 2025-08-19T11:28:43+02:00
10:37
Próbowali nauczyć robota grać na perkusji. Zwiędły im uszy
Aktualizacja: 2025-08-19T10:37:03+02:00
10:00
Oto POCO M7. Na ten telefon wydasz niecałe 800+ 
Aktualizacja: 2025-08-19T10:00:00+02:00
9:14
Maszt szkodliwy jak kiszone ogórki. Nie chcą go, ale kisić się nie boją
Aktualizacja: 2025-08-19T09:14:56+02:00
8:49
Noblista mówi, dlaczego AI może wysadzić ludzkość z siodła. "Liczą się tylko zyski"
Aktualizacja: 2025-08-19T08:49:25+02:00
8:18
Smartfon nową bronią Białego Domu. Tak Trump robi propagandę z zatrzymań FBI
Aktualizacja: 2025-08-19T08:18:36+02:00
7:00
Lepsze wiadomości między Androidem i iPhone'em. Dlaczego nadal nie ma ich w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-19T07:00:00+02:00
6:41
Odtworzyli reakcje z narodzin gwiazd. Wyniki szokują
Aktualizacja: 2025-08-19T06:41:00+02:00
6:31
Mrówki są lepsze od ludzi. Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń
Aktualizacja: 2025-08-19T06:31:00+02:00
6:21
Dlaczego nie znosimy zawracać? Oto zaskakująca przyczyna
Aktualizacja: 2025-08-19T06:21:00+02:00
6:11
Xbox się sypie, ale legenda Microsoftu uspokaja: "Jestem podekscytowany przyszłością"
Aktualizacja: 2025-08-19T06:11:00+02:00
21:32
Negocjowali dziewięć dni i nocy o plastiku. Wszystko na marne
Aktualizacja: 2025-08-18T21:32:19+02:00
21:16
Seniorzy pokochali nowe technologie. Niestety, oszuści też to zauważyli
Aktualizacja: 2025-08-18T21:16:47+02:00
20:50
Dominacja Intela topnieje. AMD już w co czwartym komputerze
Aktualizacja: 2025-08-18T20:50:43+02:00
20:11
Jak usunąć konto na Instagramie? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-08-18T20:11:16+02:00
20:05
Tworzą lekarza-robota dla kosmonautów. To niesamowite
Aktualizacja: 2025-08-18T20:05:22+02:00
19:32
Nowe słuchawki Samsung Galaxy już w Polsce. Tyle trzeba zapłacić
Aktualizacja: 2025-08-18T19:32:51+02:00
19:01
Android ulepsza kopie zapasowe. W końcu nic nie przepadnie
Aktualizacja: 2025-08-18T19:01:32+02:00
18:00
Z Mielca na Pacyfik. Kolejne polskie śmigłowce już w akcji
Aktualizacja: 2025-08-18T18:00:32+02:00
17:54
Cofniesz wiadomość, zanim zrobi się niezręcznie. Google nadrabia zaległości
Aktualizacja: 2025-08-18T17:54:18+02:00
17:35
Polska elektrownia jądrowa coraz bliżej. Ruszył ważny proces
Aktualizacja: 2025-08-18T17:35:32+02:00
17:07
Aktualizacja Windowsa 11 zabija komputery. Koszmar użytkowników
Aktualizacja: 2025-08-18T17:07:17+02:00
16:19
Za śmieci płacimy fortunę. Winny brak kontroli i chciwość
Aktualizacja: 2025-08-18T16:19:16+02:00
15:52
Nie będzie iPhone'a 18 we wrześniu. Świat wstrzymuje oddech
Aktualizacja: 2025-08-18T15:52:17+02:00
15:11
Ten samochód nie zawiera w sobie żadnego metalu. Tak, nawet silnik
Aktualizacja: 2025-08-18T15:11:14+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA