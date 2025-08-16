"Nie pamiętam, kiedy ostatni raz użyłem Google'a". Coraz więcej osób tak ma, ty też?

Ładowanie...

Fenomen ten nabrał szczególnej dynamiki w ostatnich miesiącach. Według najnowszych danych ChatGPT osiągnął w sierpniu roku 700 mln tygodniowych użytkowników, co oznacza czterokrotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

Dlaczego AI wygrywają z tradycyjnym wyszukiwaniem?

Wykres pokazuje dramatyczny wzrost liczby tygodniowych użytkowników ChatGPT od listopada 2023 do sierpnia 2025

Przyczyny tego trendu są bardziej złożone niż mogłoby się wydawać. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Future Publishing na próbie ponad 1000 respondentów z Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, 27 proc. Amerykanów i 13 proc. Brytyjczyków już teraz preferuje narzędzia AI zamiast tradycyjnych wyszukiwarek. Różnice między krajami sugerują, że to zjawisko ma różną dynamikę w zależności od kultury cyfrowej i lokalnych preferencji.

Główne powody przejścia na AI są zaskakujące w swojej praktyczności. Użytkownicy wskazują na efektywność czasową - zamiast przedzierania się przez dziesiątki linków i sortowania informacji otrzymują od razu konkretną odpowiedź. Jak ujął to jeden z uczestników badania: AI było szybsze i poszerzyło to, czego szukałem. Inny dodał: AI daje bardziej dokładne i bezpośrednie odpowiedzi niż Google.

Równie istotna jest konwersacyjność interakcji. Tradycyjne wyszukiwarki wymagają od użytkowników znajomości logiki boolowskiej i odpowiednich słów kluczowych. AI z kolei rozumie naturalne pytania i pozwala na prowadzenie dialogu, w którym można doprecyzować zapytania czy poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. To szczególnie doceniają młodsi użytkownicy, którzy wyrośli w erze komunikatorów i social mediów.

Europa i Polska: konserwatywni czy rozsądni?

Dane europejskie przedstawiają ciekawy kontrast wobec amerykańskiego entuzjazmu. Według Eurostatu tylko 5,9 proc. polskich przedsiębiorstw używało technologii AI w minionym roku, co plasuje Polskę wśród krajów o najniższym wskaźniku adopcji w UE. Dla porównania Dania osiągnęła wynik 27,6 proc., co pokazuje ogromne różnice w podejściu do nowych technologii.

W kontekście wyszukiwarek Google nadal dominuje na europejskim rynku z udziałem 90,22 proc., podczas gdy w Stanach Zjednoczonych jego pozycja stopniowo słabnie. Czy to oznacza, że Europejczycy są bardziej konserwatywni, czy może po prostu bardziej ostrożni? Historia polskich mediów i technologii sugeruje raczej to drugie. Przykład polskiej stacji radiowej OFF Radio Kraków, która zwolniła dziennikarzy na rzecz prezenterów AI, a następnie po tygodniu wycofała się z eksperymentu pod naporem krytyki, pokazuje, że europejska publiczność podchodzi do AI z większą rezerwą.

Czy Google się poddaje?

Odpowiedź na tytułowe pytanie nie jest jednoznaczna, ale trendy są niepokojące dla kalifornijskiego giganta. Po raz pierwszy od 2015 r. globalny udział Google’a w rynku wyszukiwarek spadł poniżej 90 proc. W Stanach Zjednoczonych zmniejszył się z 90,37 proc. w listopadzie 2024 do około 87 proc. w grudniu. Europejskie kraje także notują spadki - we Francji o 5,6 proc., w Niemczech o 3,3 proc.

Wyszukiwarka Google próbuje imitować ChatGPT

Google nie pozostaje bierny. Firma inwestuje miliardy dolarów w AI (podobno 75 mld dol. w 2025 r.) i wprowadza własne rozwiązania jak AI Overviews czy Search Generative Experience. Google stara się teraz naśladować to, co ChatGPT oferował od początku - bezpośrednie, generowane odpowiedzi zamiast listy linków.

Rewolucja czy ewolucja?

Sam Altman w wywiadach wielokrotnie podkreśla, że nie chce budować kolejnej kopii Google. Jego wizja jest bardziej ambitna - całkowite przeprojektowanie sposobu, w jaki ludzie zdobywają i przetwarzają informacje. Google pokazuje ci 10 niebieskich linków, właściwie 13 reklam i potem 10 niebieskich linków, i to jest jeden sposób na znalezienie informacji, mówił w podcaście Lexa Fridmana.

Liczby przemawiają na korzyść alternatywnej wizji. ChatGPT osiąga obecnie 3 mld wiadomości dziennie i jest piątą najpopularniejszą stroną internetową na świecie. Altman przewiduje, że wkrótce wyprzedzi Instagrama i Facebooka, a ostatecznym testem będzie konkurencja z Google’em.

Czy ty też zaczynasz dzień od rozmowy z ChatGPT zamiast od wpisania zapytania w Google? Jeśli tak, to jesteś częścią rewolucji, która może na zawsze zmienić sposób, w jaki ludzkość pozyskuje wiedzę. A jeśli nie to możliwe, że już wkrótce nie będziesz miał wyboru.

*Zdjęcie otwierające: Tada Images / Shutterstock

Maciej Gajewski 16.08.2025 17:30

