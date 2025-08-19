Tak będzie transmitowany sport przyszłości. Byłem na Stadionie Śląskim w 8K i 360 stopniach

Ładowanie...

Pogoda zaskoczyła kibiców. Podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej temperatura na Stadionie Śląskim sięgała 32 stopni. Na niebie nie było ani jednej chmurki, żar lał się z nieba. Wiele osób ratowało się ulotkami oraz magazynami, naciągniętymi na głowy. Tłum zgromadzony na popularnym wydarzeniu lekkoatletycznym czekał na występ Ewy Swobody, skwiercząc niemal jak boczek na patelni.

W tym samym czasie ja, siedząc wewnątrz stadionu, oglądałem to samo wydarzenie prosto z płyty. Byłem zaraz nad ramieniem sędziego. Stałem tam, gdzie wstęp mają wyłącznie operatorzy kamer, obsługa techniczna i sami zawodnicy. Zaraz przy torze biegowym, obok poprzeczki do skoku o tyczce, z oszczepami przelatującymi mi nad głową.

Upał daje się we znaki. Kibice ratują się jak mogą, także papierowymi plakatami...

...w tym samym czasie wewnątrz stadionu można oglądać rozgrywki w cieniu, w 360 stopniach

To zasługa unikalnego rozwiązania, które Orange Polska opracowało na potrzeby Memoriału Kamili Skolimowskiej. Operator przygotował transmisję na żywo, w 8K i 360 stopniach, dostępną dla posiadaczy wybranych biletów. W cieniu, na wygodnym fotelu, można było zobaczyć oraz usłyszeć więcej, niż na rozgrzanym krzesełku trybuny.

Orange Polska opracowało rozwiązanie skrojone na potrzeby imprezy. Od modeli 3D VR, przez autorski interfejs, po własną sieć kampusową.

Gdy w imprezie masowej takiej jak Memoriał Kamili Skolimowskiej bierze udział ponad 40 tysięcy osób, transmisja danych - w tym obrazu i dźwięku - przy pomocy zwykłej sieci komórkowej nie jest możliwa. Przekonał się o tym każdy, kto próbował zadzwonić do bliskich w trakcie trwania koncertu wielkiej gwiazdy czy studenckich Juwenaliów.

Aby oferować transmisję na żywo w panoramicznym 8K, z płyty stadionu, prosto do gogli VR, potrzebna była prywatna sieć. Orange Polska przywiozło do Chorzowa topowe nadajniki i routery, tworząc infrastrukturę zdolną do realizacji takiego zadania. Efekt? Zakładając gogle VR, po kilku sekundach widzę obraz z wybranej kamery 8K 360, rozstawionej przez Orange tam, gdzie kibice – nawet ci VIP – nie mają dostępu.

Przykładowe urządzenia, którymi Orange Polska zapewnia działanie równoległej sieci 5G

Korzystając z rozwiązania Orange, nie trzeba korzystać z padów. Twoja dłoń to kontroler

Podczas moich testów obraz na goglach był płynny i bez zacięć. Sama jakość nie była tak imponująca jak "płaskie" 8K czy nawet 4K, ale to zrozumiałe; mamy do czynienia z obrazem panoramicznym w 360 stopniach. Pełen pierścień wokół odbiorcy. Klasyczna telewizyjna proporcja to zaledwie mały wycinek takiej obręczy. Biorąc to pod uwagę, jakość obrazu uznaję za odpowiednią. Porównywalną do domowego streamu z PC na gogle VR, wykorzystując wydajny router.

Z tymi kamerami 360 stopni to świetna sprawa, bo Orange postawiło je też tam, gdzie telewizyjni operatorzy nie mają wstępu.

Po założeniu gogli kibic korzysta z interfejsu graficznego przygotowanego przez Orange specjalnie na rzecz Memoriału. Za jego pomocą przełącza się między kamerami rozmieszczonymi na stadionie, wskazując interesujące go miejsce dłońmi. Żadne kontrolery nie są potrzebne, wystarczy intuicyjne wskazanie cyfrowego kafelka palcem, w powietrzu.

Jedno z tych miejsc jest szczególne. Orange umieściło kamerę w tzw. call roomie – tam, gdzie nie mają wstępu nawet zawodowi operatorzy. To pomieszczenie, w którym zawodnicy czekają bezpośrednio przed wyjściem na płytę. Tu odpoczywają, rozmawiają, jedzą, a nawet modlą się czy poprawiają fryzurę, na moment przed pokazaniem się dziesiątkom tysięcy kibiców.

Dla fanów konkretnych zawodników możliwość oglądania ich w call roomie musi być wielką wartością dodaną. To prawie jak zajrzeć do szatni ulubionego klubu. Widzimy ostatnie przygotowania przed próbą bicia rekordu, swobodnie rozglądając się po tym wyjątkowym miejscu w 360 stopniach. Co ciekawe, Orange wyłączyło dźwięk z tej kamery, aby zawodnicy mogli swobodnie rozmawiać z trenerami, ustalać taktykę etc.

Ciekawostką jest także to, że zaraz po zakończeniu imprezy telekom ponownie zbudował strefę VR, tym razem w hotelu wynajętym przez organizatorów dla sportowców, aby każdy z nich mógł zobaczyć nagranie ze swoim udziałem w VR, w 360 stopniach. Kapitalna pamiątka, chciałbym mieć to na nośniku.

Na deser specjaliści z Orange Polska przygotowali cyfrowego bliźniaka Stadionu Śląskiego, możliwego do eksploracji w VR.

Cyfrowa makieta to nie tylko element interfejsu sterowania, ale również trójwymiarowe środowisko możliwe do eksploracji. Stojąc przed wirtualnym Stadionem Śląskim, widz może przeczytać o historii Diamentowej Ligi oraz Memoriału Kamili Skolimowskiej czy wyświetlić sylwetki znanych sportowców.

Do tego cyfrowa makieta 3D to sprytnie wykorzystana "zaślepka" podczas ładowania obrazu z kamer 360. Stream potrzebuje sekundy – dwóch do załadowania. Zamiast widzieć czarne tło, użytkownik stoi w miejscu umieszczenia kamery, ale wewnątrz wirtualnego stadionu. Dzięki temu, gdy uruchamia się obraz na żywo prosto z kamer, nie ma niepożądanego efektu przeskoku z medium "płaskiego" do medium VR. Detal, ale z gatunku przydatnych i dobrze przemyślanych.

Strefa Orange na Stadionie Śląskim

Orange przywiozło ze sobą kamerę 360 12K. Taki sprzęt kosztuje kilkadziesiąt tysięcy zł

Warto dodać, że model Stadionu Śląskiego wykonany na potrzeby VR to w całości robota polskich specjalistów. Orange Polska wykorzystała własne kadry, w tym artystów 3D, nie korzystając z pomocy francuskiej centrali czy taniego podwykonawcy. Operator pokazuje w ten sposób, że ma własne know how, własnych ekspertów i unikalne kompetencje do realizacji takich projektów.

Strefa Orange okazała się dużą atrakcją nie tylko dla kibiców, ale także ich dzieci.

Wewnątrz rozświetlonej pomarańczowymi neonami strefy znajdowało się kilka wygodnych kanap, na które rodzice opadali z ulgą, podczas gdy pociechy korzystały z gogli VR. Najmłodsze dzieci, dla których gogle nie są zalecane, mogły porozmawiać z czatbotem AI od Orange, także przygotowanym specjalnie na tę imprezę.

Robot rozmawiał z uczestnikami imprezy po polsku, angielsku oraz francusku. Odpowiadał na pytania, starając się ściągać konwersację na temat Memoriału. Znał na pamięć agendę imprezy, historię Diamentowej Ligi oraz zapoznawał z ciekawostkami. Do tego (okropnie) tańczył i reagował na ruch swojego rozmówcy, dzięki kamerom wbudowanym w ramę pionowego wyświetlacza.

Czatbot AI od Orange pełniący rolę informatora podczas imprezy

Strefa Orange na Stadionie Śląskim

To dopiero początek. Orange Polska jest przekonane, że wprowadzi innowacje do imprez masowych.

Rozmawiając z pracownikami firmy, ci chwalą się, że kolejne projekty tego typu majaczą na horyzoncie. Uważają, że klienci kupujący bilety – zwłaszcza z wyższych kategorii cenowych – oczekują takiej wartości dodanej. Nie tylko na mityngach lekkoatletycznych, ale też innych imprezach sportowych, prestiżowych panelach czy np. na koncertach. Możliwość stanięcia obok ulubionej gwiazdy, prosto na scenie, rozglądając się w 360 stopniach, siedząc w loży? To na pewno byłoby coś.

Równie wielką gratką byłaby możliwość zdobycia nagrania z koncertu w 360 stopniach dla gogli VR, nagranego prosto ze sceny oraz kilku innych miejsc, bezpośrednio od organizatora. Najlepiej w cenie biletu. Pamiątka na całe życie. Jakiś czas temu byłem na Stadionie Śląskim na koncercie Rammstein i nie mam wątpliwości – dałbym wiele, by móc odtworzyć tamte wspomnienia, mogąc swobodnie rozglądać się dookoła, widząc zarówno gwiazdy metalu, jak i siebie w tłumie na płycie.

Szymon Radzewicz 19.08.2025 20:29

