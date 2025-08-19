Tak łatwo posprzątasz galerię w smartfonie. Będziesz tylko machać palcem

Ładowanie...

Do domyślnej aplikacji Zdjęcia Google, dostępnej na większości telefonów z Androidem, wprowadzono udogodnienie wzorowane na mechanizmie znanym z aplikacji randkowych typu Tinder. Tym razem jednak rozwiązanie nie będzie służyło do poznawania nowych ludzi, lecz do szybkiego czyszczenia pamięci telefonu (oraz kopii zapasowej w chmurze).

Zdjęcia Google będą jak Tinder. Przesuwasz w lewo - usuwasz zdjęcie, w prawo - zachowujesz

Na Redditcie i Telegramie pojawiły się doniesienia od użytkowników, którzy zauważyli nową funkcję usuwania fotografii i filmów z aplikacji Zdjęcia Google. Działanie jest bardzo proste: interfejs wyświetla automatycznie wykryte niewyraźne fotografie i zrzuty ekranu, pozwalając szybko zdecydować, które z nich zachować, a które usunąć.

Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski - kosza do usuwania i serduszka do pozostawienia pliku. Jest też opcja usuwania treści za pomocą gestów. Przesunięcie palcem w lewą stronę ekranu sprawi, że zdjęcie trafi do kosza, a w prawo, że pozostanie w pamięci smartfona lub w chmurze. Mechanizm jest bardzo dobrze znany z aplikacji randkowych (zarówno przyciski, jak i gesty).

Funkcja ma wyświetlać maksymalnie 250 zdjęć, które można usunąć lub pozostawić. Oprogramowanie również pokazuje pasek postępu zapewniający informację o przestrzeni, którą udało się uzyskać, usuwając zdjęcia - od 0 MB aż do 1,0 GB. Inne doniesienie wskazuje na to, że omawiane rozwiązanie w aplikacji Zdjęcia Google ma również dawać możliwość usuwania filmów - niekoniecznie tych rozmazanych i nagranych w kiepskiej jakości.

fot. Bruno | Telegram

Opcja wyświetla się tylko nielicznym użytkownikom korzystającym z aplikacji w j. hiszpańskim. Niestety obecnie nie ma możliwości jej ręcznego uruchomienia. Najwyraźniej została udostępniona tylko określonym korzystającym w ramach zamkniętych testów.

Mimo ograniczonego dostępu, sposób usuwania zdjęć, zrzutów ekranów i filmów wydaje się naprawdę dobrze przemyślany. Spotkałem się już z podobnym rozwiązaniem w innych aplikacjach do czyszczenia galerii, jednak tam funkcja była płatna.

Google może udostępnić to za darmo - o ile funkcja trafi do użytku wszystkich użytkowników aplikacji Zdjęcia Google. Osobiście mam nadzieję, że tak. Dotychczasowe sposoby usuwania treści zapisanych w pamięci telefonu i chmurze są z pewnością dużo szybsze - oprogramowanie umożliwia zaznaczanie wielu zdjęć i filmów jednocześnie oraz usuwania ich wszystkim jednym kliknięciem.

Zaznaczanie działa jednak tylko w przypadku miniaturek i aby upewnić się, co jest na danym zdjęciu, musimy je otworzyć. Jeśli chcemy usunąć dziesiątki lub setki zdjęć, sprawdzanie każdego zrzutu może być problematyczne. Przesuwanie w lewo czy w prawo w takim przypadku wygląda na naprawdę wygodne.

Albert Żurek 19.08.2025 17:56

