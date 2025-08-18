/
Cofniesz wiadomość, zanim zrobi się niezręcznie. Google nadrabia zaległości

Czasem lepiej zastanowić się dwa razy przed wysłaniem wiadomości. Niebawem nie będzie takiego kłopotu. Zyskasz możliwość usuwania SMS-a w Wiadomościach Google po wysłaniu.

Albert Żurek
Usuwanie wiadomości
Domyślna aplikacja Wiadomości Google, obecna na większości smartfonów z Androidem, właśnie zyskuje opcję wycofania wysłanych wiadomości. Nie każdy jednak skorzysta.

Wiadomości Google z funkcją cofania niechcianych wiadomości. Tak jak w innych komunikatorów

W większości komunikatorów internetowych takich jak Facebook Messenger, WhatsApp, iMessage, Telegram bez problemu usuniemy wiadomości. Najczęściej mamy na to określony czas - od kilku do kilkunastu minut od wysłania. Identyczne rozwiązanie jest powoli udostępniane dla użytkowników Wiadomości Google.

Wiadomości Google to ta sama aplikacja, w której wysyłasz SMS-y (a często nieświadomie także RCS-y). Teraz pozwali ona usunąć wiadomość - tylko dla siebie albo dla wszystkich użytkowników czatu. Do wyboru będą dwie opcje: "usuń dla mnie" lub "usuń dla wszystkich".

Aby z niej skorzystać, zarówno wysyłający, jak i odbiorca musi mieć aktywowaną funkcję RCS. Dla większości osób jest to zupełnie nieznany skrót, choć w praktyce duża część osób korzysta z tej technologii na co dzień. RCS (Rich Communication Services) to następca SMS-ów (Short Message Service), działający podobnie jak komunikatory internetowe.

RCS wymaga wsparcia operatora. W Polsce większość telekomów wspiera to rozwiązanie (z wyjątkiem Play). Jeśli więc korzystasz z Orange, Plusa czy T-Mobile, najpeweniej wysyłasz już RCS-y, nawet o tym nie wiedząc. Funkcja jest wspierana przez większość nowoczesnych smartfonów i domyślnie jest włączona.

RCS to duży krok naprzód względem SMS-ów – pozwala wysyłać praktycznie dowolną liczbę znaków i zdjęcia bez kompresji znanej z MMS-ów. Wartosprawdzić, czy na waszym czacie działa już ta funkcja, bo właśnie tam pojawi się opcja kasowania wiadomości.

Nawet jeśli wyślesz wiadomość przez pomyłkę lub pod wpływem impulsu - będzie można ją po prostu usunąć. Jeśli nie widzicie funkcji usuwania w Wiadomości Google, musicie uzbroić się w cierpliwość. Funkcja najwyraźniej jest udostępniana falami dla pierwszych użytkowników.

Obrazek główny: sdx15 / Shutterstock.com

18.08.2025 17:54
