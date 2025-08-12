Sony aktualizuje masę TV, też stare modele. To się nazywa wsparcie

Ładowanie...

W sieci pojawiły się pierwsze informacje z serwisu Reddit o rozpoczęciu wdrożenia systemu Android 14 na telewizory Sony. Za doniesienie odpowiada użytkownik działający pod pseudonimem Proshis_Saha_Swopna. Według niego urządzenia producenta działające na systemie Android TV oraz Google TV otrzymują aktualizację do najnowszego wydania oprogramowania.

Jest to duże zaskoczenie, ponieważ znaczna część telewizorów japońskiego producenta wcześniej działała pod kontrolą starszych wersji systemu takich jak Android 10 i 11. Sony aktualizuje swoje telewizory bezpośrednio do Androida 14. Użytkownik z Reddita przekazał, że uaktualnienie dotyczy konkretnych serii telewizorów takich jak: Sony Bravia 2, X77L, X75L, X75K, X74L, X74K, X70L, X64L, W880K, W835, W830L, W830K, W825, W820K.

REKLAMA

Oczywiście wiele z tych modeli jest dostępna w kilku wariantach różniących się od siebie przede wszystkim rozmiarem matrycy. Na liście mamy modele takie jak:

K-43S20, K-43S20B, K-43S25, K-50S20, K-50S20B, K-50S25, K-55S25, K-55S25B, K-65S25, K-65S25B;

KD-32W825, KD-32W835, KD-32W830L, KD-43X64L, KD-43X70L, KD-43X75L, KD-50X64L, KD-50X70L, KD-50X75L, KD-55X74L, KD-55X75L, KD-65X74L, KD-65X75L, KD-43X77L, KD-50X77L, KD-55X77L, KD-65X77L, KD-75X77L,

KD-32W820K, KD-32W830K, KD-43W880K, KD-43X74K, KD-43X75K, KD-50X74K, KD-50X75K, KD-55X74K, KD-55X75K, KD-65X74K, KD-65X75K.

Inny użytkownik serwisu Reddit pod pseudonimem FlickFreak zauważył, że wszystkie aktualizowane modele działają za sprawą czipu Realtek. Na liście nie mamy telewizorów Sony Bravia działających na układach MediaTeka. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że modele z MediaTekiem w ogóle nie otrzymają aktualizacji do systemu Android 14.

Twój telewizor nie dostanie aktualizacji? Telewizor Sony 65" Media Expert

Nowe funkcje dla telewizorów Sony? Android 14 dla Google TV i Android TV jest świetny

Oprogramowanie w najnowszym wydaniu przynosi kilka przydatnych funkcji. Największą nowością mają być tryby związane z konsumpcją prądu takie jak: tryb niskiego zużycia energii, tryb zoptymalizowanego zużycia czy tryb zwiększonego zużycia. Dzięki nim użytkownik może lepiej wykorzystać możliwości swojego telewizora lub oszczędzić na rachunkach za prąd.

Równie ciekawą opcją ma być też tryb obrazu w obrazie, który jest znany m.in. ze smartfonów z Androidem. Ta funkcja umożliwia korzystanie z wielu aplikacji jednocześnie - np. podczas sprawdzania harmonogramu na danej stacji telewizyjnej w dalszym ciągu jest wyświetlany film lub serial, tyle że na mniejszej części ekranu. Android 14 na telewizory również wprowadza ulepszenia w wydajności. System ma być bardziej responsywny, nawet w urządzeniach wyposażonych w mniejsze ilości pamięci operacyjnej.

Obecnie nie jest jednak jasne, czy wszystkie te nowości trafią do telewizorów Sony. Najprawdopodobniej tak - producenci sprzętu RTV zazwyczaj nie ograniczają możliwości oprogramowania, tylko chcą wyciągnąć z niego możliwie jak najwięcej.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 12.08.2025 18:59

Ładowanie...