Chcesz się poczuć jak emeryt? To patrz na ten "symulator kablówki" 

FieldStation42 to więcej niż technologiczny kuriozum. To eksperyment społeczny kwestionujący naszą obsesję na punkcie personalizacji treści. W czasach, gdy Netflix zna nas lepiej niż rodzice, symulator zmusza do akceptowania przypadkowości - tak jak dawniej, gdy jedyną opcją na nudę było przekręcanie gałki w poszukiwaniu czegokolwiek. Dla entuzjastów elektroniki stanowi zaś dowód, że nawet Raspberry Pi może stać się wehikułem czasu - wystarczy odrobina wyobraźni i tęsknoty za epoką, gdy świat nie mieścił się w kieszeni.